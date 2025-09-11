España

Un escalador queda atrapado en los Alpes, es rescatado en helicóptero y ahora debe pagar 4.000 euros por el viaje: “Estoy decepcionado”

El alpinista descubrió demasiado tarde ni su seguro médico básico ni el complementario cubrían los gastos

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Guardar
Un helicóptero sobrevuela los Alpes.
Un helicóptero sobrevuela los Alpes. (Guglielmo Mangiapane/Reuters)

En el verano de 2024, una excursión en los Alpes suizos terminó mal. K.P. (el nombre completo no ha sido revelado) y su amigo tienen experiencia en la alta montaña, pero el segundo día de su recorrido acaban en una situación sin salida: han quedado atrapados de repente en una ladera empinada y resbaladiza, sin posibilidad de avanzar ni retroceder. “Arriba no había camino, y el descenso era demasiado peligroso”, ha relatado uno de los hombres en el programa suizo-alemán Kassensturz, emitido por la RTS (la radio televisión pública de Suiza). Por ello, llaman al número de emergencia y un helicóptero acude al rescate.

Todo sale bien. El helicóptero debe sobrevolar la zona varias veces para localizar a K.P. y su colega, pero al final lo consigue. La intervención dura 79 minutos y los excursionistas no están heridos. El verdadero golpe llega un tiempo después: el seguro básico de salud de K.P. rechaza asumir los costes, y el seguro complementario que había contratado también se niega a pagar. La factura asciende a 4.128 francos (unos 4.400 euros).

Mientras que el compañero de K.P. no tuvo que abonar nada gracias a su condición de donante de la Rega, una organización suiza de rescate aéreo, K.P. se encontró con que el viaje en helicóptero le ha salido caro. “Estoy decepcionado. Pensé que estaba bien asegurado”, ha dicho el afectado al programa de televisión.

La negativa de la aseguradora se fundamentó en la ausencia de lesiones o peligro de muerte inminente. Según la normativa vigente y una sentencia del Tribunal Federal suizo, los seguros de salud solo asumen los costes de rescate si la persona está herida o enfrenta un riesgo vital inmediato. Y para el gran público, según una jurista entrevistada por la cadena suiza, “el término ‘rescate’ abarca mucho más de lo que el Tribunal Federal considera oficialmente”.

Para Fredy-Michel Roten, director de la Organización Cantonal de Rescate del Valais, los dos excursionistas actuaron correctamente. “Nos alegramos de cada evacuación, así se pueden prevenir accidentes”.

Aumentan los incidentes en la montaña

El número de evacuaciones en montaña en Suiza ha experimentado un notable aumento. En el último año, 618 excursionistas fueron evacuados, lo que representa un incremento anual del 39,8%, especialmente en actividades de senderismo. Reconocer los propios límites y pedir ayuda a tiempo puede evitar consecuencias más graves en la montaña. Admitir que no se puede continuar exige determinación y, en ocasiones, es la decisión más sensata ante el riesgo.

En 2024, las montañas españolas también han sido el escenario de un alarmante incremento en el número de accidentes mortales y rescates de emergencia, generando preocupación en las comunidades de montañistas y en las autoridades. Aragón registró 25 fallecimientos, mientras que en Cataluña la cifra alcanzó los 14. El aumento en los incidentes tiene varias razones: la mayor afluencia de visitantes, la subestimación de los riesgos por parte de los excursionistas y la falta de preparación. Esto pone en evidencia una creciente desconexión entre la popularización de las actividades en la naturaleza y la responsabilidad que requieren.

Temas Relacionados

Rutas y Senderismo EspañaDestinosDestinos EspañaViajes InviernoSuizaSucesosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La entrevista más íntima de Alba Flores: “Siento que tengo que cuidar a mi madre. Creo que a ella la peli le duele más que a mí”

La hija de Antonio Flores estrenará el próximo 10 de octubre el documental que recordará la vida del músico

La entrevista más íntima de

Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por presuntamente agredir a su mujer durante una romería

Un policía nacional fuera de servicio presenció los hechos y dio aviso a la Guardia Civil, que dejó al regidor en libertad a la espera de juicio

Detenido el alcalde de Vox

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 12 de septiembre

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que da a conocer los datos diarios del mercado energético en el país

Este es el precio máximo

Yolanda Díaz quiere añadir nuevos cambios en el registro horario: la medida evitaría la realización de horas extraordinarias ilegales

Los sindicatos han urgido al Gobierno a que lleve esta normativa al Consejo de Ministros y han señalado que irán a los centros de trabajo más afectados a informar “de quienes son los culpables de que tengan que seguir trabajando 40 horas semanales”

Yolanda Díaz quiere añadir nuevos

Santoral del día: conoce los santos que se celebran el 11 de septiembre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral del día: conoce los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido el alcalde de Vox

Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por presuntamente agredir a su mujer durante una romería

El nuevo centro de ciberdefensa 5G del Mando Conjunto del Ciberespacio: investigará mejoras de sistemas militares y detectará ataques digitales

Aduanas encuentra 130 kilos de cannabis y 25.000 euros en la autocaravana de un jubilado: “Mi pensión es demasiado pequeña”

La ley del desapego: qué es y cómo afecta a tu vida, según la psicología

Un inspector jefe de la Policía explica qué pasa si pierdes el DNI y no lo denuncias: “Puedes tener problemas muy serios”

ECONOMÍA

Este es el precio máximo

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 12 de septiembre

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Sin sorpresas en el BCE: mantiene los tipos en el 2% y pone fin al ciclo de recortes

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy jueves 11 de septiembre

DEPORTES

Alegría, sobre las protestas en

Alegría, sobre las protestas en La Vuelta: “El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea”

La Vuelta a España modifica el recorrido de la contrarreloj de Valladolid por las protestas pro Palestina: los ciclistas recorrerán 15 km menos

Las protestas pro Palestina de la Vuelta llegan a los tribunales: el juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”