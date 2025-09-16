El ayuntamiento de Cercedilla anuncia medidas legales contra Ione Belarra e Irene Montero por las protestas de La Vuelta y Más Madrid se desmarca

28/02/2025 La secretaria general de Podemos, Ione Belarra(d), y la eurodiputada Irene Montero(i), durante la IV Conferencia Europea por la Paz organizada por Podemos, en el Espacio Larra, a 28 de febrero de 2025, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

Las manifestaciones durante La Vuelta Ciclista se han convertido en el centro de la polémica política, enfrentando a derecha e izquierda. Unos defienden que se puso en peligro a los ciclistas y ciudadanos, mientras que los segundos sustentan sus argumentos en la legitimidad de mostrar el rechazo al genocidio que se está llevando a cabo en Gaza.

El foco principal este fin de semana fue Madrid capital, pero no es el único lugar que sufrió estos eventos. En Cercedilla también se pudieron ver algunas de estas manifestaciones e intentos de frenar a los ciclistas. Ahora el Ayuntamiento de esta localidad ha anunciado que va a tomar medidas con los que llevaron a cabo estas acciones, en concreto contra Ione Belarra, Irene Montero y otros miembros de Podemos.

Una medida que no sorprendería siendo un Gobierno de derechas, pero en este caso, está conformado por una coalición de Grupo Independiente Cercedilla, con tres concejales, entre los que se encuentra el alcalde, David José Martín Molpeceres, PSOE, con dos concejales y Más Madrid con un concejal.

“No toleramos la violencia ni los altercados”

En el comunicado compartido en la cuenta oficial de X, antes Twitter, del consistorio explican que "el sábado 13 de septiembre, durante el paso de la Vuelta a España por nuestro municipio, dos personas ajenas a Cercedilla, representantes de un partido político nacional, con algunos miembros de ese mismo partido, interrumpieron la etapa con actos irresponsables que pusieron en riesgo a ciclistas, equipos y vecinos, poniendo en grave peligro la seguridad de todos". Aunque no mencionan nombres concretos, fueron las únicas personas reconocidas de un partido que participaron en las mismas.

Continuaban relatando que “defendemos el derecho a manifestarse de forma pacífica. No toleramos la violencia ni los altercados que comprometan la seguridad. Se tomarán las medidas legales necesarias para que no vuelva a ocurrir. Gracias a la a Vuelta a España y vecinos por su paciencia y entusiasmo”.

“No representa la la posición de Más Madrid”

Aquí ha nacido la polémica y es que Más Madrid, grupo comprometido con la causa propalestina, ha aclarado “su posición ante el comunicado difundido en nombre del Ayuntamiento de Cercedilla y que no corresponde con la posición del nuestro partido en el municipio”.

“Se trata de una iniciativa unilateral del alcalde y un texto que en ningún momento ha sido acordado con Más Madrid Cercedilla. Más Madrid Cercedilla se desmarca de manera clara y tajante, porque no está de acuerdo con las medidas adoptadas y exige que el alcalde dé marcha atrás de forma inmediata”, explican.

Añaden que “desde Más Madrid defendemos el derecho de todas las personas a manifestarse. Las protestas contra la presencia de Israel fueron pacíficas y multitudinarias, y nadie debe ser perseguido por participar en ellas. Ese comunicado no representa en absoluto la posición de Más Madrid, pero creemos que tampoco la de los vecinos de Cercedilla”.

La concentración en Cercedilla

La concentración logró cortar o bloquear parcialmente la carretera del recorrido original, lo que obligó a la organización de la carrera a desviar el paso previsto por Cercedilla y evitar el centro del municipio, para continuar por la carretera de Los Molinos.

Los manifestantes propalestinos obligan a suspender la Vuelta a España en Madrid.

Durante los incidentes, se registró una sentada de alrededor de cien manifestantes, quienes trataron de impedir el paso de los ciclistas a unos 18 kilómetros de meta, en el cruce de Becerril de la Sierra. A consecuencia, los corredores tuvieron que sortear a los manifestantes por los laterales de la calzada.

Aunque hubo momentos de tensión, no se interrumpió definitivamente la etapa, ya que la Guardia Civil intervino para liberar la vía. La etapa final continuó con la meta fijada en La Bola del Mundo, donde Jonas Vingegaard obtuvo la victoria, mientras la protesta generó críticas políticas y anuncios de recursos legales por parte de la Comunidad de Madrid.