España

Un restaurante ecuatoriano gana el premio a la mejor paella del mundo

La 64.ª edición del Concurso Internacional de Sueca ha contado con la participación de 40 chefs llegados de hasta 14 países diferentes

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
El restaurante ecuatoriano Sabor Amar
El restaurante ecuatoriano Sabor Amar Paellas ha sido el ganador de la 64.ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca (Instagram / @concurspaellasueca)

Sueca se convierte, cada año y durante un día, en la capital mundial de la paella. Y es que en esta pequeña ciudad valenciana se celebra desde 1961 el Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, uno de los certámenes más antiguos del país y, sin duda, el que mayor homenaje rinde a esta receta tan querida. Esta fiesta del arroz reúne a chefs llegados de todo el mundo, una jornada en la que, además, se busca encontrar al mejor cocinero de paellas del planeta.

El restaurante ecuatoriano Sabor Amar Paellas ha sido el ganador de la 64.ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca (Valencia), un certamen en el que cocineros llegados de todo el mundo se han puesto a prueba siguiendo la receta más popular de la cocina española.

El restaurante ecuatoriano Sabor Amar
El restaurante ecuatoriano Sabor Amar Paellas ha sido el ganador de la 64.ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca (Instagram / @concurspaellasueca)

Los ganadores, el chef Tomás Angulo Salas, y su ayudante, su mujer, Karina Iturralde, llegados desde la ciudad ecuatoriana de Quito, han recibido el premio de 2.500 euros y un pergamino conmemorativo de manos del alcalde de Sueca, Julián Sáez, además de un medallón de plata por cocinar la mejor paella del mundo que custodiarán hasta la próxima edición del certamen.

El chef de Ecuador lograba destacar por encima de sus contrincantes, tras cocinar frente a los centenares de visitantes que han presenciado el concurso. Todos los aspirantes, cerca de cuarenta chefs llegados de todos los rincones del mundo, han cocinado en las mismas condiciones y con los mismos ingredientes. Como en la edición anterior, las paellas participantes han sido entregadas en diferentes turnos, a fin de que pudieran ser degustadas por los miembros del jurado recién cocinadas.

Un palmarés internacional para honrar la paella de Valencia

El restaurante de Ecuador no ha sido el único que ha acabado el fin de semana con razones para celebrar. El ya mítico concurso de Sueca ha repartido premios a todo un extenso palmarés, compuesto por propuestas valencianas, algunas españolas y otras de fuera de nuestras fronteras. Hasta México, de hecho, hay que viajar para encontrar el segundo premio en el concurso, el cual ha recaído en el restaurante Lenin Ruelas Cocina. El bronce ha sido otorgado, ahora sí, a un restaurante valenciano, Casa Macario, en la población costera de Tavernes de la Valldigna.

Esta es la guía para conseguir la paella perfecta

En cuanto al premio a la mejor paella cocinada por un restaurante nacional, el galardón ha ido a parar al restaurante Los Reyes, de Málaga; la cocinada por un restaurante de la Comunitat Valenciana ha sido para La Llarga, de València; y la mejor paella cocinada de Sueca ha sido la del restaurante Jardins Blau Mar. Por último, la mejor paella cocinada por un restaurante de fuera de España ha sido para Paellas Socarrat, de Chile.

En el galardón de Paellero de Honor, que concede todos los años la organización, este año se ha querido rendir un homenaje a todas las personas afectadas por la dana, especialmente al sector hostelero, y en su nombre el encargado de subir al escenario ha sido el director general de Turismo de la Generalitat, Israel Martínez.

El alcalde de Sueca ha manifestado que el concurso no es solo una competición culinaria, también es una fiesta de hermandad, de cultura, de tradición y de sabor, y un homenaje a los arrozales, los labradores y los cocineros y cocineras que mantienen vivo “el espíritu auténtico de la paella valenciana”.

Temas Relacionados

Paella ValencianaRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una nutricionista explica cuáles son las mejores patatas fritas

Su consumo excesivo puede provocar importantes problemas de salud

Una nutricionista explica cuáles son

La Justicia frena al Banco Santander y le hace perder 22.266 euros por no llevar a cabo la liquidación de intereses dentro de plazo

La entidad había presentado una nueva liquidación de intereses, aplicando un 17% anual y pretendiendo cobrar cantidades adicionales, pese a que la liquidación inicial ya había sido aprobada y era firme

La Justicia frena al Banco

Por qué se ha relacionando el asesinato de Charlie Kirk con la película ‘Eddington’

La muerte del joven activista ha coincidido en nuestro país con el estreno de la última película de Ari Aster, una sátira en torno a la fractura política en los Estados Unidos

Por qué se ha relacionando

Juan Carlos Colado, experto en ejercicio físico y deporte, revela la cantidad de masa muscular que se pierde a partir de los 60 años

El experto defiende la necesidad del entrenamiento de fuerza en personas mayores

Juan Carlos Colado, experto en

Avance de ‘La Promesa’ del 15 al 19 de septiembre: Valladares estrecha el cerco sobre Catalina

Intrigas, amenazas y decisiones imposibles marcarán los episodios del 15 al 19 de septiembre en el palacio de ‘La Promesa’

Avance de ‘La Promesa’ del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia frena al Banco

La Justicia frena al Banco Santander y le hace perder 22.266 euros por no llevar a cabo la liquidación de intereses dentro de plazo

La Justicia Navarra concede a una madre soltera 10 semanas adicionales de permiso por nacimiento y cuidado de hijo

Los 21 días que transformaron la Vuelta en un conflicto internacional: las protestas que tensaron la relación con Israel y obligaron a todos los partidos a posicionarse

Todo lo que se sabe del doble asesinato en un bar de Carmona, Sevilla: dos detenidos, un intento de huida con unas sábanas y un arma de fuego en el Guadalquivir

Vox seduce a los jóvenes más que PSOE y PP: la tradición, el discurso identitario y las redes sociales son las claves de su éxito entre ellos

ECONOMÍA

La afiliación extranjera en España

La afiliación extranjera en España supera los tres millones en agosto, pero pierde más de 22.000 trabajadores con respecto al mes anterior

Víctor Arpa, abogado laboralista, lanza un mensaje crítico: “Dejad de autoengañaros, no le habéis hecho un favor a vuestra empleada del hogar”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuántos euros me dan por un dólar este 15 de septiembre

Los ahorradores se vuelcan con los fondos de inversión: registran en agosto el mayor ingreso de capital en 20 años

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao