España

España, el país que reparte más dinero público a ricos que a pobres, incluso sin contar las pensiones de jubilación

En la comparación con el resto de la Unión Europea, España forma parte de un grupo reducido de países donde el gasto social tiene un efecto regresivo. Dejando fuera las jubilaciones, las familias con menos recursos siguen recibiendo menos ayudas públicas que las de renta media o alta

Noelia Tabanera

Por Noelia Tabanera

Guardar
España reparte más dinero público
España reparte más dinero público a los ricos que a los pobres, según datos de la UE. (Montaje Infobae)

En España, el reparto de las ayudas públicas presenta un sesgo poco habitual en la Unión Europea: cuanto mayor es la renta de un hogar, más dinero público recibe. Las transferencias monetarias —que incluyen pensiones, subsidios, ayudas familiares y otras prestaciones— muestran un patrón inverso al esperado: el 20% más rico de la población percibe más dinero en ayudas que el 20% más pobre.

Incluso dejando fuera las jubilaciones, las familias con menos recursos siguen recibiendo menos ayudas públicas que las de renta media o alta. Prestaciones como el desempleo, las ayudas familiares o el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que podrían reducir la desigualdad, tienen importes más bajos que las pensiones contributivas, requisitos más estrictos o un alcance limitado, lo que impide que compensen la ventaja que mantienen los hogares con mayores ingresos.

Esta es una de las conclusiones que se extraen del informe Evolución de la desigualdad de ingresos y de la clase media en la UE, que fue publicado por Eurofund con datos de Eurostat. Este documento sitúa a España como uno de los miembros de los Veintisiete con un gasto social más regresivo. Es decir, se beneficia proporcionalmente más a los hogares con mayores ingresos que a los de menores ingresos.

Transferencias monetarias por quintiles de
Transferencias monetarias por quintiles de renta. (Eurofund)

Este fenómeno está directamente relacionado con el peso de las prestaciones contributivas (las que se dan a las personas que han cotizado a la Seguridad Social previamente), que dependen de la trayectoria laboral y de las cotizaciones realizadas. En un mercado laboral caracterizado por la temporalidad y los salarios bajos, muchas personas con rentas reducidas acumulan menos cotizaciones y, en consecuencia, acceden a ayudas de menor cuantía o a prestaciones no contributivas más limitadas.

Las pensiones contributivas son el ejemplo más evidente. En el siguiente cuadro vemos que concentran la mayor parte del gasto social y favorecen a quienes han tenido empleos estables y mejor remunerados. Este diseño explica que los hogares con ingresos más altos reciban pensiones superiores, mientras que quienes han trabajado en la economía sumergida, en empleos precarios o con largos periodos de inactividad quedan relegados a prestaciones mucho más bajas.

Los hogares con ingresos más
Los hogares con ingresos más altos reciban pensiones superiores.

Cuando se excluyen las pensiones del análisis, la regresividad se atenúa, pero no desaparece. El informe también muestra que, incluso sin contabilizar jubilaciones, las familias con menos recursos siguen recibiendo menos ayudas que la mayoría de hogares. Esto se debe a que las prestaciones no contributivas, como el IMV o las ayudas por hijo a cargo, tienen un alcance más limitado, importes reducidos y requisitos de acceso que dejan fuera a parte de la población que cumpliría con el perfil socioeconómico para recibirlas.

Un patrón que no se repite en la mayoría de Europa

En la comparación con el resto de la Unión Europea, España forma parte de un grupo reducido de países donde el gasto social tiene un efecto regresivo.

Distribución progresiva/regresiva en la UE.
Distribución progresiva/regresiva en la UE.

El mapa incluido en el informe evidencia que, en la mayoría de Estados miembros, las rentas más bajas reciben más apoyo público en relación con sus ingresos que las rentas altas. En países como Francia o Alemania, el diseño de las ayudas familiares, los subsidios de vivienda o las prestaciones por desempleo permite un impacto redistributivo mayor, reduciendo de forma más significativa la desigualdad de ingresos.

El documento identifica varias causas estructurales que explican la situación española: un mercado laboral con alta rotación y temporalidad que dificulta la acumulación de cotizaciones, un sistema de prestaciones no contributivas menos amplio y menos generoso que en otros países y un conjunto de beneficios fiscales que favorecen en mayor medida a quienes tienen capacidad de tributar más. Cabe destacar que este informe solo recoge datos desde 2006 hasta 2021, y la reforma laboral que limitó el uso de los contratos temporales entró en vigor en 2022.

El resultado es que las transferencias monetarias en España reducen la desigualdad en menor medida que la media comunitaria. Según el siguiente cuadro, el impacto sobre el índice de Gini es más limitado, lo que significa que la distancia entre los ingresos de ricos y pobres sigue siendo amplia incluso después de recibir ayudas.

Efecto de las transferencias monetarias
Efecto de las transferencias monetarias sobre el índice de Gini.

Los hogares del 20% más pobre, además de recibir menos en términos absolutos, ven que las ayudas representan un porcentaje más bajo de sus ingresos totales en comparación con los hogares de renta media o alta.

Cambiar el rumbo del gasto social

Diversos organismos internacionales, como la Comisión Europea y la OCDE, han recomendado reforzar el carácter progresivo de las ayudas en España. Entre las medidas propuestas figuran ampliar la cobertura y cuantía de las prestaciones no contributivas, flexibilizar los requisitos del Ingreso Mínimo vital y revisar el diseño de las prestaciones contributivas para proteger mejor a quienes han tenido carreras laborales más inestables.

Las empresas que solicitan ayudas públicas son las menos productivas y las que más tiempo invierten en buscar subsidios.

El reto es considerable. El envejecimiento de la población y el elevado peso de las pensiones en el presupuesto público obligan a buscar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema y la capacidad para reducir las desigualdades. El informe advierte que, si no se producen cambios en el diseño del gasto social, el patrón regresivo se mantendrá, consolidando una situación en la que los hogares con más recursos seguirán recibiendo más apoyo público que los más pobres.

Temas Relacionados

PensionesPensiones EspañaAyudas públicasIngreso Mínimo VitalDesempleoParoPensionistasUnión EuropeaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son

Clima en Valencia: la previsión meteorológica para este 7 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Valencia: la previsión

Sergio Ramos encabeza las listas de YouTube Music en España con su nueva canción

“Cibeles” ha tenido un gran recibimiento por los usuarios de españoles de YouTube Music

Sergio Ramos encabeza las listas

La historia del hijo del último emperador de Vietnam que no sabía que su padre había sido rey y quiere volver a su país: “No me voy a convertir en dictador a mi edad”

A los 44 años, el llamado “hijo del cielo” dejó atrás el trono tras casi dos décadas de reinado en Vietnam y ocupó brevemente la jefatura de Estado antes de su definitivo exilio, donde conoció a la madre de su hijo

La historia del hijo del

El microbioma de los mamuts sale a la luz y reabre viejos interrogantes sobre su extinción

Un equipo de investigadores de Colossal ha analizado 483 fragmentos fósiles de los que han podido extraer más de 300 tipos de microbios

El microbioma de los mamuts
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El dron de Airbus diseñado

El dron de Airbus diseñado y construido al 100% en España está listo para iniciar sus pruebas: el Ejército lo incorporará en 2027

La Fiscalía advierte del aumento “exponencial” del riesgo sanitario por la venta de medicamentos en redes sociales: se disparó con la pandemia

Un inspector de Policía advierte sobre cómo debe actuar la seguridad ante un robo en un supermercado: “Espera a la línea de cajas”

Militares españoles colaboran en la lucha contra el Daesh en Irak: nueva operación de destrucción de cuevas y explosivos tras 10 años en el terreno

Más de 8.000 militares ucranianos han recibido formación en España: “Estamos orgullosos de su esfuerzo y resistencia”

ECONOMÍA

El 44% de los trabajadores

El 44% de los trabajadores de España dejaría su empleo sin tener otra oferta cerrada: “Si trabajo mucho y a penas llego a final de mes, no me compensa”

Números ganadores de la lotería 6/49 de este 6 de septiembre

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 6 septiembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

DEPORTES

Israel Premier Tech elimina el

Israel Premier Tech elimina el nombre de su país del maillot de la Vuelta: “El uniforme se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado”

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026

El homenaje de Ferrari a Niki Lauda, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1: así será la decoración del monoplaza para el próximo Gran Premio