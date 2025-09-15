España

Los planes en solitario de Felipe VI en el 53 cumpleaños de la Reina Letizia

La reina celebra su aniversario en Zarzuela sin sus hijas, mientras ultima los detalles de la visita a El Cairo

Alba García

Los Reyes Felipe VI y
Los Reyes Felipe VI y Letizia. (Europa Press)

La reina Letizia cumple este lunes 15 de septiembre 53 años. Lejos de grandes celebraciones públicas, ha optado por despejar su agenda oficial y soplar las velas en la intimidad del Palacio de la Zarzuela, en compañía del rey Felipe VI, antes de emprender al día siguiente su primer viaje oficial tras las vacaciones de verano.

Un cumpleaños marcado por la ausencia de sus hijas. La princesa Leonor se encuentra en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), donde desde el 1 de septiembre cursa su tercer y último año de formación militar. Por su parte, la infanta Sofía inició el pasado 8 de septiembre sus estudios universitarios en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Lisboa, en el campus de Forward College, la institución privada con sede en Londres donde residirá durante su formación.

La celebración llega tras un fin de semana en el que Felipe VI viajó en solitario a Úbeda (Jaén) para reunirse con compañeros de su promoción militar y donde sorprendió a los invitados de una boda con su presencia en un hotel local, posando sonriente con varios de ellos. Este lunes, el monarca ha retomado la actividad institucional en Zarzuela con una audiencia a representantes diplomáticos de Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Andorra o Grecia, países que colaboraron con España en la extinción de los incendios que arrasaron miles de hectáreas el pasado agosto.

Los reyes de España, Felipe
Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, en una imagen tomada este jueves. EFE/Chema Moya

La agenda de Felipe VI y Letizia en Egipto

El mes de septiembre marca el arranque de una agenda especialmente intensa para los Reyes. Tras cerrar la semana con compromisos oficiales en Madrid y en La Rioja, los monarcas dispondrán de este breve paréntesis para preparar su próximo desplazamiento internacional. La reina ha despejado este lunes su calendario de actos públicos, aunque parte de la jornada la dedicará a ultimar los detalles del viaje desde su despacho en Zarzuela junto a su secretaria, Marta Carazo.

Este martes 16 de septiembre, Felipe VI y Letizia pondrán rumbo a Egipto acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Se trata del primer viaje de Estado de carácter oficial al país norteafricano desde la proclamación de Felipe VI en 2014. En El Cairo, serán recibidos por el presidente Abdelfatah Al Sisi y su esposa en el Palacio Al-Ittihadiya, donde tendrá lugar la ceremonia de bienvenida.

El árbol genealógico de la Familia Real española

Durante su estancia, que se prolongará hasta el viernes 19, la agenda incluye actos institucionales y culturales tanto en El Cairo como en Luxor, con el objetivo de reforzar los lazos históricos, políticos, económicos, culturales y de cooperación entre ambos países. La Casa Real detallará en los próximos días el programa completo de la visita, considerada una de las más relevantes del actual reinado en materia de política exterior.

Mientras los Reyes centran su atención en Egipto, la reina emérita Sofía mantendrá también una agenda internacional cargada. Tras participar en Galicia en la botadura de la fragata F111 Bonifaz, inaugurará este lunes en Zarzuela una cumbre internacional sobre Alzheimer organizada por la Fundación Reina Sofía y el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN). A finales de semana viajará a Washington D.C. para asistir al II Simposio America&Spain250, donde se abordará el papel de España en la Revolución Americana, con la participación de más de 900 especialistas e historiadores.

