España

“Fuimos a comer curry y 11 de nosotros terminamos en los paramédicos”: un restaurante causa una intoxicación múltiple y cierra “temporalmente”

Los afectados reconocen que ha sido un accidente y no emprenderán acciones legales

Gonzalo García Crespo

Gonzalo García Crespo

Plato con curry y verduras.
Plato con curry y verduras.

El suceso ha revolucionado al barrio de Manchester donde ha ocurrido: la calle cerrada, la cinta roja precintando el lugar, las ambulancias y un montón de curiosos alrededor. Y todo por una intoxicación alimentaria en la que 11 personas tuvieron que ser atendidas en un restaurante de curry durante una comida familiar.

Uno de los asistentes, Paul Jones, le ha contado los detalles a la BBC: la tarde del sábado, el grupo decidió probar curris, verduras y salsas durante su visita al local de esta ciudad británica. Poco tiempo después, tanto familiares como amigos comenzaron a manifestar dolor intenso en el cuerpo e hinchazón. De acuerdo con declaraciones recogidas por la BBC, el joven de Mánchester afirmó que la experiencia, inicialmente planeada como “un lindo regalo” familiar, derivó en una situación “agonizante” tras el consumo de uno de los platos. “Fue como si unas agujas hubieran penetrado mi piel. Me sentía en carne viva y el dolor era agonizante”, ha descrito el joven. Aparentemente, la reacción llegó después de ingerir una porción que incluía el vegetal ñame, el alimento al que posteriormente asoció las consecuencias adversas.

La sucesión de síntomas llevó a que se solicitaran ambulancias, con el resultado de 11 personas atendidas en el lugar, entre ellas dos que precisaron “atención adicional” en el hospital, según confirmó un portavoz del Servicio de Ambulancias del Noroeste a la BBC.

La escena en el restaurante reflejaba la gravedad de la situación: “Miramos alrededor del restaurante y vimos otras mesas con dolor y teniendo que llamar la atención del personal”, relató Jones al medio británico, remarcando que la ansiedad de los presentes era evidente. Fotografías facilitadas por la BBC muestran la llegada de los paramédicos, con cercos de seguridad y los vehículos de emergencia apostados frente al establecimiento, que fue cerrado de manera preventiva tras el incidente.

Estos son los sitios para comer más viejos para comer en la capital

“Esperamos poder atenderles nuevamente”

El Ayuntamiento de la localidad, a través de su equipo de salud ambiental, inició una investigación formal, mientras que el propio restaurante comunicó su cierre temporal. Mediante una publicación en la red social Facebook, el establecimiento explicó: “Debido a circunstancias imprevistas, estamos cerrados temporalmente. Pedimos sinceras disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar y realmente apreciamos su comprensión y apoyo. Esperamos poder atenderles nuevamente”.

El suceso también trajo una reflexión por parte de Paul Jones, quien, pese a la gravedad de los hechos, sostuvo que “los accidentes ocurren en el ámbito de la comida y la bebida” y agradeció que, por cortesía, a ninguno de los afectados se le exigiera el pago de la cuenta. Al investigar sobre el posible origen de la intoxicación, él mismo halló información sobre la presencia de toxinas en el ñame cuando se consume en grandes dosis, considerándolo un factor plausible: “No creo que nadie intentara poner a nadie en riesgo”, aseguró en conversación con la BBC. Además, rechazó la idea de iniciar acciones legales, optando por no continuar con el proceso ante la situación vivida.

Actualmente, la indagatoria oficial permanece abierta mientras se define la causa exacta que provocó el cuadro de intoxicación múltiple.

