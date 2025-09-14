Una mujer de 36 años muere aplastada por su camioneta mientras le cambiaba una rueda: “El gato resbaló”

Un gato debajo de un vehículo (Freepik)

El pasado jueves 11 de septiembre, una mujer de 36 años perdió la vida en el departamento francés del Doubs tras sufrir un accidente cuando trataba de cambiar una rueda en el arcén de la carretera. Según confirmaron fuentes municipales, la víctima se encontraba manipulando su furgoneta con ayuda de un gato cuando este se deslizó, provocando que el vehículo se desplomara sobre su cuerpo y la aplastara.

El siniestro fue descubierto por un transeúnte que pasaba por la zona poco después de que ocurriera. El hombre alertó inmediatamente a los servicios de emergencia al comprobar que la mujer se hallaba atrapada bajo la furgoneta, con las piernas todavía visibles. Pese a sus intentos, no pudo liberarla antes de la llegada de los bomberos.

Un rescate inútil

Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar tras la llamada de auxilio. Sin embargo, sus esfuerzos resultaron infructuosos. Los bomberos lograron levantar el vehículo, pero la mujer presentaba lesiones incompatibles con la vida. Un médico del SAMU (Servicio de Ayuda Médica Urgente) certificó su fallecimiento en el lugar de los hechos.

“Es siempre triste ver que alguien pierde la vida de esta manera. Uno piensa en la familia que quizá la esperaba en casa”, declaró Lydie Sage, adjunta a la alcaldía de Paroy, en declaraciones recogidas por la cadena pública France 3.

La representante municipal explicó además que la víctima no residía en la localidad: “No conocemos los motivos de su presencia aquí. Es algo confuso, ya que no era de la comuna”.

La víctima, de origen serbio

La mujer fallecida era de nacionalidad serbia, según confirmaron las autoridades locales. No se han facilitado por el momento más datos sobre su identidad ni sobre sus circunstancias personales, a la espera de que se informe a la familia y de que se aclaren las causas que la llevaron a detenerse en esa carretera concreta.

El accidente ha dejado consternada a la comunidad de Paroy, un pequeño municipio del Doubs con apenas unos centenares de habitantes. “En localidades pequeñas, noticias así impactan mucho. Todos pensamos en la soledad de esa mujer y en la tragedia que supone una muerte tan repentina”, añadió Sage.

Una situación de riesgo común

Los expertos en seguridad vial recuerdan que cambiar una rueda en carretera siempre conlleva riesgos importantes, especialmente si se hace en zonas poco iluminadas o en terrenos inestables. En este caso, todo apunta a que el cric no estaba colocado sobre una superficie firme, lo que habría provocado que se desplazara por el peso del vehículo.

“Estos aparatos son eficaces, pero requieren una base sólida y nivelada. Si el suelo es irregular o blando, existe un riesgo real de que el coche o la furgoneta se muevan y caigan. Por eso se recomienda llamar a los servicios de asistencia en carretera siempre que sea posible”, señalan desde asociaciones automovilísticas francesas.

La gendarmería del Doubs ha abierto una investigación para esclarecer todos los detalles del suceso. Aunque todo apunta a un accidente fortuito, los agentes trabajan en la recopilación de testimonios y pruebas que ayuden a reconstruir con exactitud cómo se desarrollaron los hechos.