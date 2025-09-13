El juez Peinado pasa al contraataque y demanda a cargos políticos y periodistas por lesión a su honor

Juez Peinado (Infobae España)

El juez Juan Carlos Peinado contraataca. El responsable de la investigación contra Begoña Gómez ha interpuesto varias demandas civiles por considerar que distintas críticas públicas han vulnerado su derecho al honor. Según informa EFE, este proceso incluiría tanto a periodistas como a políticos.

Como primer paso, se habrían programado actos de conciliación con los demandados en distintos juzgados de primera instancia de Madrid. Además, como adelanta El Confidencial, el ministro de Transportes, Óscar Puente, figura entre los implicados en la decisión del magistrado de acudir a la Justicia para responder a las críticas recibidas. El ministro no es el único nombre conocido que estaría demandado por el juez.

Si no se lograrse alcanzar un acuerdo en los actos de conciliación, donde los denunciados ni siquiera tienen la obligación legal de acudir, Peinado podría optar por continuar la tramitación del proceso por la vía civil o incluso iniciar un procedimiento penal por presuntos delitos de injurias y calumnias.

El juez del 'caso Begoña Gómez' ha enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo pidiendo que investigue al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por un delito de malversación y falso testimonio. (Fuente: Europa Press / Moncloa / Congreso)

Demandas a Puente o Iglesias por las críticas

El juez busca defender su posición legal en un momento en que la atención pública y mediática sobre el caso que involucra a la esposa del presidente es especialmente alta. Las críticas a su trabajo han venido de distintos sectores, incluyendo a políticos y periodistas, lo que Peinado ha interpretado como un delito por deshonor a su figura.

El magistrado considera que diversos comentarios y opiniones sobre su actuación en la causa, expresados tanto en el entorno político como en los medios de comunicación, han dañado su honor y su imagen profesional. Estas declaraciones y valoraciones se han hecho públicas en entrevistas, declaraciones oficiales y artículos de prensa, lo que ha llevado al juez a tomar medidas legales para protegerse.

El Confidencial ha desvelado la inclusión del ministro de Transportes entre los denunciados, que acusó a Peinado de ser uno de los jueces que “hace política”. Este periódico ha apuntado otras personas públicas entre las demandadas, como los periodistas Antón Losada y Ernesto Ekaizer, o el antiguo líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

El juez Peinado reclama las cuentas corrientes de Begoña Gómez y su “certificado de matrimonio” con Pedro Sánchez.

Contexto de la investigación a Begoña Gómez

La investigación dirigida por Juan Carlos Peinado desde abril de 2024 involucra a Begoña Gómez por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. La Audiencia Provincial de Madrid ha limitado varias veces estas averiguaciones, que han recibido críticas tanto en el ámbito legal como en la opinión pública.

La agencia EFE ha informado que la Fiscalía y las defensas han manifestado su desacuerdo con la instrucción en diversas fases del procedimiento. Las discrepancias han trascendido el plano estrictamente legal, pues el desarrollo del caso ha generado intenso debate político y mediático alrededor de la figura del magistrado.

Diferentes representantes públicos han formulado críticas sobre la gestión y el enfoque de la investigación liderada por Peinado, provocando su denuncia por vulneración del derecho al honor. El resultado de los actos de conciliación determinará los próximos pasos judiciales de este caso que continua enroscándose y abriendo nuevos frentes.