España

Remolacha en frasco: diferentes recetas con esta conserva que podrás guardar hasta el invierno

Los encurtidos y conservas están llenos de vitaminas, minerales, y probióticos naturales: estas son tres recetas sencillas para hacer en casa con remolacha

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
Remolacha en frasco: diferentes recetas
Remolacha en frasco: diferentes recetas con esta conserva que podrás guardar hasta el invierno (PxHere, Montaje Infobae)

El verano ya se está acabando, y en menos de dos semanas empezará el otoño. Como en la temporada fría no siempre se dispone de verduras frescas, ahora es el momento perfecto para preparar las mejores recetas de encurtidos y conservas para el invierno: es bien sabido que están llenos de vitaminas, minerales y probióticos naturales, por eso el otoño es la época destinada a su preparación. Entre las recetas más populares de mermeladas o compotas, la remolacha en conserva es una de las más preparadas: estas son algunas recetas de remolacha perfectas para preparar en casa.

Receta clásica de remolacha en conserva

  • 1 kg de remolacha roja
  • 800 ml de agua
  • 80 ml de vinagre
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharada de sal
  • 10 g de semillas de comino
  • unas tiras de raíz de rábano picante al gusto

La remolacha se lava y se pone a hervir en una olla grande. Cuando esté tierna (cuando el tenedor se pueda clavar fácilmente), se deja enfriar y se corta en rodajas o cubos. Mientras tanto, el agua, la sal, el azúcar y el comino se dejan hervir durante 10 minutos para que las semillas suelten su aroma. Al retirar del fuego, se añade el vinagre. La remolacha se coloca en tarros esterilizados, junto con un par de tiras de rábano picante en cada tarro, y se cubre con el líquido caliente. Tras cerrar los tarros y envolverlos en una manta, se dejan enfriar hasta el día siguiente antes de almacenarlos en un sitio fresco y oscuro.

Noticias del día 09 de septiembre del 2025.

Remolacha roja en vinagre

  • 1 kg de remolacha roja
  • 1 L de vinagre
  • 2-3 piezas de rábano picante
  • 125 g de azúcar
  • bolitas de pimienta
  • sal gruesa

La remolacha se cuece en agua unos 35 minutos hasta quedar blanda. Después se escurre, se enfría, se pela y se corta en rodajas o cubos. El rábano picante se corta en tiras finas. En una olla, el vinagre, el azúcar, la sal y la pimienta se llevan a ebullición y luego se dejan enfriar dos horas. En los tarros esterilizados se alterna la remolacha con el rábano picante y se vierte el vinagre templado. Cerrados y almacenados en un sitio fresco, los tarros pueden guardarse hasta seis meses y consumirse a partir de las dos semanas.

Remolacha asada en conserva

  • 1200 g de remolacha roja
  • 800 ml de agua
  • raíz de rábano picante
  • 120 ml de vinagre simple 9°
  • 15 g de sal
  • 30 g de azúcar
  • 15 g de semillas de comino

Las remolachas limpias se colocan en una bandeja, se cubren con papel de aluminio y se asan al horno a 200 °C durante una hora. Tras enfriarse, se pelan y se cortan en cubos o se rallan. Para la salmuera, se hierve agua con comino, sal y azúcar diez minutos y luego se añade el vinagre. La remolacha se reparte en tarros con dos tiras de rábano picante por frasco y se cubre con el líquido caliente. Los tarros se cierran y cubren con paños gruesos y se dejan enfriar hasta el día siguiente, sin moverlos.

Encurtido de remolacha roja

  • 1 kg de remolacha
  • 1 L de vinagre de vino
  • 1 L de agua
  • 1 cucharada de sal
  • 1 cucharada de azúcar
  • 2-3 piezas de rábano picante
  • 1 cucharada de bolitas de pimienta

La remolacha se pela, se frota con un poco de sal, se envuelve en papel de aluminio y se asa unos 30 minutos a 200 °C. Tras enfriarse, se corta en cubos y se reparte en tarros con tiras de rábano picante. En un cazo se hierve el agua con el vinagre, la pimienta, la sal y el azúcar. El líquido caliente se vierte sobre la remolacha, se cierran los frascos, se colocan boca abajo y se dejan enfriar antes de pasarlos a la despensa.

Temas Relacionados

RemolachaEncurtidosConservasRecetas FacilesReceta CaseraHortalizasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un registro de los agentes de aduanas en este aeropuerto revela un insólito tráfico ilegal de tortugas: “Son para nuestros hijos”

En un episodio del programa belga ‘Aduaneros: en la frontera del riesgo’, la agente de aduanas Fabienne encuentra varias tortugas pequeñas en el equipaje de una pareja que volaba desde Marruecos

Un registro de los agentes

Estas son las 5 rutinas diarias que debes hacer para que la casa esté siempre limpia y ordenada

Cuando se van aplazando las tareas, dejando que la suciedad se vaya acumulando, al final siempre requiere mucho más esfuerzo que si se dedican unos minutos cada mañana a cumplir una serie de objetivos

Estas son las 5 rutinas

Distintas asociaciones denuncian a un instituto de Logroño que impide la entrada a alumnas con hiyab

El IES Sagasta de Logroño ha explicado que esta medida se adapta al reglamento del centro, aunque no han informado a las familias cuando aprobaron esta decisión el curso pasado

Distintas asociaciones denuncian a un

Un nido de avispas se rompió en un club de golf en Bélgica: hay varios hospitalizados

La avispa asiática supone un problema tanto para los ecosistemas europeos como para la salud, ya que sus picaduras son de mayor gravedad para los humanos

Un nido de avispas se

La importancia de los vínculos débiles o por qué tienes que hablar con tu vecino y ser amigo de tus amigos: “Te ayudan a encontrar empleo”

La teoría de Mark S. Granovetter surgió como una respuesta crítica a la incapacidad de la sociología para conectar lo micro con lo macro

La importancia de los vínculos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Qué implica el embargo de

¿Qué implica el embargo de armas a Israel? España depende de la tecnología de Netanyahu y tiene contratos públicos con empresas

Koldo contactó con el ex jefe de gabinete de Ribera para la licencia a la empresa del ‘caso hidrocarburos’

El Congreso convalida el Real Decreto Ley que amplía los permisos parentales con apoyo de todos los grupos salvo Vox

Koldo García concertó una cita con Delcy Rodríguez tras la salida de Ábalos de Transportes: “Estaré el jueves ahí”

Junts aboca al fracaso la reducción de jornada de Yolanda Díaz: “Defendemos al mecánico que no es el dueño de Ferrari”

ECONOMÍA

Más suelo, bolsas de vivienda

Más suelo, bolsas de vivienda protegida y facilidades fiscales: las claves de la nueva Ley de Vivienda andaluza

El BCE mantendrá sin cambios los tipos de interés y los expertos vaticinan que el ciclo de recortes “puede haber concluido”

Los pensionistas están protegidos en España, las familias jóvenes no: uno de cada seis hogares monoparentales no puede permitirse los recursos básicos

España se asoma a una “trampa demográfica”: de 2,6 hoy a solo 1,6 trabajadores por jubilado en 2050

Estos son los trucos legales para compatibilizar el trabajo con la familia, según un abogado: “Será más difícil despedirte”

DEPORTES

La Rafa Nadal Academy tiene

La Rafa Nadal Academy tiene un nuevo diamante en bruto: Ivan Ivanov, el ganador del US Open Junior

El director de La Vuelta a España, Javier Guillén, confirma que la competición seguirá adelante a pesar de las manifestaciones pro Palestina

Jorge Lorenzo y el cambio que dio su carrera tras su primera victoria con 16 años: “Me ofrecían unos 80.000 euros, gané una carrera y pasó a 400.000 euros”

Los manifestantes pro Palestina bloquean la carretera y obligan a modificar el final de la etapa 16 de la Vuelta a España

El ciclista español Javier Romo dice adiós a la Vuelta a España tras una caída provocada por un manifestante pro Palestina