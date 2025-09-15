España

La afiliación extranjera en España supera los tres millones en agosto, pero pierde más de 22.000 trabajadores con respecto al mes anterior

El descenso se debe a la finalización de las contrataciones del verano, que suelen tener un carácter temporal

Irene G. Domínguez

Dos trabajadores recogen manzanas en una explotación agrícola española este mes de agosto (David Borrat / EFE)

Más de tres millones de trabajadores extranjeros cotizan actualmente en la Seguridad Social española, tras alcanzar en agosto la cifra de 3.047.089 afiliados, lo que supone un aumento del 7% respecto al mismo mes del año anterior. Estos datos, difundidos la mañana de este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, indica que los empleados de origen extranjero representan ya el 14% del conjunto de afiliados.

En términos absolutos, la serie original también supera los tres millones de afiliados (3.069.269), aunque se hayan registrado 22.079 menos que en julio, una variación calificada de habitual en los meses de agosto, debido a la finalización de los contratos temporales de verano.

La afiliación extranjera y su impacto en el empleo

Según los datos oficiales del Ministerio, en los últimos doce meses se han incorporado casi 200.000 trabajadores extranjeros (exactamente, 197.091) al sistema, consolidando la tendencia al alza iniciada tras la reforma laboral. Desde ese hito legislativo, “más del 40% del empleo creado corresponde a trabajadores de origen extranjero”, apuntan desde el ministerio.

Estos empleados procedentes de otros países son “fundamentales para el sostenimiento de nuestro estado de bienestar”, ha defendido la ministra Elma Saiz, pues contribuyen con su labor al crecimiento económico y a garantizar la viabilidad futura del sistema.

Distribución por sectores y nacionalidades

La mayor concentración de trabajadores extranjeros se da en sectores clave para la economía española. Destacan Hostelería, donde representan el 30% del personal, seguida por Actividades de Organizaciones y Organismos Extraterritoriales (28,7%), Agricultura (24,5%), Construcción (22,2%), Actividades Administrativas (17,7%), Transporte y Almacenamiento (17,1%) y Actividades Inmobiliarias (14,7%).

Además, la presencia en sectores de alto valor añadido sigue creciendo, con porcentajes notables en Información y Comunicaciones (12,3%), Actividades Artísticas (11,8%) y Científicas y Técnicas (10%).

Un trabajador desempeña su actividad en el sector del transporte (Ricardo Rubio / Europa Press)

En el último año, diez sectores han registrado un crecimiento por encima de la media del 6,9% en la afiliación extranjera, siendo Transporte y Almacenamiento el más dinámico con un incremento del 30,9%, seguido por Suministro de Agua (13,1%), Construcción (11,4%), Industrias Extractivas (10,5%) e Industria Manufacturera (9,6%). Destaca especialmente el repunte en actividades especializadas, como las Financieras, donde el empleo extranjero ha subido un 8,1%, también en actividades Profesionales, Científicas y Técnicas (5,7%) y en el área de Información y Comunicaciones, con un 5,6% de crecimiento.

De todo el conjunto, el 30,5% de los trabajadores proceden de países de la Unión Europea. Sin embargo, Marruecos, Rumanía, Colombia, Italia, Venezuela y China encabezan la lista de países de origen de los afiliados extranjeros en España.

La mujer y el trabajo autónomo extranjero, en ascenso

El Ministerio subraya que el 43,3% de los trabajadores extranjeros afiliados son mujeres (1.329.995), un dato que ilustra la creciente de la mano de obra femenina extranjera en el tejido laboral nacional.

Por otro lado, la afiliación de extranjeros como autónomos ha marcado un nuevo récord al situarse en 487.601 personas, lo que implica un aumento del 6,5% en comparación con agosto del año pasado. Este incremento resulta especialmente marcado en sectores de alta cualificación, donde el número de autónomos extranjeros ha crecido un 28,5% en Información y Comunicaciones y un 18,1% en Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas.

El peso del Régimen General y la integración laboral

De todos los asalariados extranjeros, el 83,9% están registrados en el Régimen General de la Seguridad Social, con un total de 2.575.046 personas. Según ha destacado el ministerio, la incorporación de extranjeros a sectores esenciales y a áreas de elevado valor añadido evidencia la integración progresiva de este grupo en la economía local y su aportación a la competitividad nacional.

