España

Una mujer de 36 años muere aplastada por su camioneta mientras le cambiaba una rueda: “El gato resbaló”

La víctima, de origen serbio, fue encontrada atrapada bajo el vehículo en Paroy, en el departamento francés del Doubs

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
Un gato debajo de un
Un gato debajo de un vehículo (Freepik)

El pasado jueves 11 de septiembre, una mujer de 36 años perdió la vida en el departamento francés del Doubs tras sufrir un accidente cuando trataba de cambiar una rueda en el arcén de la carretera. Según confirmaron fuentes municipales, la víctima se encontraba manipulando su furgoneta con ayuda de un gato cuando este se deslizó, provocando que el vehículo se desplomara sobre su cuerpo y la aplastara.

El siniestro fue descubierto por un transeúnte que pasaba por la zona poco después de que ocurriera. El hombre alertó inmediatamente a los servicios de emergencia al comprobar que la mujer se hallaba atrapada bajo la furgoneta, con las piernas todavía visibles. Pese a sus intentos, no pudo liberarla antes de la llegada de los bomberos.

Un rescate inútil

Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar tras la llamada de auxilio. Sin embargo, sus esfuerzos resultaron infructuosos. Los bomberos lograron levantar el vehículo, pero la mujer presentaba lesiones incompatibles con la vida. Un médico del SAMU (Servicio de Ayuda Médica Urgente) certificó su fallecimiento en el lugar de los hechos.

“Es siempre triste ver que alguien pierde la vida de esta manera. Uno piensa en la familia que quizá la esperaba en casa”, declaró Lydie Sage, adjunta a la alcaldía de Paroy, en declaraciones recogidas por la cadena pública France 3.

La representante municipal explicó además que la víctima no residía en la localidad: “No conocemos los motivos de su presencia aquí. Es algo confuso, ya que no era de la comuna”.

Una mujer cambiando la rueda
Una mujer cambiando la rueda de un coche (Freepik)

La víctima, de origen serbio

La mujer fallecida era de nacionalidad serbia, según confirmaron las autoridades locales. No se han facilitado por el momento más datos sobre su identidad ni sobre sus circunstancias personales, a la espera de que se informe a la familia y de que se aclaren las causas que la llevaron a detenerse en esa carretera concreta.

El accidente ha dejado consternada a la comunidad de Paroy, un pequeño municipio del Doubs con apenas unos centenares de habitantes. “En localidades pequeñas, noticias así impactan mucho. Todos pensamos en la soledad de esa mujer y en la tragedia que supone una muerte tan repentina”, añadió Sage.

Una situación de riesgo común

Los expertos en seguridad vial recuerdan que cambiar una rueda en carretera siempre conlleva riesgos importantes, especialmente si se hace en zonas poco iluminadas o en terrenos inestables. En este caso, todo apunta a que el cric no estaba colocado sobre una superficie firme, lo que habría provocado que se desplazara por el peso del vehículo.

“Estos aparatos son eficaces, pero requieren una base sólida y nivelada. Si el suelo es irregular o blando, existe un riesgo real de que el coche o la furgoneta se muevan y caigan. Por eso se recomienda llamar a los servicios de asistencia en carretera siempre que sea posible”, señalan desde asociaciones automovilísticas francesas.

Ángel Gaitán, el mecánico ‘influencer’ de TikTok que encadena críticas por su ayuda en la DANA: su coche de 200.000 euros y su colaboración con Iker Jiménez.

La gendarmería del Doubs ha abierto una investigación para esclarecer todos los detalles del suceso. Aunque todo apunta a un accidente fortuito, los agentes trabajan en la recopilación de testimonios y pruebas que ayuden a reconstruir con exactitud cómo se desarrollaron los hechos.

Temas Relacionados

MecánicosCochesVehículosReparación cocheFranciaSucesosSucesos EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una abogada explica qué hacer si un juez parece estar en tu contra

La abogada Susana Capdevila da sus recomendaciones en caso de que el juez parezca estar en tu contra

Una abogada explica qué hacer

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: jugada ganadora y

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 14 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo

Huevos a la pizzaiola: una receta italiana fácil y saludable para salir de la pasta

Estos son los pasos que debes seguir para tener tu plato en 20 minutos

Huevos a la pizzaiola: una

El precio de la luz en España para este 15 de septiembre

La situación económica mundial ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

El precio de la luz
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los principales sindicatos de la

Los principales sindicatos de la Policía Nacional denuncian el “abandono” de la unidad de antidisturbios en pleno dispositivo de la Vuelta a España

El caos se apodera del aeropuerto de Barajas en el arranque de la huelga indefinida de los vigilantes de seguridad

Condenado a dos años de prisión un sacristán de Bétera por agredir sexualmente a una feligresa con una discapacidad intelectual del 66%

Madrid se blinda ante las protestas propalestinas de La Vuelta Ciclista

Absuelta una técnico de laboratorio acusada de acceder al historial médico de una compañera al no poderse demostrar que fuera ella la autora del delito

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 14 septiembre

El precio de la luz en España para este 15 de septiembre

El precio de los alimentos básicos sigue subiendo: el café se encarece más de un 20% en el último año

La única empleada de un CaixaBank en un pueblo del País Vasco es despedida cuando un detective descubre que llega tarde y se va antes: es procedente

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao