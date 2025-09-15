La reina Letizia no lucirá su querida tiara en la visita de Estado de Egipto: el motivo de la decisión de Casa Real

La reina Letizia y el rey Felipe en una imagen de archivo. (Casa Real / EFE)

La reina Letizia cumple este 15 de septiembre 53 años, y lo hace de nuevo sin la presencia de sus hijas en su íntima celebración. Mientras que la infanta Sofía comienza el curso universitario en Lisboa en el Forward College, la princesa Leonor permanece en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia. No obstante, y aunque se desconoce los planes de Casa Real para este gran día, la mujer de Felipe VI tiene la mente fija en el próximo viaje institucional que la pareja comenzará este martes en Egipto.

Este desplazamiento responde a la invitación del presidente Abdel Fatah al Sisi, con quien España mantiene desde febrero una relación calificada como “asociación estratégica”. En palabras del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que acompañará a la pareja real, se trata de “una oportunidad propicia para continuar estrechando los profundos lazos históricos, políticos, económicos, culturales, científicos, de cooperación y humanos existentes entre Egipto y España”.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

La agenda oficial será extensa y variada. La visita arrancará en El Cairo, con un encuentro con la comunidad española residente en Egipto, en el que Felipe VI pronunciará un discurso de bienvenida. Al día siguiente, los monarcas participarán en un homenaje en el Monumento al Soldado Desconocido, acto que se desarrollará bajo un estricto protocolo militar egipcio e incluirá la tradicional ofrenda floral. Además, este mismo miércoles tendrá lugar la recepción oficial en el Palacio de Al-Ittihadiya, donde el presidente Al Sisi y la primera dama darán la bienvenida a los reyes. En lugar de la habitual cena de gala, se celebrará un almuerzo de Estado.

El jueves, la agenda se dividirá: el monarca inaugurará el Foro Empresarial España-Egipto, un encuentro destinado a estrechar la cooperación económica, mientras que la reina Letizia visitará la Fundación Sultán, en la Ciudad de los Muertos, donde tendrá ocasión de interactuar directamente con mujeres y niños en situación vulnerable, uno de los momentos más esperados de su viaje.

La reina Letizia con la tiara Flor de Lis (IMAGEN DE ARCHIVO).

Sin tiara, pero con estilo propio

En un detalle que no ha pasado desapercibido, Letizia no llevará consigo la tiara, una de las piezas de joyería más representativas de la monarquía española y que suele aparecer en ocasiones solemnes. Según informaciones publicadas por Monarquía Confidencial, la decisión responde al hecho de que Egipto es una república, por lo que este tipo de protocolos propios de las casas reales no tiene cabida en el contexto.

La consorte apostará, en su lugar, por estilismos discretos y respetuosos con la cultura local, aunque, como es habitual en ella, no faltarán guiños de moda española. Firmas nacionales se abrirán paso en su maleta, reforzando así su papel como embajadora del diseño patrio en el extranjero. Fuentes cercanas a Casa Real subrayan que Letizia aprovechará este viaje para volver a dar lecciones de estilo, aunque en clave más sobria.

El presidente de la República Árabe de Egipto, Sr. Abdel Fattah Al Sisi; el Rey Felipe VI y la Reina Letizia, posan a su llegada a un almuerzo en honor del presidente de la República Árabe de Egipto, en el Palacio Real, a 19 de febrero de 2025, en Madrid (España). El almuerzo tiene lugar durante la visita oficial a España del presidente de Egipto. (Alberto Ortega - Europa Press)

La visita de esta semana no será la última que un miembro de la familia real realice a Egipto en el corto plazo. En noviembre está prevista la inauguración del Gran Museo Egipcio, un acontecimiento cultural de primer nivel al que los reyes ya han sido invitados. Incluso la princesa Leonor ha recibido una invitación formal, dada su condición de heredera al trono.

Aunque todavía no se ha confirmado qué representante de la corona acudirá finalmente al acto, la expectación es máxima. Este museo, uno de los proyectos más ambiciosos del país en materia cultural, pretende convertirse en el gran referente mundial de la arqueología y en un símbolo del Egipto contemporáneo.