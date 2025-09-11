España

Una cajera de Caprabo es despedida porque cierra el supermercado, rechaza un traslado y luego denuncia: el tribunal dice que ella misma suspendió el contrato

La mujer optó por no mudarse a otra ciudad para trabajar en otra tienda de la empresa

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Guardar
Un supermercado Caprabo. (Albert Gea/Reuters)
Un supermercado Caprabo. (Albert Gea/Reuters)

Este conflicto judicial arrancó cuando el supermercado Caprabo de Tarragona en el que trabajaba la cajera que protagoniza esta historia anunció su cierre “por motivos económicos”. La empresa, sin embargo, ofreció a los trabajadores un listado de vacantes en otros establecimientos, instando a las empleadas a elegir hasta cinco opciones de traslado, en otras localidades. La compañía explicó que, pese a la existencia de causa legal para extinguir el contrato, optaría por reubicar a la trabajadora en otro centro en Barcelona, manteniendo las condiciones laborales y retributivas. En caso de que la empleada rechazara el traslado —añadió— podría optar por la extinción del contrato con derecho a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, hasta un máximo de 12 mensualidades. Pero la cajera no quería mudarse.

Según los testimonios recogidos en el expediente judicial, la mujer manifestó en una reunión que no deseaba ninguna de las vacantes propuestas. Y en los días siguientes, solicitó por escrito una prórroga para decidir sobre su futuro laboral. Finalmente, presentó un escrito en el que anticipó su voluntad de extinguir el contrato, amparándose en el artículo 40.1 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la movilidad geográfica y otorga derecho a indemnización en caso de traslado forzoso. La empresa aceptó la rescisión y abonó una indemnización de 16.160,06 euros al cesar la relación laboral.

Ahí parecía haber terminado todo, hasta que la trabajadora presentó una demanda por despido y tutela de derechos fundamentales ante el Juzgado de lo Social número 3 de Tarragona, en la que reclamaba que la extinción de su contrato fuera considerada nula. Según ella, la empresa había incurrido en “incongruencia” y “fraude de ley”, pues la empresa había utilizado la propuesta de un traslado como un medio de facilitar su despido.

Pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechazó estos argumentos. Argumentó que la extinción no suponía despido improcedente ni nulo, ya que la iniciativa de poner fin a la relación laboral partió de la propia trabajadora tras rechazar el traslado. Dejó claro que en el ordenamiento laboral español solo ciertos supuestos permiten la declaración de nulidad, y que la actuación de Caprabo no encajaba en ninguno de ellos. También negó que pudieran sumarse dos acciones —despido y modificación sustancial de las condiciones de trabajo— en un mismo procedimiento, tal y como pretendía la defensa de la mujer.

Aquí te explicamos lo que significa el despido nulo

Pierde el caso en los juzgados

“En nuestro ordenamiento no se contempla que el fraude de ley, de momento, pueda serla causa que permita calificar de nulo un despido; en todo caso, podría ser declarado improcedente si se hubiese demostrado que la decisión de la empresa de cerrar el centro de trabajo tenía naturaleza extintiva, y no como, en realidad consta probado, que fue decisión de movilidad geográfica por causa económica, ya que se cerraba el centro donde venía prestando sus servicios”, señaló el juzgado.

Los jueces destacaron que “en este procedimiento es muy difícil hablar de despido por cuanto la actora decidió voluntariamente extinguir su contrato de trabajo al amparo de lo dispuesto en el art. 40.1 del TRLET, después de rechazar la colocación en otros dos centros de trabajo”. Esta afirmación, resaltada en la sentencia, fue clave para rechazar el argumento principal de la trabajadora.

Temas Relacionados

SupermercadosSentencias EspañaCataluñaEmpleo en EspañaEmpleoTribunalesJusticiaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Así podan los japoneses las hortensias para que se recuperen de una forma espectacular: “Es el respeto por la naturaleza”

La botánica y la jardinería son consideradas un arte ritual que debe ser respetado. Hablamos de una atmósfera exuberante que participa de lo estético, pero también de lo meditativo

Así podan los japoneses las

¿Un Policía puede hacer una fotografía de tu DNI? Esto es lo que dice la ley

El especialista @f.francoabogado en TikTok explica esta situación

¿Un Policía puede hacer una

Silvia Congost, psicóloga experta en relaciones de pareja: “Cuando estamos así es que la relación no está funcionando”

La profesional destaca que la dependencia emocional y el apego tóxico impiden poner fin a vínculos nocivos y en los que no se encuentra la felicidad

Silvia Congost, psicóloga experta en

Puerros a la carbonara, un plato digno de restaurante que puedes preparar fácilmente en casa

En esta receta, los puerros se asan en horno, lo que les consigue un sabor dulce y una textura suave, complementándose con una carbonara con yema de huevo y queso parmesano

Puerros a la carbonara, un

La educación en diversidad sigue siendo una asignatura pendiente: más del 60% de jóvenes LGTBI solo se sienten visibles con amigos

Un informe de la Federación Estatal LGTBI+ revela que un 25% de la juventud del colectivo se siente reconocida en el instituto y solo un 21% en la universidad

La educación en diversidad sigue
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Un Policía puede hacer una

¿Un Policía puede hacer una fotografía de tu DNI? Esto es lo que dice la ley

La carretera de Madrid en perfecto estado que nunca se abrió al tráfico: 12 kilómetros, carreras ilegales y un enorme gasto

El proyecto del ‘Eurodrone’ avanza a pesar de las dudas de uno de los países involucrados: “Es un símbolo del compromiso de Europa con su seguridad”

El nuevo dron subterráneo de Arquimea: aportará agilidad y conocimiento de los lugares de más difícil acceso

Un profesor y un alumno fueron apuñalados en un instituto por un hombre que ya planeó un asesinato masivo en 2024

ECONOMÍA

Natalia de Santiago, experta en

Natalia de Santiago, experta en economía: “A partir de los 40, una casa en propiedad es una ventaja aplastante de cara a la jubilación”

Un hombre que vendía leña mientras cobraba el subsidio por desempleo amasa 1 millón de euros sin declarar: solo tendrá que devolver una parte

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 11 septiembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Una jubilada regresa en taxi a casa tras una operación y la compañía le cobra 750 euros a la Seguridad Social por el trayecto

DEPORTES

Alegría, sobre las protestas en

Alegría, sobre las protestas en La Vuelta: “El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea”

La Vuelta a España modifica el recorrido de la contrarreloj de Valladolid por las protestas pro Palestina: los ciclistas recorrerán 15 km menos

Las protestas pro Palestina de la Vuelta llegan a los tribunales: el juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”