Un hombre “vive en una película de terror” tras descubrir una habitación secreta detrás de una estantería

El nuevo propietario halló un espacio oculto sin luz ni ventilación, con cierre desde el exterior, que desató todo tipo de teorías e inquietantes comentarios en redes sociales

Un inquilino recién mudado a su vivienda se llevó una inesperada sorpresa al encontrar, por accidente, una estancia oculta tras una estantería del salón. El hallazgo, que ha generado un aluvión de comentarios en redes sociales, ha despertado la curiosidad —y también el recelo— de miles de usuarios, que han debatido sobre la finalidad real de la enigmática habitación.

El hombre relató su experiencia a través de la plataforma Reddit, donde explicó que, mientras colocaba sus pertenencias en la estantería del salón, notó que ésta tenía un mecanismo inusual: una palanca. Al tirar de ella, para su asombro, se abrió un pasadizo que daba acceso a un pequeño espacio cerrado, completamente invisible desde el exterior.

“Estaba colocando cosas en el estante cuando vi la palanca, y me di cuenta de que la pared se abría a una habitación oculta”, escribió el nuevo propietario.

Una estancia sin ventanas ni luz eléctrica

Al adentrarse en el interior, el hombre descubrió que la habitación era de reducido tamaño, semejante a un armario empotrado. El espacio presentaba varias capas de papel pintado, suelos con patrones distintos y un mobiliario mínimo: una silla de oficina y una balda vacía en una esquina.

El ambiente tampoco resultaba acogedor. Según el testimonio del inquilino, el lugar desprendía un olor “rancio, no insoportable, pero sí bastante mustio”. Además, el espacio carecía de enchufes, de puntos de luz y de ventilación.

Uno de los detalles más inquietantes era el sistema de cierre. La puerta podía bloquearse desde fuera, aunque también desde dentro mediante una pequeña ranura en la que, según explicó, era necesario introducir los dedos con cierta dificultad. El hombre llegó incluso a quedarse encerrado brevemente, tras cerrar la puerta sin ser consciente de cómo volver a abrirla desde el interior.

Una habitación oculta de una
Una habitación oculta de una casa (Freepik)

“Puedes abrirlo desde dentro, pero se nota que no está pensado para eso. Es complicado y tuve que averiguarlo por accidente al encerrarme sin querer”, relató.

Teorías en redes sociales: ¿refugio, sala de lectura o lugar siniestro?

El descubrimiento no tardó en hacerse viral y los comentarios de los internautas se multiplicaron. Mientras algunos optaron por restar dramatismo y bromear sobre el hallazgo, otros no ocultaron su preocupación ante lo que consideraban un espacio inquietante.

“Ten cuidado, quizá haya un fantasma escondido ahí dentro”, bromeó un usuario. Otro fue más tajante: “Yo no querría vivir en esa casa. Algo oscuro tuvo que pasar en esa habitación”.

Hubo quienes sugirieron explicaciones más racionales. Varios participantes del debate apuntaron que podría tratarse de un simple rincón de lectura oculto a propósito para darle un aire pintoresco a la vivienda. “Probablemente alguien lo construyó como un lugar privado para leer o estar tranquilo”, comentó uno.

Otros usuarios propusieron que la habitación pudo haberse utilizado como un rudimentario “panic room” o refugio improvisado, diseñado para ofrecer un espacio seguro en caso de emergencia. “No es raro que en algunas casas se aprovechen armarios para convertirlos en cuartos ocultos”, señaló un internauta.

El propio protagonista admitió que se queda con una sensación ambigua: “Es completamente oculto, lo encontré por accidente. No sé exactamente para qué servía, pero desde luego no parece un espacio pensado para estar mucho tiempo dentro”.

