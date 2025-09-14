Oriana Marzoli estrena proyecto en Mediaset: “Si fuera productora ejecutiva de un reality, me llamaría a mí la primera”

Oriana Marzoli regresa a Mediaset con proyecto propio. La polémica influencer, que se dio a conocer en Mujeres y Hombres y Viceversa y abandonó en tiempo récord realities como GH VIP o Supervivientes, conducirá ahora su propio dating show junto al periodista Sebastián Gallego.
El loco amor es un formato diario que llega este lunes 15 de septiembre a las 14:00 horas a Mediaset Infinity, la nueva plataforma del grupo audiovisual. Tras la presentación del programa en el FesTVal de Vitoria, Oriana atendía a Infobae España y otros medios para contar cómo afronta este proyecto y si está dispuesta a volver a Honduras una cuarta vez.
-Pregunta: ¿Es verdad que preguntaste si tu compañero estaba bueno?
-Respuesta: (Ríe) Sí, pero porque tenía miedo. Porque yo tengo novio, entonces digo: “Esto luego me trae problemas si el chico está tremendo”.
-P: ¿Habrías vetado a alguien como copresentador en ‘El loco amor’?
-R: Yo no pongo a la gente en listas negras, eso me parece ridículo. Pero sí que es cierto que cuando tienes un novio y luego ven que trabajas con uno que está muy... Les da como ‘celillo’. Y no quería que pasase eso.
-P: Ahora que vuelves a Mediaset, ¿te veremos también en otros realities de la cadena?
-R: Mucha gente espera que yo esté en ‘Supervivientes’. Al final, la gente me relaciona muchísimo, sea con mi primer dating show, que fue ‘Mujeres, hombres y viceversa’, como con ‘Supervivientes’, porque es icónico cómo he abandonado las veces que me han llevado (ríe). No solo se vale como superviviente, sino también como colaboradora. Y yo soy experta en comentar realities, sea de lo que sea. Mucha gente me espera, pero creo que en esta ocasión no va a ser.
-P: ¿Te lo han ofrecido?
-R: Me han ofrecido dos realities, uno en Italia y uno en Chile, pero yo he decidido hacer este programa, este dating show en Mediaset Infinity. Es una decisión mía, una apuesta que hago completamente con Mediaset, que es donde yo he nacido y a quien estaré siempre agradecida. Yo le debo mucho a esta cadena y lo hago feliz de que la gente empiece en un dating show como lo hice yo.
-P: Tu ex Tony Spina dijo que ir a un reality con 30 años es de fracasados y ahora está en ‘Supervivientes All Stars’...
-R: No hay que escupir nunca al cielo. Y yo lo dije en su momento: Es mejor parecer tonto que abrir la boca y demostrar que lo eres.
“Si no fuera Oriana Marzoli, sería fan de Oriana Marzoli”
-P: ¿Has rechazado otros realities porque tienes algo pactado con Mediaset aparte de este programa? Quizás una tercera vez en ‘Supervivientes’...
-R: En realidad he estado tres veces en Supervivientes (ríe). Pero es maravilloso que sigan contando conmigo. Eso es que realmente es importante lo que hago. Las pocas horas que esté, doy el contenido que se espera.
-P: ¿Por qué crees que Mediaset sigue confiando en ti?
-R: Mira, hay mucha gente que le da rabia y dicen: “Pero ¿por qué le siguen dando oportunidades a esta?”. Yo soy cien por cien espontánea, si alguien me pincha se me va un poquito la pinza, pero luego soy muy maja y muy dulce. Creo que soy un personaje muy completo. Yo, si fuese productora ejecutiva de algún reality, a la primera que llamaría siempre sería a mí. Si no fuese Oriana Marzoli, yo sería fan de Oriana Marzoli. Te lo juro por Dios (ríe).
-P: Con todo lo que sabes sobre el amor y los novios que has tenido, ¿cómo va tu relación actual?
-R: Creo que estoy en el momento perfecto para hacer este dating. Mucha gente está viendo que tengo una relación superestable. Yo siempre he sido tachada de ser una persona tóxica, pero yo soy tóxica porque también a quien tengo delante o a mi lado es así. Cuando una persona, como en esta ocasión, no me falta al respeto, en una discusión nunca me ha insultado… yo agradezco de verdad que esta persona haya llegado a mi vida y me haya dado esta tranquilidad. Ojalá todo el mundo tenga la misma suerte. Y lo digo de verdad.