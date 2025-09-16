España

Víctor Küppers, experto en psicología positiva: “Hay que aprender a vivir de forma razonable con la frustración”

El experto comparte en sus conferencias un estilo de vida basado en la sencillez y en los pequeños gestos

Por Paula A.

Guardar
Un Mentes Expertas de Víctor
Un Mentes Expertas de Víctor Küppers

Víctor Küppers, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Doctor en Humanidades, propone un estilo de vida simple, basado en los gestos sencillos y que enseñen a vivir con alegría, generosidad y calidad humana. No basado en grandes sacrificios o actos heroicos. Así son los mensajes que expone en sus conferencias de Mentes Expertas.

El defensor de la psicología positiva, en sus diversos ciclos de conferencias con Mentes Expertas, defiende distintas ideas de la psicología positiva para vivir mejor. Siempre parte de las mismas preguntas que cuestiona a su público . “¿Qué hay en tu vida que no te gusta? ¿Qué hay en tu vida que cambiarías? A partir de aquí, pregúntate. ¿Qué puedo hacer para mejorar las cosas?”. “Estoy plenamente convencido la única vida que tiene sentido es una vida con sentido”, afirma en la biografía de su página web kuppers&co.

La importancia de vivir con la frustración

“Hay que aprender a vivir con la frustración. Desahogarse es necesario, pero también hay que saber ponerle un límite al tiempo”, advierte Víctor Küppers. “El secreto no está en evitar la frustración, sino en aprender a gestionarla y, cuando lo haces, recuperas la energía para seguir adelante con su ilusión”, aconseja el experto. Aceptar que algo no sale bien es parte del proceso vital para encontrar la felicidad. Y, como dice la expresión popular, “no ahogarse en un vaso de agua”.

Víctor Küppers dando una conferencia.
Víctor Küppers dando una conferencia. (Avalian Inhouse)

A pesar de ello, el conferenciante corrige “no quiere decir que haya que aceptar las cosas con alegría”. También se puede tener un mal día o estar de mal humor. Además, recalca que es necesario desahogarse y expresar nuestras emociones. Charlar con amigos, compartir los problemas con los demás ayuda a exteriorizar esa frustración y aceptarla. No significa rechazarla y aprender a convivir con ella. Aunque “el desahogo tiene que ser razonable en el tiempo”. Respirar y enfocarse son los pasos que propone para despejar la mente y continuar el camino.

La importancia de saber relativizar

Para vivir con la frustración, lo más importante es saber relativizar. Poner el peso correcto en la dimensión del problema.

“Cuando no tienes un problema muy grave tienes que aprender a relativizar. (...) Es decir, no todo son dramas. Cuando uno vive un drama tiene derecho a no tener actitud y no tener alegría y el resto estamos para ayudar, pero cuando tú no tienes un problema muy grave tienes que aprender a relativizar”, insiste. La capacidad de afrontar los problemas de la vida y de relativizar tiene un gran impacto sobre la salud mental y emocional.

“Estamos tan enfocados en los problemas que dejamos de valorar las cosas fantásticas que tenemos”. Él pone como ejemplo la compasión en lo cotidiano y el dilema del lavaplatos: “Tú estás cenando con tu pareja, ella está agotada. Te toca, le toca a ella poner el lavaplatos, pues, coño, pues lo hago yo por ti. Eso es compasión”. En lugar de enfadarse por no compartir las tareas del hogar y pensar ”coño, vaya mierda de compasión, siempre pringo yo“, es la sencillez de ese detalle la que aporta felicidad al hogar.

Noticias del día 15 de septiembre del 2025.

El divulgador sintetiza su filosofía en una bifurcación: “solo hay dos formas de vivir, una en función de las circunstancias, la otra forma de vivir que es mucho más difícil, pero que vale mucho más la pena es la de intentar elegir a pesar de las circunstancias intentar elegir siempre tu mejor actitud”.

Temas Relacionados

PsicologíaPsicología PositivaConsejosEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Pronóstico del clima en Zaragoza para antes de salir de casa este 16 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima en Zaragoza

¿Cuál es la temperatura promedio en Valencia?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cuál es la temperatura promedio

La locomotora económica de Europa acelera: España seguirá liderando el crecimiento en la UE con unas previsiones al alza

El Consejo de Ministros sube hoy la estimación de aumento del PIB para este año y los economistas de Funcas se le adelantan y elevan dos décimas su avance para 2025 y una para 2026

La locomotora económica de Europa

El Gobierno de Moreno Bonilla busca consumidores en India por los aranceles de Trump: gastará 450.000 euros en promocionar la aceituna andaluza

Licita una campaña para que las televisiones indias anuncien este producto. Andalucía exportó 705 millones de euros en 2024, de los que solo 3,8 millones llegaron del mercado de este país asiático

El Gobierno de Moreno Bonilla

Hipotecarse por segunda vez tras la amenaza de desahucio y la imposibilidad de alquilar en Madrid: “Esto me ha quitado años de vida”

Nilda Risueño explica que durante los últimos 13 años ha concentrado sus esfuerzos en la lucha por una vivienda, lo que le ha llevado a renunciar a otros proyectos personales como la maternidad

Hipotecarse por segunda vez tras
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Moreno Bonilla

El Gobierno de Moreno Bonilla busca consumidores en India por los aranceles de Trump: gastará 450.000 euros en promocionar la aceituna andaluza

Pedro Sánchez recrudece la guerra con el PP e Israel por La Vuelta a España: Eurovisión puede ser hoy la siguiente

El Gobierno responde con contundencia a la carta de la Unión Ciclista Internacional por la cancelación de la última etapa de La Vuelta: “Blanquear a través del deporte un genocidio” es “una posición política”

La empresa fabricante de la senyera de 93.000 euros: “Enviaremos un mensaje al Parlamento cada vez que haya viento fuerte para que puedan retirarla”

Un padre quiere dejar de pasar la pensión a su hija universitaria pero la Justicia se lo prohíbe: no hizo todo lo necesario para reconstruir la relación con ella

ECONOMÍA

La locomotora económica de Europa

La locomotora económica de Europa acelera: España seguirá liderando el crecimiento en la UE con unas previsiones al alza

Comprobar Lotería 6/49 del 15 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

Dos hermanos son desheredados en una herencia millonaria y acuden a la justicia: les da la razón y les reconoce el derecho a la legítima y a recibir inmuebles y activos empresariales

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Del Atlético de Madrid al

Del Atlético de Madrid al Movistar Team: la presencia de Israel en otros ámbitos deportivos

Pedro Delgado carga contra Pedro Sánchez y los nacionalistas por lo ocurrido en La Vuelta y Rufián responde: “Lo de Perico siempre se ha sabido”

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”

Las palabras del excampeón del mundo Kwiatkowski ante la cancelación de La Vuelta: “La próxima vez será peor”

El expiloto de MotoGP Jorge Lorenzo compra una noria en un pueblo de Italia y le estafan 200.000 euros