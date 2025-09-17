Condenados a ocho y seis años de prisión dos fundadores de Arbistar: así estafaron 200 millones de euros a 32.000 inversores de criptomonedas

Santiago Fuentes Jover, CEO de Arbistar, en el banquillo de acusados (Cema Moya-EFE)

Tras casi siete desde el inicio del juicio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha tomado su decisión final sobre la estafa de Arbistar, que se hizo, entre 2019 y 2020, con un total de 200 millones de euros de 32.000 personas que invirtieron en criptomonedas a través de dicha plataforma.

Santiago Fuentes Jover y Diego Felipe Fernández Nojarova, dos de los dos fundadores de Arbistar, han sido condenados a ocho y seis años de cárcel, el primero por delitos continuados de estafa y falsedad en documentos privados y el segundo solamente por el de estafa. Junto a ellos fueron juzgados otro cuatro acusados que han conseguido librarse y ser absueltos por el mismo tribunal.

Una campaña de publicidad en Youtube

La plataforma nació el 8 de mayo de 2019, cuando los dos condenados junto a otra persona que no ha sido enjuiciada en este caso constituyeron la sociedad ARBISTAR 2.0 S.L. y una serie de mercantiles vinculadas a esta.

Junto al resto de acusados, que tenían diferentes puestos en estas sociedades, comenzaron una campaña de publicidad para captar inversores, en su mayoría minoristas, principalmente en presentaciones y eventos públicos por toda España y en vídeos publicados en Youtube.

La campaña tuvo éxito y entre el día de creación de la empresa y septiembre de 2020 consiguieron que numerosas personas contrataran los servicios de Arbistar. Ofrecían diferentes productos enfocados a la inversión en criptomonedas, en concreto bitcoins (BTC) y entre ellos se encontraba el denominado Community Bot, un “sistema de arbitraje” para invertir en estos productos.

Estos sistemas lo que buscan es aprovechar las diferencias de precio de un mismo activo entre diferentes mercados o exchanges para obtener ganancias con un mínimo riesgo.

En el caso del Community Bot, la única forma de acceder era con una invitación previa proporcionada por un cliente de Arbicorp o de la propia página web de Arbistar. Una vez recibía la invitación, el cliente debía optar por el producto correspondiente, realizando la aportación en bitcoins, momento a partir del cual solo tenía constancia de la aportación a través de la plataforma correspondiente al producto contratado, donde podía verificar su saldo y, en su caso, las ganancias acumuladas mediante la introducción de su nombre de usuario y contraseña.

Esta era la forma que los clientes tenían de comprobar las aportaciones a la plataforma, los retiros y los compoundings (reinversión automática de los rendimientos generados) realizados, las licencias de los bots que habían adquirido y sus datos personales.

Además, cada sábado, los usuarios podían visualizar en la plataforma las ganancias supuestamente obtenidas, que podían retirar o mantener dentro de la plataforma junto con la inversión inicial de bitcoins.

De Community Bot a Club Arbistar

Agosto de 2020 fue el primer punto de inflexión, cuando varios inversores solicitaron la devolución de los BTC que figuraban en el Community Bot a su favor en la web Arbistar y la empresa dejó de realizarlas. De esta manera les impidieron retirar tanto las aportaciones realizadas como las supuestas ganancias obtenidas, para lo que adujeron haber surgido errores en el cálculo de los beneficios entregados a algunos clientes.

En ese momento publicaron una serie de vídeos en los que llamaban a la calma, aportando supuestas soluciones a las cuestiones planteadas por los usuarios. El tema se siguió complicando y en octubre de ese año la Comisión Nacional del Mercado de Valores realizó una advertencia al público advirtiendo que esta página web no estaba autorizada para prestar servicios de inversión.

Para afrontar esta situación, los condenados crearon el llamado Club Arbistar, al que se podía traspasar las cuentas del Community Bot. Esta nueva creación prometía igualmente rentabilidad futura y la única forma de acceder era como en el original, a través de la invitación de un miembro.

275.607.911 euros

Sin embargo, el Community Bot carecía de operatividad y, tras el impago producido a los clientes que habían contratado esta modalidad, se produjo también el impago del Club Arbistar.

Informaron a sus miembros a través del siguiente comunicado: "ARBICORP informa de que uno de sus productos correspondiente a Arbistar 2.0 denominado Community Bot, queda cerrado en estos momentos. Desde la plataforma ya no es posible hacer aportaciones y quedan congeladas todas las cuentas sin posibilidad de hacer reinversiones. TAMPOCO SE HAN PAGADO LOS PROFITS DE ESTE SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE y se paralizan los withdraws, ya que las cifras arrojadas por el sistema son más altas de lo que deberían ser desde hace 1 año".

El problema, como ellos mismos explicaron en ese momento, estaba en que los clientes del Community Bot habían cobrado de más durante el último año, respecto a lo que realmente se producía en el mercado de arbitraje con sus Bitcoins.

La consecuencia de todo esto fue que las personas que habían transferido Bitcoins a Arbistar no puideron recuperarlos, siendo unas 32.000 en total. La cantidad total en la contribución activa, que comprende aportaciones, intereses compuestos acumulados (compoundings), ganancias del Plan Amigo, menos los retiros (withdraws) ascendía el 20 de octubre de 2020 a la suma de 29928,656630433383 BTC.

El precio del BTC fluctuó entre el uno de marzo de 2019 y el uno de octubre de 2020 desde 3.388,58 euros a 9.208,83 euros, por lo que la contribución activa en octubre de 2020 estaría valorada así en unos 275.607.911 euros.