Una soltera de Leganés se desata tras besar a su cita en ‘First Dates’: “Quiero verle el machete”

Camilo y Marina en 'First Dates'. (Cuatro)

Nada más entrar por la puerta del restaurante más famoso de la televisión quedó claro que Marina iba a dar mucho juego. De 31 años y proveniente de Leganés, Madrid, la joven aparecía con una rodillera en la mano, dejando sin palabras a Carlos Sobera. “Es una rodillera para hacer un baile en el que se necesitan rodilleras”, explicó la joven. “Eres la primera persona que viene con rodilleras a este programa...”, respondió el presentador por su parte, quedándose con la intriga.

Según explicó Marina, como se llamaba la comensal, "las rodilleras son para bailar el twerk" ya que “si no te las pones y la superficie no es la adecuada, enseguida me salen hematomas”. Según contaba, llevaba apenas años y medio practicando este baile, aunque profesionalmente se dedica a otra cosa: “soy enfermera”.

Sobre su cita, Marina tenía claro que “el físico es importante” y que le gustaría “que mi cita fuera más alto que yo, fuerte, con tatuajes, con barbita, ojos claros y con una bonita sonrisa”. Además, que tuviera una personalidad graciosa, “que esté pendiente de mí y que no le dé vergüenza las muestras de cariño. Me gusta que se note que me quiere”.

Marina y Camilo durante su cita en 'First Dates'. (Cuatro)

Tras colocarse las rodilleras y lanzarse al suelo, con tacones y todo, la madrileña recibió a su cita, Camilo. “Lo poco que me ha dado tiempo a fijarme he visto que tiene la piel clara, es rubia, alta, con buena figura y sus curvas, que eso está guay”, dijo él, que ya había estado en First Dates unos meses antes.

Camilo contaba después que era artesano en Fuenlabrada y a ella le ha gustado mucho porque “me gustan los artesanos y el arte con las manos”. Su físico también le ha gustado mucho “habéis dado en el clavo”. Y. aunque pedía tatuajes, no se esperaba que su cita tuviera dibujos hasta en la cabeza.

Marina y Camilo durante su cita en 'First Dates'. (Cuatro)

El sueño más íntimo de Marina: ir a un local de intercambio de pareja

Cuando ha llegado el momento de hablar de temas más íntimos, la de Leganés intuía que el chico iba a ser candente en la cama. Ella le ha contado además que su fantasía sexual es ir a un local de intercambio de parejas, algo que a Camilo le ha gustado porque él ya ha estado en uno y para él es fundamental tener cierto grado de libertad con su pareja.

Tras esto, ambos han accedido al reservado, donde han apagado las luces y se han besado, primero en la mejilla. “estoy cachonda, pero él no ha querido más”, ha dicho Marina nada más entrar. Ya sin iluminación ha aprovechado para palparle, quedándose encantada: "tiene un torso esculpido por los dioses, está bien duro”.

Marina y Camilo durante su cita en 'First Dates'. (Cuatro)

Cuando ha llegado el momento de encender las lunes la chica ha recalado que “quiero tener una cita con él para verle el machete”. El soltero ha tranquilizado al programa explicando que el machete era un tatuaje que tiene, pero ¿será verdad? Por supuesto, ambos han quedado en tener una segunda cita y, para dejarlo claro, se han dado un besito ante las cámaras. Ya con las luces encendidas.