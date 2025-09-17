Quiénes son los protagonistas de ‘El verano que me enamoré’: Christopher Briney, el perfil bajo de Hollywood y Gavin Casalegno, el encanto de Texas

El verano que me enamoré (PRIME VIDEO).

El fenómeno juvenil del momento tiene nombre propio: El verano en que me enamoré. La producción de Prime Video, basada en las novelas de Jenny Han, se ha consolidado como la serie más comentada del año gracias a un triángulo amoroso que ha dividido a la audiencia entre Team Conrad y Team Jeremiah.

Este miércoles, 17 de septiembre, ha llegado a la plataforma de streaming el final del idilio amoroso de la joven Belly, que resolverá las dudas sobre cuál de los hermanos será finalmente el elegido. Pero más allá de la ficción, ¿quiénes son los actores que dan vida a los hermanos Fisher y que hoy concentran el panorama audiovisual internacional? Detrás de los personajes se encuentran Christopher Briney y Gavin Casalegno, dos jóvenes intérpretes con trayectorias, estilos de vida y personalidades muy diferentes, pero unidos por un mismo destino: convertirse en referentes de toda una generación.

Christopher Briney: un actor que prefiere pasar desapercibido

Nacido en Connecticut en 1998, Christopher Briney se ha ganado el reconocimiento de la crítica con su papel de Conrad Fisher, un personaje complejo que le ha valido el premio Rising Star en el North Fork TV Festival en 2025. A pesar de su creciente popularidad, Briney se muestra reacio a dejarse llevar por la fama. Prefiere mantener los pies en la tierra y, siempre que puede, evita exponer su vida privada.

Formado en la Universidad Pace de Nueva York, vive en Brooklyn en un piso compartido con amigos y mantiene desde 2021 una relación estable con la actriz Isabel Machado. Su perfil en Instagram, con millones de seguidores, es casi exclusivamente profesional: publica imágenes de rodajes, estrenos o proyectos teatrales, pero rara vez comparte escenas de su día a día.

Christopher Briney asiste al estreno mundial de "Mean Girls" en el cine AMC Lincoln Square el lunes 8 de enero de 2024, en Nueva York. (Evan Agostini/Invision/AP)

Amante del béisbol y la fotografía, sus conocidos lo describen como un joven reservado y humilde. En entrevistas, él mismo ha confesado que disfruta más de las cosas sencillas que del ruido mediático que lo rodea. “Estas personas siempre serán sinceras conmigo, y si alguna vez me dejara llevar por mis propios pensamientos o dejara que mi ego explotara, me lo dirían. Y se lo agradezco”, comentó a Teen Vogue en 2024. Esa discreción también se refleja en su carrera: aunque ya ha participado en producciones de mayor escala como Chicas Malas en Broadway, asegura que su verdadero interés está en el cine independiente.

Briney también ha tenido que revivir experiencias personales duras a través de la ficción. La enfermedad de la madre de Conrad, que marca parte de la trama, guarda un paralelismo con su propia historia: su madre falleció de cáncer hace más de una década. Esa vulnerabilidad, unida a su sensibilidad artística, ha terminado de consolidarlo como “el novio ideal” para miles de seguidores que ven en él algo más que un personaje.

Christopher Briney e Isabel Machado llegan a la gala de presentación de "Daliland" en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) en Toronto, Ontario, Canadá, el 17 de septiembre de 2022. (REUTERS/Mark Blinch).

Gavin Casalegno: espiritualidad y vida familiar

Frente a la discreción de Briney, Gavin Casalegno representa la faceta más abierta y mediática del dúo, reflejando una vez más el paralelismo con los personajes de la serie. Nacido en Dallas (Texas) en 1999, el actor que da vida a Jeremiah Fisher ha mostrado desde pequeño una vocación clara por el mundo de la interpretación. Comenzó en la industria siendo un niño y, tras mudarse a Los Ángeles en la adolescencia, aprendió de forma temprana lo que significaba vivir con responsabilidades adultas.

Casalegno se define como un hombre de fe y suele compartir mensajes religiosos en redes sociales. También utiliza sus perfiles digitales para mostrar su día a día, incluido el aspecto más íntimo: su relación con la enfermera e influencer Cheyanne King. La pareja sorprendió a sus seguidores al anunciar en noviembre de 2024 que se había casado en una ceremonia en la playa, rodeados de flores y sin invitados famosos. “Para siempre cautivado por ti”, escribió Gavin en Instagram junto a las fotos del enlace.

Gavin Casalegno y Cheyenne King en su boda (INSTAGRAM).

Antes de su matrimonio, mantuvo durante seis años una relación con la modelo y bailarina Larsen Thompson. Hoy en día, su vida gira en torno a su familia y sus valores. Él mismo ha contado que sus padres y hermanos son su mayor sostén en una carrera donde la presión mediática es constante.

Casalegno, con más de seis millones de seguidores en Instagram, también ha experimentado el lado negativo de la fama. En las últimas semanas, ha recibido críticas e incluso mensajes de odio por las decisiones románticas de su personaje en la serie. El propio actor se ha defendido recordando que “Jeremiah es ficción” y que detrás de cada papel hay personas reales. “Creo que es importante entender y darnos cuenta de que esto es una historia ficticia y que no soy yo. No creo que haya un solo ser humano en el mundo que pueda soportar tanta negatividad emocional”, dijo en una entrevista hace unas semanas a The New York Times, donde admitió que ha optado por dejar de leer mensajes directos para proteger su salud mental.

Incluso fuera de la serie, su nombre ha estado en el centro de debates. Un anuncio publicitario para Dunkin Donuts en el que se autoproclamaba “rey del verano” por su bronceado “dorado” desató polémica por la manera en que presentaba los estándares de belleza supremacista. “No tenía ni idea”, aclaró tras las críticas al citado medio.

Gavin Casalegno asiste a la 39.ª edición de los Premios Spirit del Cine Independiente en Santa Mónica, California, EE. UU., el 25 de febrero de 2024. (REUTERS/Aude Guerrucci).