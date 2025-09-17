El look de Kate Middleton para recibir a Donald y Melania Trump: joya homenaje a Diana y tocado de 2.600 euros

Kate Middleton, en la recepción a Donald y Melania Trump en Windsor. (Aaron Chown/REUTERS)

La reaparición pública de Kate Middleton en el Castillo de Windsor ha marcado el inicio de la visita de Estado de Donald Trump y Melania Trump al Reino Unido, un evento que ha atraído la atención internacional tanto por su relevancia diplomática como por el simbolismo de la familia real británica. La princesa de Gales, acompañada por el príncipe Guillermo, ha recibido este miércoles a los Trump en los jardines amurallados de la residencia real, en una jornada que ha supuesto el regreso de Kate a la vida oficial tras su tratamiento contra el cáncer.

El recibimiento protocolario comenzaba con la llegada en helicóptero del presidente estadounidense y la primera dama, quienes fueron saludados por Kate y Guillermo antes de dirigirse juntos hacia la zona donde aguardaban el rey Carlos III y la reina Camila. Durante el breve trayecto por el césped y el sendero de grava frente a Victoria House, Donald Trump expresó su admiración por la princesa con un elogio directo: “Eres tan hermosa”, comentó el mandatario, según recoge la prensa británica.

La elección de vestuario de la princesa de Gales no pasó desapercibida. Kate lució un vestido abrigo de lana en tono burdeos, creación de la diseñadora Emilia Wickstead, acompañado por un tocado de 2.330 libras (unos 2.686 euros) de Jane Taylor y un bolso Chanel en color vino, pieza que ha utilizado en otras ocasiones.

Como detalle destacado, la princesa rindió homenaje a la memoria de Diana de Gales al portar un broche de plumas que perteneció a su suegra, engastado con 18 diamantes talla brillante y pequeñas esmeraldas que rodean el emblema de las plumas del príncipe de Gales. Completó el conjunto con pendientes de rubí y zapatos de ante marrón oscuro de Gianvito Rossi, reafirmando su preferencia por accesorios de firmas reconocidas.

Firma de confianza

La relación de la princesa de Gales con la diseñadora Emilia Wickstead ha sido constante a lo largo de los años. Kate ha recurrido en repetidas ocasiones a los diseños de la creadora neozelandesa para actos oficiales, destacando un vestido de manga larga y corte en A que estrenó en 2018 y que posee en varias tonalidades. Además, la princesa cuenta con versiones del mismo modelo en verde bosque, azul pastel y coral, utilizadas en eventos como el desfile de San Patricio de 2012, el servicio religioso de Pascua de 2022 y una fiesta en los jardines de Buckingham ese mismo año. La variante burdeos que lució en Windsor constituye una incorporación reciente a su vestuario, fiel a su costumbre de reutilizar prendas emblemáticas.

La presencia de Kate Middleton en el evento fue celebrada por los visitantes estadounidenses. Un portavoz de los Trump, citado por Daily Mail, manifestó que la pareja se sentía “entusiasmada” por el papel protagonista de la princesa durante la visita de Estado. La expectación era tal que, según fuentes cercanas, la confirmación de la participación de Kate no se produjo hasta días antes, debido a su reciente proceso de recuperación. La interacción entre la princesa y los Trump incluyó conversaciones distendidas, en las que también participó Melania Trump, quien optó por un conjunto de Christian Dior Haute Couture en gris oscuro y un sombrero de ala ancha en tono púrpura.

En el acto también destacó la presencia de la reina Camila, quien, tras ausentarse del funeral de la duquesa de Kent por motivos de salud, eligió para la ocasión un vestido azul zafiro y abrigo a juego de Fiona Clare, complementados con un sombrero de Philip Treacy y un broche de zafiros y diamantes. La reina, sonriente a su llegada al castillo, compartió momentos con Melania Trump durante el recorrido en carruaje por Windsor, evidenciando la relevancia protocolaria del evento y la recuperación de su agenda oficial.