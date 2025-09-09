España

Un tiburón muerde a una niña de ocho años mientras chapoteaba en la orilla del agua: “Pensamos que era una raya”

La joven tuvo que volver al hospital unos días más tarde por una infección en la herida

Marta Sierra

Marta Sierra

Una niña de ocho años
Una niña de ocho años es mordida por un tiburón en Texas (Montaje Infobae con imágenes de Freepik)

Harper Ochoa, una niña de ocho años, y su madre Christa se fueron de vacaciones familiares a Galveston, una ciudad ubicada en el estado de Texas (Estados Unidos), al noroeste del golfo de México. Ya habían realizado con anterioridad muchas veces este viaje, pero, en esta ocasión, un incidente provocó que no tuviesen las vacaciones idílicas que esperaban.

Según ha informado el medio KWTX, el pasado sábado 30 de agosto, la menor de ocho años sufrió el ataque de un tiburón mientras pasaba el día en la playa con su familia. Mientras la madre de Harper se encontraba en la arena, la joven jugaba en el agua del mar cuando notó que algo le agarraba de la parte trasera de la pierna.

Aunque en ese momento no sabía lo que estaba ocurriendo, Harper empujó aquello que le estaba atacando y, una vez se libró de ello, comenzó a gritar hacia los familiares que estaban cerca. Cuando la sacaron del agua, la familia de la niña notó que le faltaba parte de la zona posterior de la pierna, justo en la zona de debajo de la pantorrilla.

“Había tanta sangre que era difícil saber qué estaba pasando”, explicó Christia a KWTX. De hecho, tal y como señaló la madre de la menor, “al principio pensamos que era una raya”. Una vez en el hospital, sin embargo, los expertos confirmaron que el ataque no había sido producido por dicho animal: “Cuando lograron detener la hemorragia, el médico confirmó que parecía de un tiburón y le colocaron 13 grapas en la parte posterior de la pierna”.

Un tiburón nadando en el
Un tiburón nadando en el mar (Freepik)

¿Son frecuentes los ataques de tiburón?

El Golfo de México es una zona en la que habitan varias especies de tiburones como el tiburón toro, el tiburón tigre o el tiburón martillo. Sin embargo, los incidentes relacionados con este animal suelen ser casos aislados.

La Internacional Shark Attack File (ISAF), que registra los ataques de tiburón en todo el mundo, confirmó que en 2024 se produjeron 71 mordeduras a humanos, así como 7 muertes por esta causa en todo el mundo. De estos incidentes, el 50 % de los registrados en Estados Unidos (el país en el que más se producen) fueron en Florida (14), mientras que en Texas, el estado en el que ocurrió el ataque a la niña de ocho años, solamente se registraron 4. Además de estos datos, la ISAF destaca que desde 1911 han ocurrido 20 ataques de tiburón a humanos en el condado de Galveston, siendo el que cuenta con una cifra más elevada de Texas. Sin embargo, si lo comparamos con los datos de Florida, la situación es muy distinta: desde 1882 se han producido 359 incidentes de este tipo de Volusia.

Con toda esta información, en el Golfo de México hay tiburones, pero los ataques a personas son poco comunes. De hecho, lo mismo ocurre en otros lugares, como indica la ISAF: “El número total de mordeduras de tiburón no provocadas en todo el mundo sigue siendo extremadamente bajo”, además de que “las muertes disminuyeron durante el último año”.

Una segunda visita al hospital por infección

Una vez recuperada, Harper Ochoa pudo regresar a su casa. Sin embargo, al poco tiempo tuvo que volver al hospital porque la mordida del tiburón se había infectado. Así, mientras los médicos le administraban antibióticos, la menor pasó unos días en el centro de salud.

El informático que lo dejó todo para que puedas nadar entre tiburones

Su pronóstico, sin embargo, es favorable y los profesionales no prevén que el ataque de tiburón deje algún tipo de secuela en la niña de ocho años, que esperan que se recupere rápidamente de la infección.

