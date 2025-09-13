España

Un grupo de unos 20 manifestantes cortan la etapa de la Vuelta a España: los ciclistas logran pasar

El final de esta edición en Madrid se presentaba como uno de los más tensos jamás recordado

Miguel Moreno Mena

Interrupción de la etapa de
Interrupción de la etapa de la Vuelta (RTVE)

Un grupo de manifestantes por Palestina interrumpe la etapa de la Vuelta a España al bloquear el paso de los ciclistas. La protesta ha hecho que las autoridades traten de retirar a las personas implicadas, mientras los ciclistas tratan de esquivarlos para continuar con la marcha.

Cuando quedaban menos de 20 kilómetros para la meta, algunos manifestantes han invadido la carretera, provocando que los deportistas tengan que frenar y esquivarlos a unos 50 km/hora. Se ha vivido un momento de tensión mientras los agentes trataban de retirarlos para evitar un accidente.

La interrupción no ha afectado a los primeros de carrera, pues se han escapado antes de que los protestantes ocupasen la calzada. A 10 kilómetros del final de la carrera, el español Mikel Landa está cerca de ganar la etapa, seguido por run grupo donde se encuentran los favoritos Vingegaard y Almeida.

Nuevas detenciones por las protestas en la Vuelta contra la participación del equipo Israel.

Manifestantes entran en la carretera

La penúltima etapa de la Vuelta también ha tenido su momento de tensión. Cuando quedaban menos de 20km para llegar al final, un grupo formado por unas 20 personas ha entrado en la calzada portando banderas de Palestina. Los ciclistas que lideraban la etapa ya habían pasado, pero el pelotón estaba llegando.

Los deportistas han logrado esquivar a todos los manifestantes. Se ha abierto un pequeño espacio por el que han podido pasar, aunque les han obligado a reducir su velocidad y acumularse en un extremo de la carretera. Las autoridades han tratado de retirar a los manifestantes lo antes posible.

(Noticia en ampliación).

