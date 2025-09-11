España

Así podan los japoneses las hortensias para que se recuperen de una forma espectacular: “Es el respeto por la naturaleza”

La botánica y la jardinería son consideradas un arte ritual que debe ser respetado. Hablamos de una atmósfera exuberante que participa de lo estético, pero también de lo meditativo

Por Guillermo Urquiza

Guardar
El arte de la jardinería
El arte de la jardinería japonesa: un encuentro entre lo estético y lo mental (Pixabay)

El imaginario estético japonés está caracterizado por una sacralización de la vida cotidiana. Existe una esencialidad que consiste en aceptar las cosas como son y apreciar la belleza de ello. Frente al “progreso occidental”, la vida moderna, se ponen de relieve propiedades estéticas que, si bien son colindantes al arte, son, en su mayoría, una observación de la belleza a través de las posibilidades estéticas de la cotidianeidad. Desde tomar el té, meditar, hasta realizar actividades domésticas. Esta agencia doméstica - por ejemplo, la jardinería - presenta un matiz propio de la persona que mira y se detiene a sentir la sensorialidad de los espacios, es decir, la belleza. Por belleza nos referimos a la naturaleza, al silencio, pero también a la posibilidad del rito o la tradición que constituye una forma de intimidad.

El jardín es un espacio de conciliación de lo externo con lo interno. Por ello, para muchos japones, constituye un ritual que demanda todo su compromiso. Cada detalle es importante, desde elegir el momento adecuado para preparar el espacio, hasta conocer los cuidados específicos que necesita cada planta. Entre sus flores más exuberantes destacan las hortensias. ¿Cuáles son sus trucos para sacar el máximo partido a esta especie de plantas? ¿Qué consejos podemos aprender de sus formas de jardinería para evitar jardines apagados durante los meses de primavera?

Una breve lección de jardinería japonesa

Lo primero que hay que saber es que las hortensias presentan un ciclo natural en el que la poda ocupa un factor determinante. El otoño es, sin duda, el mejor momento para podar las hortensias. En esta estación, la planta comienza a descansar: las hojas se desprenden poco a poco, la savia se calma y queda al descubierto su estructura más sencilla. Es justo entonces cuando la poda acompaña el ritmo natural de la hortensia, sin forzarla. Al cortar en otoño, se le da la oportunidad de recuperar fuerzas durante el invierno y brotar con más energía en primavera. Además, se evita que aparezcan tallos tiernos demasiado pronto, que el frío podría dañar. La poda en esta época también ayuda a dar forma a la planta, manteniéndola sana y lista para florecer con fuerza en la siguiente temporada. Mientras en muchos jardines se duda sobre el momento exacto, el otoño se revela como la ocasión ideal: muy respetuoso con el ciclo de la hortensia.

Una mujer poda las plantas
Una mujer poda las plantas en un jardín (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Japón, incluso las herramientas de jardinería tienen su propia razón de ser. Para podar hortensias, nada es más importante que unas tijeras bien afiladas y desinfectadas antes de cada uso. Solo así se evita dañar a la planta o transmitirle enfermedades. La poda no admite prisas ni movimientos bruscos. Cada acción está medida: nunca se arrancan ramas y se deben cortar con precisión. Primero se observa la planta, se entiende su forma, y solo después se actúa. Se eliminan con cuidado las ramas débiles, dejando que la luz y el aire circulen mejor por el interior.

Sin embargo, una poda excesiva puede estropear la planta. Es importante encontrar el equilibrio y observar cuidadosamente antes de actuar. Asimismo, si no se realiza la poda, esto hará envejecer las hortensias de forma prematura. En la tradición japonesa esto es inadmisible, hay un respeto por la planta y la naturaleza que, ante todo, prevalece.

Otros consejos para estimular el crecimiento floral

A parte de una poda bien realizada, también es importante implementar otros consejos japones que pueden fomentar un florecimiento exuberante de las hortensias. Estas formas de jardinería son pequeños rituales que los japones han ido implementando en sus jardines domésticos a lo largo de las generaciones. En primer lugar, aplicar una fina capa de compost a la base después de la poda. A continuación, cubrir con hojas muertas o corteza de pino para mantener el suelo activo y proteger las raíces. Por último, observar con minuciosidad la planta, para no dañar los cogollos.

Oriunda de Kagoshina, vino a la Argentina en 2015 y decidió que la capital porteña sería su nuevo hogar

Ante todo, estos consejos, deben ir acompañados con un seguimiento cercano de las hortensias. Solo mediante la observación se puede conocer el estado real de las flores y actuar conforme a sus necesidades. Además, en relación con el ritual japonés, esta actividad propone la suspensión simbólica del tiempo, abriendo un espacio real para los cuidados. Las tareas cotidianas, domésticas, manuales, creativas, pueden entenderse como pequeños umbrales de tiempo y espacio que ponen en relación la belleza del silencio con la intimidad.

Temas Relacionados

JardineriaBotánicaRitual japonésEstéticaHortensiasJardín domésticoPoda y cuidadosCuidados

Últimas Noticias

La educación en diversidad sigue siendo una asignatura pendiente: más del 60% de jóvenes LGTBI solo se sienten visibles con amigos

Un informe de la Federación Estatal LGTBI+ revela que un 25% de la juventud del colectivo se siente reconocida en el instituto y solo un 21% en la universidad

La educación en diversidad sigue

Natalia de Santiago, experta en economía: “A partir de los 40, una casa en propiedad es una ventaja aplastante de cara a la jubilación”

La experta recomienda, por otra parte, priorizar la formación y el desarrollo profesional en la juventud antes de adquirir un inmueble para no limitar sus oportunidades laborales

Natalia de Santiago, experta en

Cómo limpiar la freidora de aire: la fórmula con bicarbonato de sodio para eliminar todas las manchas

Una forma fácil y económica de terminar con cualquier resto de grasa en tu airfryer

Cómo limpiar la freidora de

La carretera de Madrid en perfecto estado que nunca se abrió al tráfico: 12 kilómetros, carreras ilegales y un enorme gasto

Situada en el Corredor del Henares, el Gobierno regional invertirá casi 60 millones en terminarla

La carretera de Madrid en

Un hombre que vendía leña mientras cobraba el subsidio por desempleo amasa 1 millón de euros sin declarar: solo tendrá que devolver una parte

Un antiguo agricultor gestionaba un negocio clandestino desde su propiedad, contratando empleados sin declarar y ganando miles de euros, hasta que el fraude se destapó en un programa de televisión

Un hombre que vendía leña
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La carretera de Madrid en

La carretera de Madrid en perfecto estado que nunca se abrió al tráfico: 12 kilómetros, carreras ilegales y un enorme gasto

El proyecto del ‘Eurodrone’ avanza a pesar de las dudas de uno de los países involucrados: “Es un símbolo del compromiso de Europa con su seguridad”

El nuevo dron subterráneo de Arquimea: aportará agilidad y conocimiento de los lugares de más difícil acceso

Un profesor y un alumno fueron apuñalados en un instituto por un hombre que ya planeó un asesinato masivo en 2024

Un hombre iba caminando hacia al trabajo y comenzó a notar calor en su bolsillo: se le habían incendiado la tarjeta bancaria

ECONOMÍA

Natalia de Santiago, experta en

Natalia de Santiago, experta en economía: “A partir de los 40, una casa en propiedad es una ventaja aplastante de cara a la jubilación”

Un hombre que vendía leña mientras cobraba el subsidio por desempleo amasa 1 millón de euros sin declarar: solo tendrá que devolver una parte

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 11 septiembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Una jubilada regresa en taxi a casa tras una operación y la compañía le cobra 750 euros a la Seguridad Social por el trayecto

DEPORTES

Alegría, sobre las protestas en

Alegría, sobre las protestas en La Vuelta: “El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea”

La Vuelta a España modifica el recorrido de la contrarreloj de Valladolid por las protestas pro Palestina: los ciclistas recorrerán 15 km menos

Las protestas pro Palestina de la Vuelta llegan a los tribunales: el juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”