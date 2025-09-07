España

Detenido un hombre por el asesinato de una mujer en Sevilla: se investiga como posible caso de violencia machista

El hombre arrestado, pareja de la mujer, habría sido quien avisó a los servicios de emergencias que localizaron el cadáver con signos de violencia en el domicilio

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer cuyo cuerpo ha sido hallado este domingo en una vivienda del barrio de Valdezorras, en Sevilla. Las investigaciones apuntan a un posible caso de violencia de género, según fuentes cercanas al caso. La víctima tenía 47 años.

El hombre arrestado, pareja de la mujer, habría sido quien avisó a los servicios de emergencias que localizaron el cadáver con signos de violencia en el domicilio. La Policía Nacional ha informado que los agentes acudieron al lugar tras recibir el aviso, confirmaron el fallecimiento y procedieron a la detención del sospechoso. La investigación sigue abierta y no se descarta ninguna hipótesis.

Valdezorras es un barrio ubicado en el norte de Sevilla, cerca del aeropuerto. Si la investigación confirma que se trata de un crimen de violencia machista, sería el octavo asesinato de una mujer por esta causa en Andalucía en lo que llevamos de año, y el número 27 en el conjunto de España.

*Con información de Agencia EFE. Noticia en ampliación.

Temas Relacionados

Violencia de GéneroViolencia contra las MujeresMachismoEspaña-NacionalEspaña-Noticias

