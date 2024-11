Alquila una casa para vacaciones y lo que encuentra dentro es digno de una película de terror

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @mysteryhappened)

¿Quién iba a imaginar que al alquilar una casa tocaría lidiar con un huésped secreto viviendo entre las paredes? Este surrealista epidosio, digno de una película de suspenso, no es un guion de Hollywood, sino el último fenómeno viral en TikTok.

El vídeo, publicado por la cuenta recopilatoria @mysteryhappened, acumula ya 22.9 millones de reproducciones, más de dos millones de “me gusta” y 15,000 comentarios ¿La escena? Un hombre relajado en el living del departamento ve cómo, de repente, una estantería se convierte en una puerta secreta. Como salido de una novela de misterio, un anciano en ropa interior emerge con los pantalones en la mano, dejando al inquilino en estado de shock.

La incómoda conversación entre el huésped y el inesperado anfitrión no tiene desperdicio. “¿Pero tú quién eres?”, pregunta el joven mientras graba con una mezcla de susto y risa nerviosa. “Yo vivo aquí”, responde el anciano, como si fuera lo más normal del mundo.

El insólito episodio genera millones de vistas en TikTok y pone en jaque la confianza en los alojamientos temporales

Resulta que el propietario no solo alquila su vivienda, sino que permanece escondido en una habitación secreta, bautizada como su “pequeña mazmorra”, durante la estancia de los inquilinos. Según su explicación, se esconde allí para no molestar, saliendo únicamente por la noche al baño o la cocina ¿La mejor parte? Lo hace mientras los huéspedes duermen plácidamente, aunque no se guarda las observaciones: “Tu mujer ronca bastante”, comentó con tono jocoso.

La reacción en TikTok ha sido un aluvión de emociones: desde indignación hasta compasión. Muchos usuarios no han tardado en etiquetar esta situación como una violación a la privacidad, señalando que deberían incluir detalles como estos en la descripción del alojamiento. Otros, sin embargo, han ido más allá y han convertido el video en el inicio de un debate sobre la crisis de la vivienda en Europa.

“Pobre señor, tal vez tiene que hacer eso para poder sobrevivir”, “Jamás me podría reír así de una persona mayor que se ve amable”, “Imagino que lo hace para al menos tener el dinero igual para vivir”, “Si vas a rentar un Airbnb y vas a vivir adentro, ponlo en la descripción, cualquier persona que no le importe conscientemente puede rentarlo pero eso es una violación a la privacidad” y “Pido el dinero automáticamente y me voy de allí”, son algunos de los mensajes.