España

El juez Peinado pasa al contraataque y demanda a cargos políticos y periodistas por lesión a su honor

El magistrado considera que las críticas que ha recibido pueden ser un delito

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Juez Peinado (Infobae España)
Juez Peinado (Infobae España)

El juez Juan Carlos Peinado contraataca. El responsable de la investigación contra Begoña Gómez ha interpuesto varias demandas civiles por considerar que distintas críticas públicas han vulnerado su derecho al honor. Según informa EFE, este proceso incluiría tanto a periodistas como a políticos.

Como primer paso, se habrían programado actos de conciliación con los demandados en distintos juzgados de primera instancia de Madrid. Además, como adelanta El Confidencial, el ministro de Transportes, Óscar Puente, figura entre los implicados en la decisión del magistrado de acudir a la Justicia para responder a las críticas recibidas. El ministro no es el único nombre conocido que estaría demandado por el juez.

Si no se lograrse alcanzar un acuerdo en los actos de conciliación, donde los denunciados ni siquiera tienen la obligación legal de acudir, Peinado podría optar por continuar la tramitación del proceso por la vía civil o incluso iniciar un procedimiento penal por presuntos delitos de injurias y calumnias.

El juez del 'caso Begoña Gómez' ha enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo pidiendo que investigue al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por un delito de malversación y falso testimonio. (Fuente: Europa Press / Moncloa / Congreso)

Demandas a Puente o Iglesias por las críticas

El juez busca defender su posición legal en un momento en que la atención pública y mediática sobre el caso que involucra a la esposa del presidente es especialmente alta. Las críticas a su trabajo han venido de distintos sectores, incluyendo a políticos y periodistas, lo que Peinado ha interpretado como un delito por deshonor a su figura.

El magistrado considera que diversos comentarios y opiniones sobre su actuación en la causa, expresados tanto en el entorno político como en los medios de comunicación, han dañado su honor y su imagen profesional. Estas declaraciones y valoraciones se han hecho públicas en entrevistas, declaraciones oficiales y artículos de prensa, lo que ha llevado al juez a tomar medidas legales para protegerse.

El Confidencial ha desvelado la inclusión del ministro de Transportes entre los denunciados, que acusó a Peinado de ser uno de los jueces que “hace política”. Este periódico ha apuntado otras personas públicas entre las demandadas, como los periodistas Antón Losada y Ernesto Ekaizer, o el antiguo líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

El juez Peinado reclama las cuentas corrientes de Begoña Gómez y su “certificado de matrimonio” con Pedro Sánchez.

Contexto de la investigación a Begoña Gómez

La investigación dirigida por Juan Carlos Peinado desde abril de 2024 involucra a Begoña Gómez por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. La Audiencia Provincial de Madrid ha limitado varias veces estas averiguaciones, que han recibido críticas tanto en el ámbito legal como en la opinión pública.

La agencia EFE ha informado que la Fiscalía y las defensas han manifestado su desacuerdo con la instrucción en diversas fases del procedimiento. Las discrepancias han trascendido el plano estrictamente legal, pues el desarrollo del caso ha generado intenso debate político y mediático alrededor de la figura del magistrado.

Diferentes representantes públicos han formulado críticas sobre la gestión y el enfoque de la investigación liderada por Peinado, provocando su denuncia por vulneración del derecho al honor. El resultado de los actos de conciliación determinará los próximos pasos judiciales de este caso que continua enroscándose y abriendo nuevos frentes.

Temas Relacionados

PeinadoJuezJuecesJusticiaJusticia EspañaTr¡ibunalesBegoña GómezPedro SánchezÓscar PuentePablo IglesiasMinisterio de TransportesEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Vuelta recorta 5 kilómetros la última etapa de este domingo en Madrid, en medio de las protestas propalestinas

El despliegue policial este fin de semana en la capital española contará con más de 1.500 efectivos ante las manifestaciones que hay convocadas a lo largo de todo el recorrido

La Vuelta recorta 5 kilómetros

Antonia San Juan actualiza su estado de salud tras su diagnóstico de cáncer: “Empiezo con la quimioterapia”

La icónica actriz de ‘La que se avecina’ ha dado nuevos detalles sobre la evolución de su enfermedad a través de sus redes sociales

Antonia San Juan actualiza su

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 13 septiembre

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los

Ni las comidas grasientas ni las carnes procesadas: esta es la comida más peligrosa para tus ojos, según un experto en nutrición

Carlos Ordinas explica cuáles son los alimentos a evitar para mantener la salud ocular, así como cuales son los idóneos para mejorarla

Ni las comidas grasientas ni

Recursos Humanos envía una negativa colectiva a 340 candidatos y ellos quedan para verse en el bar: “Nunca me había reído tanto”

Un error administrativo convirtió un rechazo laboral en una reunión multitudinaria para los cientos de aspirantes que no consiguieron el puesto de responsable de comunicación digital en esta empresa

Recursos Humanos envía una negativa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Vuelta recorta 5 kilómetros

La Vuelta recorta 5 kilómetros la última etapa de este domingo en Madrid, en medio de las protestas propalestinas

Madrid se prepara para el fin de la Vuelta más tenso en décadas: detenciones, denuncias y miles de agentes desplegados por las protestas contra Israel

España capitanea la presión europea sobre Israel y suma apoyos en la UE mientras crece la tensión entre Netanyahu y Sánchez: “Vamos a ser mayoría en Europa”

Tellado (PP) cree que Sánchez “está contra las cuerdas” por su “infierno judicial y político”

Dos incendios activos en Huelva movilizan a decenas de efectivos y obligan a cortar carreteras y vías ferroviarias

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 13 septiembre

Recursos Humanos envía una negativa colectiva a 340 candidatos y ellos quedan para verse en el bar: “Nunca me había reído tanto”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Un hombre nombra heredera a su pareja en el testamento, pero ella se queda sin pensión de viudedad, que va a su exmujer: debían inscribirse como pareja de hecho

Una jubilada que vive con 150 euros al mes denuncia el impacto de los pisos turísticos en el precio de la vivienda: “No me alquilan por ser persona vulnerable”

DEPORTES

Previa de LaLiga: Atlético de

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas