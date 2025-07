Adiós a uno de los rostros míticos de ‘La Sexta Noticias’: Cristina Villanueva deja la cadena tras casi dos décadas

Cristina Villanueva, en una fotografía promocional. (Atresmedia)

La Sexta Noticias se despide la próxima temporada del que ha sido su rostro más reconocible desde sus inicios hace casi dos décadas. Cristina Villanueva, presentadora de la edición Fin de semana, ha decidido cerrar su etapa en el informativo y emprender nuevos proyectos fuera de la cadena de Atresmedia.

La salida de la periodista, adelantada por Informalia, se describe como una decisión “de mutuo acuerdo, en un contexto de buena sintonía con la dirección de Atresmedia”. Pese a que aún no se ha producido la confirmación oficial por parte de la propia implicada ni de la empresa, ya se habla del posible salto de la presentadora a otra cadena.

La periodista catalana, que se convirtió en una de las caras más reconocibles de los informativos de fin de semana en laSexta desde 2006, fue fichada ese año por Antonio García Ferreras para fortalecer la apuesta informativa de la recién fundada cadena. Desde entonces, Villanueva ha narrado algunos de los principales acontecimientos nacionales e internacionales de la última generación, como crisis económicas, cambios políticos y transformaciones sociales.

Quién es Cristina Villanueva

Cristina Villanueva Ramos, originaria de Tiana (Barcelona) y nacida en 1976, inició su carrera profesional incluso antes de terminar su formación universitaria. Se tituló en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1998, pero ya en 1997 trabajaba en Teledeporte (RTVE), donde se especializó en la cobertura de eventos deportivos de primer nivel, como el Mundial de Natación de Barcelona y los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Posteriormente, dio el salto a La 2 Noticias, donde fue presentadora entre 2004 y 2006.

Aparte de su papel habitual en el plató de La Sexta, Villanueva exploró otros formatos dentro de la cadena. En 2006 participó en Sexto Sentido, junto a Helena Resano y Mamen Mendizábal; en 2007 condujo el programa No me digas que no te gusta el fútbol, acompañada por Juanma López Iturriaga; y en 2011 se puso al frente de Verano Directo.

Cristina Villanueva, en la presentación de su libro. (Atresmedia)

Entre sus reconocimientos profesionales, Villanueva fue distinguida con el Premio Larra de Periodismo, otorgado por la Asociación de la Prensa de Madrid a periodistas menores de treinta años con trayectorias destacadas. Además, formó parte del equipo de La 2 Noticias, premiado con un Premio Ondas, y del grupo de RTVE que recibió un TP de Oro por retransmisiones deportivas. En el ámbito editorial, en 2019 publicó el libro Desplegando velas. La cuarta ola feminista está aquí, con prólogo de Jordi Évole.