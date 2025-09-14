Madrid se blinda ante las protestas propalestinas de La Vuelta Ciclista

Varios ciclistas pasan por una zona con protestas propalestinas durante la 20ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, a 13 de septiembre de 2025, en Navacerrada, Madrid (España). (Rafael Bastante - Europa Press)

Un total de 1.100 agentes de la Policía y otros 400 de la Guardia Civil desplegados por la Delegación de Gobierno de Madrid vigilarán este domingo la etapa final de La Vuelta ciclista a España, ante las protestas propalestinas que están acompañando la carrera casi a diario en las dos últimas semanas.

Bajo el lema ‘La única meta: Palestina libre’, el Comité palestino del Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) ha convocado, a través de las redes sociales, protestas pacíficas en varios puntos del recorrido de esta vigésimo primera y última etapa, habitualmente un paseo por Madrid en honor al ganador.

Dirigentes de IU, Podemos y Más Madrid han alentado a la participación en las movilizaciones “por el fin del genocidio del pueblo palestino” y contra la participación del equipo Israel-Pemier Tech en la carrera.

La última etapa es un recorrido de 106,6 km con salida en Alalpardo a las cinco menos cuarto de la tarde y llegada prevista a Madrid capital a las 19:39 horas, para dar diez vueltas al tradicional circuito por la Castellana con sus correspondientes diez pasos por meta. La organización de La Vuelta recortó 5 kilómetros -el paso por Aravaca- en esta última jornada por “motivos de circulación” para evitar pasar por la A6. El despliegue policial extraordinario se suma al operativo fijo de La Vuelta integrado por 132 agentes de la Guardia Civil, y más de 70 efectivos de la Policía Nacional.

En la penúltima etapa, ayer sábado, una persona fue detenida acusada de atentar contra un agente de la autoridad en una de las concentraciones, una sentada a 18 kilómetros de la meta que obligó a parar por momentos la caravana de vehículos de carrera y a los corredores a esquivar el corte de la vía.

*Información elaborada por EFE