Remolacha en frasco: diferentes recetas con esta conserva que podrás guardar hasta el invierno (PxHere, Montaje Infobae)

El verano ya se está acabando, y en menos de dos semanas empezará el otoño. Como en la temporada fría no siempre se dispone de verduras frescas, ahora es el momento perfecto para preparar las mejores recetas de encurtidos y conservas para el invierno: es bien sabido que están llenos de vitaminas, minerales y probióticos naturales, por eso el otoño es la época destinada a su preparación. Entre las recetas más populares de mermeladas o compotas, la remolacha en conserva es una de las más preparadas: estas son algunas recetas de remolacha perfectas para preparar en casa.

Receta clásica de remolacha en conserva

1 kg de remolacha roja

800 ml de agua

80 ml de vinagre

2 cucharadas de azúcar

1 cucharada de sal

10 g de semillas de comino

unas tiras de raíz de rábano picante al gusto

La remolacha se lava y se pone a hervir en una olla grande. Cuando esté tierna (cuando el tenedor se pueda clavar fácilmente), se deja enfriar y se corta en rodajas o cubos. Mientras tanto, el agua, la sal, el azúcar y el comino se dejan hervir durante 10 minutos para que las semillas suelten su aroma. Al retirar del fuego, se añade el vinagre. La remolacha se coloca en tarros esterilizados, junto con un par de tiras de rábano picante en cada tarro, y se cubre con el líquido caliente. Tras cerrar los tarros y envolverlos en una manta, se dejan enfriar hasta el día siguiente antes de almacenarlos en un sitio fresco y oscuro.

Noticias del día 09 de septiembre del 2025.

Remolacha roja en vinagre

1 kg de remolacha roja

1 L de vinagre

2-3 piezas de rábano picante

125 g de azúcar

bolitas de pimienta

sal gruesa

La remolacha se cuece en agua unos 35 minutos hasta quedar blanda. Después se escurre, se enfría, se pela y se corta en rodajas o cubos. El rábano picante se corta en tiras finas. En una olla, el vinagre, el azúcar, la sal y la pimienta se llevan a ebullición y luego se dejan enfriar dos horas. En los tarros esterilizados se alterna la remolacha con el rábano picante y se vierte el vinagre templado. Cerrados y almacenados en un sitio fresco, los tarros pueden guardarse hasta seis meses y consumirse a partir de las dos semanas.

Remolacha asada en conserva

1200 g de remolacha roja

800 ml de agua

raíz de rábano picante

120 ml de vinagre simple 9°

15 g de sal

30 g de azúcar

15 g de semillas de comino

Las remolachas limpias se colocan en una bandeja, se cubren con papel de aluminio y se asan al horno a 200 °C durante una hora. Tras enfriarse, se pelan y se cortan en cubos o se rallan. Para la salmuera, se hierve agua con comino, sal y azúcar diez minutos y luego se añade el vinagre. La remolacha se reparte en tarros con dos tiras de rábano picante por frasco y se cubre con el líquido caliente. Los tarros se cierran y cubren con paños gruesos y se dejan enfriar hasta el día siguiente, sin moverlos.

Encurtido de remolacha roja

1 kg de remolacha

1 L de vinagre de vino

1 L de agua

1 cucharada de sal

1 cucharada de azúcar

2-3 piezas de rábano picante

1 cucharada de bolitas de pimienta

La remolacha se pela, se frota con un poco de sal, se envuelve en papel de aluminio y se asa unos 30 minutos a 200 °C. Tras enfriarse, se corta en cubos y se reparte en tarros con tiras de rábano picante. En un cazo se hierve el agua con el vinagre, la pimienta, la sal y el azúcar. El líquido caliente se vierte sobre la remolacha, se cierran los frascos, se colocan boca abajo y se dejan enfriar antes de pasarlos a la despensa.