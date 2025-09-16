Dos montañeros, un bombero y un militar mueren en los Altos Alpes: “Probablemente cayeron”

Valle de Aran (Adobe Stock)

Dos alpinistas, un bombero de París y un militar del ejército de tierra francés, han perdido la vida durante la ascensión al Sirac, un pico de 3.440 metros situado en el macizo de los Écrins, en el departamento francés de Hautes-Alpes. El hallazgo de los cuerpos se produjo en la mañana del lunes 15 de septiembre, apenas unas horas después de que se activara un dispositivo de búsqueda tras su desaparición el día anterior.

La noticia fue confirmada por la fiscal de la República en Gap, Marion Lozac’hmeur, quien explicó que ambos deportistas habían iniciado su ascenso a primera hora del domingo 14 de septiembre, pero no regresaron a la hora prevista. La alarma se dio al caer la tarde, momento en el que se organizó un operativo de rastreo que se vio seriamente afectado por las adversas condiciones meteorológicas.

Una expedición marcada por la fatalidad

Según los primeros datos de la investigación, los dos alpinistas cayeron probablemente en una zona cercana a la cima. Los rescatistas de la CRS Alpes, cuerpo especializado en intervenciones de alta montaña, localizaron los cuerpos sin vida a unos 400 metros de la cumbre, en un área especialmente expuesta.

La fiscal Lozac’hmeur subrayó que “las investigaciones preliminares apuntan a una caída accidental”. No obstante, la CRS Alpes ha abierto una investigación formal para esclarecer las causas exactas del siniestro, tal y como marca el protocolo en este tipo de tragedias.

Las labores de rescate se complicaron desde el primer momento debido a las condiciones meteorológicas: viento fuerte, nubosidad densa y precipitaciones intermitentes. Estas circunstancias obligaron a retrasar parte de las operaciones de rastreo hasta la mañana del lunes, cuando finalmente pudieron acceder a la zona crítica.

El macizo de los Écrins, escenario recurrente de accidentes mortales

El Sirac, aunque no es de las cimas más elevadas del macizo de los Écrins, es conocido entre los montañeros por su dureza técnica. Su ascensión requiere experiencia en escalada alpina, un dominio avanzado del material y una excelente preparación física.

Este nuevo accidente se suma a una trágica serie de muertes en la cordillera alpina europea durante la temporada estival. El pasado 24 de agosto, un alpinista surcoreano de 58 años perdió la vida en Suiza, tras sufrir una caída en la célebre arista del Hörnli, uno de los itinerarios de acceso al Matterhorn (Cervino), a unos 4.000 metros de altitud. Apenas unas semanas antes, el 4 de agosto, un montañero alemán había corrido la misma suerte en la misma arista, cayendo al vacío a 4.150 metros.

Estos episodios confirman que, pese a los avances en equipamiento y las constantes campañas de prevención, el alpinismo continúa siendo una disciplina de riesgo en la que la experiencia y la preparación no siempre son suficientes para evitar desenlaces fatales.

En el caso del Sirac, los dos fallecidos eran profesionales con una formación física y técnica muy por encima de la media: un bombero de la capital francesa y un miembro del ejército de tierra. Sin embargo, como recuerdan los especialistas, la montaña no hace distinciones.