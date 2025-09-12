Espana agencias

Podemos acusa al Gobierno de "militarizar" Madrid ante la protesta propalestina convocada por el final de La Vuelta

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado al Gobierno por tratar de "militarizar" Madrid ante las protestas propalestinas convocadas por el final de la Vuelta ciclista a España, cuya etapa de clausura se celebra este domingo en la capital.

Asimismo, ha exigido al Gobierno que pare la "represión" contra estos activistas, tras la detenciones efectuadas durante estas movilizaciones.

Belarra se ha expresado en estos términos en los pasillos del Congreso al ser cuestionada por la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien ha resuelto inadmitir, por falta de competencia, la denuncia de la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) contra los promotores del boicot al equipo ciclista Israel-Premier Tech en La Vuelta ciclista.

La líder de Podemos ha aludido implícitamente a la detención de dos hombres que este jueves saltaron el recorrido de la contrarreloj individual de la competición ciclista. En el marco de esas protestas, el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, criticó que se identificara a manifestantes, incluido él mismo, por portar símbolos propalestinos y cargó contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

LOS ACTIVISTAS PIDEN LO QUE EL GOBIERNO NO HACE: ROMPER CON ISRAEL

Belarra ha defendido estas protestas y ha sentenciado que lo que es "terriblemente peligroso es vivir en un mundo en el que se está produciendo un genocidio, en el que se está intentando exterminar a todo un pueblo", sin que los Gobiernos que "pueden parar los pies" al primer ministro hebreo Benjamin Netanyahu tomen medidas efectivas contra él.

"Son imprescindibles estas movilizaciones y estas exigencias al Gobierno de España para que se rompan todas las relaciones económicas, diplomáticas y militares con el Estado terrorista de Israel. Nosotras hacemos ese llamamiento porque está la gente decente, la gente trabajadora de este país haciendo lo que el Gobierno de España podría hacer y no hace", ha exclamado.

Por tanto, ha hecho un llamamiento a que el Gobierno "cese esta represión, porque van a militarizar Madrid para el próximo domingo más que para la cumbre de la OTAN de 2022", cuando a su juicio "lo que deberían haber hecho es romper relaciones deportivas con Israel y que el equipo israelí (Israel Premier-Tech) no pudiera participar en la Vuelta ciclista a España".

