Víctor Küppers, experto en psicología positiva: “Hay que aprender a vivir de forma razonable con la frustración”

Un Mentes Expertas de Víctor Küppers

Víctor Küppers, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Doctor en Humanidades, propone un estilo de vida simple, basado en los gestos sencillos y que enseñen a vivir con alegría, generosidad y calidad humana. No basado en grandes sacrificios o actos heroicos. Así son los mensajes que expone en sus conferencias de Mentes Expertas.

El defensor de la psicología positiva, en sus diversos ciclos de conferencias con Mentes Expertas, defiende distintas ideas de la psicología positiva para vivir mejor. Siempre parte de las mismas preguntas que cuestiona a su público . “¿Qué hay en tu vida que no te gusta? ¿Qué hay en tu vida que cambiarías? A partir de aquí, pregúntate. ¿Qué puedo hacer para mejorar las cosas?”. “Estoy plenamente convencido la única vida que tiene sentido es una vida con sentido”, afirma en la biografía de su página web kuppers&co.

La importancia de vivir con la frustración

“Hay que aprender a vivir con la frustración. Desahogarse es necesario, pero también hay que saber ponerle un límite al tiempo”, advierte Víctor Küppers. “El secreto no está en evitar la frustración, sino en aprender a gestionarla y, cuando lo haces, recuperas la energía para seguir adelante con su ilusión”, aconseja el experto. Aceptar que algo no sale bien es parte del proceso vital para encontrar la felicidad. Y, como dice la expresión popular, “no ahogarse en un vaso de agua”.

Víctor Küppers dando una conferencia. (Avalian Inhouse)

A pesar de ello, el conferenciante corrige “no quiere decir que haya que aceptar las cosas con alegría”. También se puede tener un mal día o estar de mal humor. Además, recalca que es necesario desahogarse y expresar nuestras emociones. Charlar con amigos, compartir los problemas con los demás ayuda a exteriorizar esa frustración y aceptarla. No significa rechazarla y aprender a convivir con ella. Aunque “el desahogo tiene que ser razonable en el tiempo”. Respirar y enfocarse son los pasos que propone para despejar la mente y continuar el camino.

La importancia de saber relativizar

Para vivir con la frustración, lo más importante es saber relativizar. Poner el peso correcto en la dimensión del problema.

“Cuando no tienes un problema muy grave tienes que aprender a relativizar. (...) Es decir, no todo son dramas. Cuando uno vive un drama tiene derecho a no tener actitud y no tener alegría y el resto estamos para ayudar, pero cuando tú no tienes un problema muy grave tienes que aprender a relativizar”, insiste. La capacidad de afrontar los problemas de la vida y de relativizar tiene un gran impacto sobre la salud mental y emocional.

“Estamos tan enfocados en los problemas que dejamos de valorar las cosas fantásticas que tenemos”. Él pone como ejemplo la compasión en lo cotidiano y el dilema del lavaplatos: “Tú estás cenando con tu pareja, ella está agotada. Te toca, le toca a ella poner el lavaplatos, pues, coño, pues lo hago yo por ti. Eso es compasión”. En lugar de enfadarse por no compartir las tareas del hogar y pensar ”coño, vaya mierda de compasión, siempre pringo yo“, es la sencillez de ese detalle la que aporta felicidad al hogar.

Noticias del día 15 de septiembre del 2025.

El divulgador sintetiza su filosofía en una bifurcación: “solo hay dos formas de vivir, una en función de las circunstancias, la otra forma de vivir que es mucho más difícil, pero que vale mucho más la pena es la de intentar elegir a pesar de las circunstancias intentar elegir siempre tu mejor actitud”.