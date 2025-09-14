España

Un empleado de limpieza es despedido por hacer crucigramas en vez de sus tareas: un tribunal avala la decisión por bajo rendimiento

El Tribunal de Prato rechaza el recurso del trabajador y considera legítima la rescisión durante el periodo de prueba al constatar incumplimientos reiterados y falta de colaboración

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
Un hombre haciendo un crucigrama
Un hombre haciendo un crucigrama (Freepik)

El Tribunal de Prato ha ratificado la decisión de una dirigente escolar de despedir a un trabajador durante su periodo de prueba por considerar insuficientes sus competencias profesionales. La sentencia, dictada el pasado 5 de septiembre bajo el número 370/2025, rechaza íntegramente el recurso interpuesto por el afectado, que cuestionaba la validez del procedimiento y la motivación alegada en el decreto de rescisión.

Según el fallo, la resolución adoptada por la administración educativa se ajusta plenamente a derecho, al haber quedado acreditado que el desempeño del trabajador no cumplía con los estándares mínimos requeridos para el puesto. El tribunal considera que la fórmula utilizada en el decreto de cese —“inadecuación de las competencias profesionales en relación con el rendimiento laboral”— es lo suficientemente clara para justificar la decisión, sin necesidad de entrar en un desglose pormenorizado de las deficiencias detectadas.

Conductas inadecuadas y falta de colaboración

Durante el proceso judicial, los testimonios de varios compañeros de trabajo ofrecieron un retrato preocupante del comportamiento del demandante en el centro escolar. Se documentaron episodios reiterados de incumplimiento de las tareas asignadas y una falta de disposición a colaborar con el resto del personal.

Uno de los aspectos más graves se refería a las labores de limpieza vespertinas, que quedaban sistemáticamente incompletas. Esta actitud obligaba a otros empleados a suplir sus carencias, generando tensiones en la organización interna. Asimismo, cuando se le requería para colaborar en actividades como el traslado de materiales o la limpieza del patio, el trabajador alegaba de manera recurrente excusas como dolores de espalda o resfriados, ausentándose de las áreas de trabajo.

Un hombre haciendo un crucigrama
Un hombre haciendo un crucigrama (Freepik)

A estas conductas se sumaba un hábito especialmente llamativo: la dedicación continuada a resolver crucigramas durante el horario laboral. Según las declaraciones recogidas en la vista, el colaborador se negaba a interrumpir dicha actividad incluso cuando era requerido expresamente por sus superiores, lo que ponía de manifiesto una actitud de desobediencia y falta de compromiso con las responsabilidades del puesto.

El tribunal avala la discrecionalidad de la administración

En su recurso, el afectado había alegado la supuesta vaguedad de la motivación del despido, argumentando que la referencia genérica a la “inadecuación profesional” carecía de base suficiente. Sin embargo, el tribunal ha rechazado este planteamiento al precisar que, en el marco del empleo público sometido a régimen privado, el periodo de prueba confiere a la administración un margen de discrecionalidad para evaluar tanto la capacidad técnica como la idoneidad personal del trabajador.

La sentencia subraya que, aunque existe la obligación de motivar el cese durante dicho periodo, no se exige un nivel de detalle equivalente al de un despido en contrato indefinido. Lo relevante es que la motivación permita identificar las razones de fondo de la decisión y que no se aprecien indicios de discriminación o abuso de poder. En este caso, el juez concluye que no hay pruebas que apunten a un despido arbitrario, ni a la existencia de móviles ilícitos o discriminatorios por parte de la dirección del centro.

Un juez obliga a Acciona a readmitir a un trabajador que fue despedido tras denunciar a sus jefes por amañar contratos en un prostíbulo.

Otro aspecto analizado fue la duración del periodo de prueba. El trabajador había iniciado su actividad el 1 de septiembre de 2024, y la evaluación se prolongó hasta mediados de noviembre debido a algunas ausencias justificadas por motivos de salud. El tribunal consideró que dicho tiempo fue suficiente para comprobar la adecuación del empleado a las exigencias del puesto, descartando así que se tratara de una valoración precipitada o carente de fundamento.

Temas Relacionados

Derechos laboralesTrabajoTrabajo EspañaEmpleoEmpleo EspañaDespidosItaliaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Tres hombres son atacados por un enjambre de avispas asiáticas y uno casi muere por edema de úvula

El agricultor de 43 años tuvo que ser evacuado en helicóptero tras sufrir más de quince picaduras y una grave reacción alérgica que le obstruía la garganta

Tres hombres son atacados por

Esta es la razón por la que hay bayetas de diferentes colores: así es el código de colores

Qué significa cada color y cuándo debe usarse

Esta es la razón por

Clonan la identidad digital de un profesor de informática y descubre que debe 10.000 euros: “¿La denuncia? La policía estaba cerrada por vacaciones”

Los ladrones abrieron cuentas bancarias a su nombre y solicitaron un crédito

Clonan la identidad digital de

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa no puede grabarte en tu puesto de trabajo, pero existen ciertas excepciones”

El incumplimiento de los requisitos legales para instalar sistemas de videovigilancia habilita a los trabajadores a presentar quejas formales para proteger su intimidad

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa

Este es el truco que debes seguir para que no se encoja la carne al cocinarla, según un carnicero

Mariano Sánchez, conocido en redes sociales como ‘@el_as_carnicero’, ha desvelado el secreto

Este es el truco que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los principales sindicatos de la

Los principales sindicatos de la Policía Nacional denuncian el “abandono” de la unidad de antidisturbios en pleno dispositivo de la Vuelta a España

El caos se apodera del aeropuerto de Barajas en el arranque de la huelga indefinida de los vigilantes de seguridad

Condenado a dos años de prisión un sacristán de Bétera por agredir sexualmente a una feligresa con una discapacidad intelectual del 66%

Madrid se blinda ante las protestas propalestinas de La Vuelta Ciclista

Absuelta una técnico de laboratorio acusada de acceder al historial médico de una compañera al no poderse demostrar que fuera ella la autora del delito

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa no puede grabarte en tu puesto de trabajo, pero existen ciertas excepciones”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 14 septiembre

El precio de la luz en España para este 15 de septiembre

El precio de los alimentos básicos sigue subiendo: el café se encarece más de un 20% en el último año

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao