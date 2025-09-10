España

Marta Marcè, nutricionista, sobre la dieta durante la menopausia: “El problema no es la patata, es cómo la consumimos”

En su libro “Nutre tu menopausia”, la experta ofrece recomendaciones de alimentación para esta etapa de la vida

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
Las patatas es una gran
Las patatas es una gran fuente de carbohidratos (Montaje Infobae)

Entre los 40 y los 50 años, tiene lugar un proceso natural de la vida de las mujeres: la menopausia. Esta interrupción definitiva de la menstruación es una parte inevitable del envejecimiento que, pese a su universalidad, está acompañada de síntomas físicos (sofocos, sudores nocturnos, dificultad para dormir...) y emocionales, como una alteración en el estado de ánimo.

Para hacer más llevaderos estos síntomas propios de la menopausia, la dieta puede ser una verdadera aliada. Marta Marcè, nutricionista y divulgadora, explora algunas de estas claves para llevar el mejor tipo de alimentación posible durante este periodo. En su reciente libro Nutre tu menopausia. Adapta tu alimentación a esta nueva etapa y olvídate de las dietas, la dietista desmonta los mitos en torno a esta fase y ofrece las mejores recomendaciones.

De entre los alimentos más demonizados injustamente se halla la patata, “el tubérculo por excelencia, el más conocido y omnipresente en nuestra dieta”. La popularidad de la patata deriva no solo de su sabor, sino de su increíble versatilidad culinaria. Se pueden comer fritas, hervidas, asadas o como ingredientes principal de purés.

La mala fama con la que carga este preciado tubérculo proviene de que se le considera “hipercalórico y de poca calidad nutricional”. Sin embargo, “el problema principal no es la patata, es cómo la consumimos”, asegura Marcè en su libro. Puesto que normalmente la consumimos frita, “y además frita con aceites de baja calidad y le añadimos salsas, conservantes y demás lindezas, es normal que la patata no sea saludable”.

Rosetti - Menopausia

La patata, la glucosa y la menopausia

Marcè recuerda que la patata es una gran fuente de hidratos de carbono, especialmente de almidón, así como de potasio. También es rica en vitamina C, pero esta se pierde durante el cocinado al tratarse de una vitamina especialmente sensible.

Al tener una gran cantidad de carbohidratos y poca fibra, la patata tiene una alta carga glucémica. Durante la menopausia, “es mejor que la glucosa llegue en paquetes pequeños, por eso la patata es interesante, pero siempre acompañada de otros alimentos ricos en fibra, como verduras, proteínas y grasas, que disminuirán la absorción de la glucosa”.

Al cocinarse, la carga glucémica de la patata también experimenta un a alteración, “y siempre será mejor consumirla una vez enfriada”, explica la nutricionista. Además, la mejor opción es evitar freírla o consumirla muy tostada o quemada. Según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), el consumo frecuente de alimentos fritos durante un largo periodo de tiempo puede aumentar el riesgo de desarrollar problemas de salud mental, como ansiedad y depresión.

Para el estudio, los investigadores analizaron los datos de cerca de 141.000 personas del Biobanco de Reino Unido y descubrieron que aquellos que consumían casi a diario patatas fritas tenían un 12% más de probabilidades de sufrir ansiedad y un 7% más de depresión. Esta relación entre mala alimentación y una deficiente salud mental se veía intensificada en los hombres y en las personas jóvenes, aseguraba la investigación.

Temas Relacionados

PatataMenopausiaSalud de la mujerNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los grandes errores que cometemos al descongelar alimentos, según un experto: “Es uno de esos fundamentos de cocina que a menudo se ignoran”

El método más seguro consiste en trasladar los alimentos del congelador al frigorífico y permitir que el proceso ocurra de manera gradual, aunque hay otras formas

Los grandes errores que cometemos

Manuel, obrero de 57 años: “Nosotros somos la última generación que queda. No hay relevo”

El sector de la construcción advierte de la falta de mano de obra debido a un relevo generacional escaso. A este descenso de demanda se le añade los esfuerzos físicos que realizan los trabajadores, la mayoría de edades elevadas

Manuel, obrero de 57 años:

Un jugador de fútbol americano es expulsado de su universidad por robar más de 30.000 euros en artículos

El arrestado, de 20 años, fue identificado por la policía local

Un jugador de fútbol americano

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juegos Once divulgó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 10 septiembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Manuel, obrero de 57 años:

Manuel, obrero de 57 años: “Nosotros somos la última generación que queda. No hay relevo”

Begoña Gómez acude a declarar por el presunto delito de malversación: solo responde a su abogado y reconoce que su asesora le hizo algún “favor”

Un español se saca el carnet de conducir en EEUU y explica las “abismales diferencias” en tiempo y dinero: “Para el práctico llevas tu propio coche”

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Ducharse de esta manera reduce el tiempo para conciliar el sueño en un sorprendente 36%”

Este es el mejor momento del día para beber leche, según una nutricionista: “Favorece la producción de melatonina”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 10 septiembre

El Estado se queda tu herencia si no haces testamento, pero solo en un caso: “Lo que sí puedes evitar son líos familiares”

Cómo acceder al Ingreso Mínimo Vital tras agotar el paro: es automático para personas entre 23 y 65 años

Afra Blanco, sindicalista: “Si se va a decir que la juventud es una vaga, me vais a permitir decir que los empresarios son unos piratas”

DEPORTES

La Rafa Nadal Academy tiene

La Rafa Nadal Academy tiene un nuevo diamante en bruto: Ivan Ivanov, el ganador del US Open Junior

El director de La Vuelta a España, Javier Guillén, confirma que la competición seguirá adelante a pesar de las manifestaciones pro Palestina

Jorge Lorenzo y el cambio que dio su carrera tras su primera victoria con 16 años: “Me ofrecían unos 80.000 euros, gané una carrera y pasó a 400.000 euros”

Los manifestantes pro Palestina bloquean la carretera y obligan a modificar el final de la etapa 16 de la Vuelta a España

El ciclista español Javier Romo dice adiós a la Vuelta a España tras una caída provocada por un manifestante pro Palestina