Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 12 de septiembre

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que da a conocer los datos diarios del mercado energético en el país

Por Rodrigo Gutiérrez González

La tarifa del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

¿No sabes cuál es el precio de la luz en el país? Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este viernes 12 de septiembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Al cambiar continuamente, es importante estar informado sobre los precios de la energía eléctrica.

Precio de la luz

Día: 12 de septiembre

Tarifa media: 73.13 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 143.15 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 0.75 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la luz (Europa Press)

A lo largo de este viernes 12 de septiembre, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 105.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 95.03 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 93.8 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 93.02 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 93.02 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 95.03 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 105.98 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 143.15 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 115.35 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 93.84 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 60.97 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 19.57 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 4.5 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 2.5 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.5 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 0.75 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 19.68 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 46.8 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 93.26 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 123.45 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 143.03 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 105.01 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 97.35 euros por megavatio hora.

