Marta Carazo asume la jefatura de la Secretaría de la reina Letizia: así será su rutina diaria en la Zarzuela

Este lunes 1 de septiembre, Marta Carazo inició su labor como jefa de la secretaría de la reina Letizia. Este cargo, reservado a un número reducido de profesionales con un perfil de rigor, lealtad y capacidad para operar desde la discreción, implica responsabilidades que trascienden la gestión administrativa ordinaria dentro de la Casa Real.

Fuentes próximas a Zarzuela detallan a Vanitatis que el puesto de la jefa de la secretaría implica una dedicación total y una entrega constante. “Es una gran responsabilidad. Es una labor que requiere el 100% de entrega. Muchas veces no tiene horario, ya que se trata de un departamento que forma parte de la primera institución del país, la Jefatura del Estado”, señalan estas fuentes al ya citado medio.

De acuerdo con la información manejada por Vanitatis, el trabajo de la que fuera periodista de RTVE se desarrolla en un despacho próximo al de la esposa de Felipe VI, desde donde supervisa y filtra todo el flujo de documentos oficiales dirigidos a Letizia. Entre estos documentos se encuentran peticiones, propuestas de encuentros, informes confidenciales y toda la correspondencia institucional, que ella revisa antes de que lleguen a manos de la soberana.

Marta Carazo en una imagen de archivo (Fernando Sánchez - Europa Press)

En este puesto no basta con tramitar papeles o coordinar reuniones. La jefa de la secretaría debe tomar decisiones sobre la agenda de la reina Letizia, definiendo qué compromisos serán prioritarios y anticipando la trascendencia de cada uno. “No se trata de mover papeles, sino de entender el significado de cada decisión y de cada encuentro”, apuntan desde el Palacio de la Zarzuela al ya citado medio. La organización de la agenda se realiza junto al jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, y se planifica con varios meses de antelación para garantizar que todas las actividades oficiales respondan a los intereses institucionales del país. La agenda solo sufre modificaciones ante imprevistos de fuerza mayor.

Además del trabajo de despacho, la jefa de la secretaría acompaña a la reina de manera constante en los actos institucionales, manteniéndose siempre atenta a cualquier detalle y preparada para resolver cualquier emergencia que pueda surgir. Su labor consiste en anticipar necesidades, resolver posibles problemas y asegurar la correcta representación de la Corona en cada intervención pública. La figura de la jefa de la secretaría, a discreta distancia de la de Letizia, resulta clave para el éxito de cada evento.

Sin horario establecido

El cargo implica jornadas que sobrepasan el horario convencional. La reina suele atender compromisos nocturnos, actividades en fines de semana y viajes de Estado, en los que la que fuera presentadora de la segunda edición del Telediario de RTVE tendrá presencia activa. En dos semanas, la comunicadora realizará su primera aparición internacional en Egipto, acompañando a la madre de la princesa Leonor. Asimismo, en los viajes de cooperación que protagoniza en solitario la soberana, la secretaría adquiere un papel relevante en la coordinación y ejecución de los actos programados.

La complejidad de este puesto radica también en la necesidad de mantenerse constantemente informada sobre todas las actividades de la reina, conocer a multitud de interlocutores y gestionar una amplia red de contactos tanto en el interior como en el exterior de la institución. “Hay que estar al día de todo, estar informado, estudiar profundamente las actividades de la reina, conocer a numerosas personas. No es fácil”, señala una fuente de la Casa Real a Vanitatis.

La trayectoria de Marta Carazo como periodista y corresponsal de Casa Real en Televisión Española supone una ventaja significativa, ya que conoce el protocolo de Zarzuela y mantiene una relación de confianza con el entorno de trabajo de la reina. Su llegada a la secretaría se produce después de que María Ocaña, abogada del Estado y su predecesora, dejara el puesto tras nueve meses, dejando una reconocida impronta de profesionalidad y discreción.

María Dolores Ocaña, antigua jefa de la secretaría de la reina, y Letizia (Europa Press)

En las obligaciones de Carazo también destacan la coordinación con los diversos equipos de la Casa Real, la supervisión en la preparación de discursos y actos, así como la responsabilidad de garantizar que toda visita, recepción o viaje se desarrolle sin contratiempos. Su trabajo requerirá anticiparse a retos como cambios imprevistos en la agenda o situaciones delicadas con invitados internacionales, todo bajo el estricto estándar de confidencialidad y serenidad que exige la institución.

El desempeño de Marta Carazo será sometido diariamente a su capacidad de adaptación, templanza y habilidad para gestionar lo inesperado, todo ello manteniéndose invisible ante la opinión pública pero resultando imprescindible para el funcionamiento y la imagen de la Casa Real.