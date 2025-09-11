España

La Xunta responde a Puente y tacha de “ocurrencia” la posible demanda de Renfe por los cortes ferroviarios: “¿Quién debería indemnizar a quién?”

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, recuerda que la suspensión de la línea Madrid-Galicia se decidió por motivos de seguridad y señala que algunos incendios se originaron por chispas de trenes

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
Una pasajera de un tren
Una pasajera de un tren

La Xunta de Galicia ha mostrado su sorpresa y malestar ante el anuncio del ministro de Transportes, Óscar Puente, de que Renfe estudia reclamar compensaciones económicas a las comunidades de Galicia y Castilla y León por los cortes del servicio ferroviario provocados por los incendios forestales de agosto. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha calificado de “ocurrencias” estas declaraciones y ha replicado con una pregunta retórica: “¿Quién debería indemnizar a quién?”, recordando que algunos de los fuegos se originaron, presuntamente, por chispas de trenes.

El corte de la línea de alta velocidad entre Galicia y Madrid se prolongó durante una semana, lo que generó graves incidencias en el transporte ferroviario. Según Renfe, las pérdidas derivadas de la interrupción del servicio, junto a las compensaciones a los viajeros, podrían rondar los tres millones de euros.

Los argumentos de Renfe y del Ministerio

El ministro Puente explicó esta semana que la operadora ferroviaria estudia emprender acciones contra las administraciones autonómicas, al considerar que no se dimensionaron de forma adecuada los servicios de prevención de incendios. El Ministerio sostiene que Renfe no sufrió daños materiales relevantes en la infraestructura, pero sí un perjuicio económico directo por la imposibilidad de prestar el servicio y por el coste de los autobuses alternativos habilitados para cubrir los tramos interrumpidos.

Un tren de Renfe (Renfe)
Un tren de Renfe (Renfe)

Desde Transportes recuerdan que fueron los cuerpos de emergencias y Protección Civil quienes recomendaron cortar el suministro eléctrico de las catenarias y suspender los trayectos, dado el riesgo que representaba el fuego para pasajeros, trabajadores y equipos de extinción. Aun así, el ministerio cree que las comunidades afectadas deben responder patrimonialmente por la ausencia de medidas de prevención que habrían permitido mitigar la propagación de las llamas.

La réplica de la Xunta

La respuesta de la Xunta no se ha hecho esperar. Diego Calvo ha recordado que durante los incendios “lo prioritario era garantizar la seguridad de viajeros y trabajadores”, lo que hizo imposible reanudar los servicios hasta que se dieran las condiciones necesarias. En este sentido, ha subrayado que la evaluación del estado de las vías corresponde a ADIF, mientras que Renfe debe ofrecer alternativas de transporte, como en efecto se hizo con autobuses en los tramos interrumpidos.

El conselleiro ha insistido en que las declaraciones de Puente “no son más que otra de sus ocurrencias” y ha cuestionado el fundamento de una reclamación de este tipo. Ha recordado, además, que algunos de los incendios más graves habrían tenido como origen chispas generadas al paso de un tren.

“Si seguimos el razonamiento del ministro, ¿quién debería indemnizar a quién?”, planteó Calvo, en referencia a la posibilidad de que fuese la propia operadora ferroviaria quien originara parte de los fuegos que afectaron a la línea.

La ola de incendios de 2025 se ha posicionado como el peor año de superficie quemada de las últimas décadas

Más allá de las cuestiones legales, la disputa refleja también un trasfondo político. La Xunta acusa al Gobierno central de utilizar este asunto para desviar la atención de las críticas sobre la gestión de los incendios en Galicia, mientras que desde Transportes se insiste en que lo ocurrido evidencia la necesidad de reforzar la prevención autonómica.

*Con información de EFE

Temas Relacionados

GaliciaÓscar PuenteMinisterio de TransporteRenfeTrenesTransporte EspañaPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La postura del bastón: el ejercicio de yoga que mejora la flexibilidad y corrige tu postura corporal

Estos son los pasos que debes seguir para realizarla correctamente

La postura del bastón: el

Última hora sobre el estado de salud de Juame Anglada: el cantante recibe el alta hospitalaria y continuará su recuperación con rehabilitación

El músico fue ingresado tras un grave accidente de tráfico que sufrió la noche del 8 de agosto en Palma

Última hora sobre el estado

En medio de la polémica con Isabella Ladera, Beéle conquista la lista de las canciones más escuchadas en Spotify

El cantante colombiano ha colocado dos éxitos en los 10 primeros lugares

En medio de la polémica

El Gobierno responde a Netanyahu: tacha de “falsos y calumniosos” sus comentarios sobre las amenazas de España a Israel

El detonante se produjo cuando, a través de un mensaje en X, Netanyahu mencionó que, según Sánchez, España no puede detener la ofensiva israelí porque “no tiene bombas nucleares”

El Gobierno responde a Netanyahu:

Unos niños conducen una moto por las calles de Sevilla y dejan una sorprendente escena: “Pero vamos a ver, ¿a dónde vais?”

Sin casco ni protección, los dos menores aprovecharon una rebaja del bordillo para subirse a la acera y circular por ahí

Unos niños conducen una moto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno responde a Netanyahu:

El Gobierno responde a Netanyahu: tacha de “falsos y calumniosos” sus comentarios sobre las amenazas de España a Israel

La línea 7B del Metro de Madrid reabrirá en noviembre tras tres años cerrada: 73 casas demolidas y cientos de familias afectadas

Así funciona la “estafa de los abogados” en WhatsApp: “No pinches en enlaces desconocidos”

Ayuso presenta 50 medidas para marcar la hoja de ruta de la Comunidad de Madrid: rebajas fiscales a empresas y menos impuestos a jóvenes que estudien y trabajen

Detienen al alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por violencia de género: un policía fuera de servicio presenció cómo agredía a su mujer

ECONOMÍA

Javier Gil, investigador del CSIC,

Javier Gil, investigador del CSIC, sobre los que especulan con la vivienda: “Cuantas más propiedades acumules, más impuestos tienes que pagar”

El campo español teme perder financiación en la nueva política agraria europea: “La alimentación deja de ser una prioridad y ahora lo es la defensa”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 11 septiembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Sube otra vez el precio de la luz: esta es la tarifa máxima y mínima este 12 de septiembre

DEPORTES

La UEFA dice no al

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas

El Metropolitano será sede de la Champions 2027 por segunda vez en la historia

El dinero que podría pagar el FC Barcelona por el retraso con la reapertura del Camp Nou: se trata de cláusulas millonarias

La policía detiene a dos activistas durante la etapa 18 de La Vuelta que intentaban saltar la valla para interrumpir el paso de los ciclistas

Toni Bou extiende su reinado en el trial y suma 38 títulos mundiales a su palmarés: ha hecho historia gracias a su rueda trasera