España

Andalucía aprueba incentivos de hasta 5.500 euros para autónomos que lleven a cabo nuevos proyectos

La Junta destina 104 millones de euros a un plan de ayudas que apoya el emprendimiento y busca combatir la despoblación de zonas rurales

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Una trabajadora autónoma emprende su
Una trabajadora autónoma emprende su negocio (Montaje Infobae)

Los nuevos incentivos al emprendimiento en Andalucía llegan hasta los 5.500 euros para jóvenes menores de 35 años y personas que inicien su actividad en municipios con menos de 10.000 habitantes. Así lo recoge el plan aprobado por la Junta de Andalucía, dotado con un fondo global de 104 millones de euros para el periodo 2025-2026 con el que se busca “respaldar los primeros pasos de los proyectos emprendedores que surjan en Andalucía”. Según ha informado El Conciso, se priorizará la concesión a jóvenes, mujeres y trabajadores de municipios rurales, con el fin de fomentar el emprendimiento en el territorio andaluz.

Ayudas diferenciadas según edad, género y municipio

La iniciativa establece incentivos que oscilan entre los 3.800 y los 5.500 euros por proyecto, en función del perfil del solicitante y del entorno donde se lleve a cabo la actividad. Las subvenciones se concretarán en 3.800 euros para trabajadoras autónomas mayores de 35 años y trabajadores autónomos de más de 30 años que inicien un nuevo proyecto. Para el segmento de trabajadoras autónomas menores de 35 años y trabajadores autónomos de menos de 30, la ayuda aumentará hasta los 5.000 euros.

En aquellos casos en los que la actividad económica se ponga en marcha en municipios de menos de 10.000 habitantes, las cuantías se incrementan de forma significativa: serán 5.000 euros para autónomos mayores de los rangos referidos y hasta 5.500 euros para los menores de 35 o 30 años, según corresponda.

Jubilación activa en autónomos: estos son los cambios que plantea el Gobierno.

Nuevos requisitos y condiciones de mantenimiento

Para poder optar a estas ayudas, los beneficiarios deben cumplir varios requisitos clave: darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o el grupo primero del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, estar acogidos a la cuota reducida, tener domicilio profesional en Andalucía y disponer de un plan de viabilidad en el momento de presentar la solicitud. Asimismo, el programa exige mantener la actividad de forma ininterrumpida durante doce meses.

El plazo general para tramitar solicitudes será de dos meses tras el alta en el régimen correspondiente, aunque se ha habilitado un periodo transitorio para quienes se hayan dado de alta entre el 30 de septiembre de 2024 y la fecha de publicación de la convocatoria. Toda la tramitación se realizará exclusivamente a través de la Sede Electrónica de la Junta de Andalucía.

Andalucía, a la cabeza del emprendimiento nacional

Con 589.667 autónomos registrados el pasado mes de julio y un crecimiento interanual superior a 8.000 trabajadores por cuenta propia, Andalucía continúa ocupando la primera posición nacional en creación de nuevos proyectos individuales. Según destaca El Conciso, la comunidad aporta desde mayo de 2021 casi uno de cada cuatro nuevos autónomos del país, consolidando su papel como referente en autoempleo y dinamización económica.

Este nuevo impulso a los autónomos andaluces llega, según subrayó la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades a la hora de afrontar nuevos desafíos empresariales y facilitar el arraigo en zonas con riesgo de despoblación o baja densidad de actividad económica.

Temas Relacionados

EmprendimientoAndalucíaJunta de AndalucíaEspañaAutónomosRETASubvenciones

Últimas Noticias

Última hora sobre el estado de salud de Jaume Anglada tras su trágico accidente: “Va a tardar mucho en recuperarse”

El íntimo amigo del rey Felipe VI se encuentra en estado crítico tras haber sido embestido por un vehículo en Mallorca

Última hora sobre el estado

Un jubilado, sobre las deportaciones de migrantes que quiere Vox: “Hacen falta 24 millones de cotizantes y quieren echar a ocho”

El sistema público de pensiones afronta un reto sin precedentes y el Banco de España calcula que se necesitan millones de inmigrantes en edad de trabajar para garantizar su sostenibilidad

Un jubilado, sobre las deportaciones

Ni vinagre blanco ni bicarbonato: el truco para limpiar el horno y no dejar manchas

Una mezcla casera con dos ingredientes accesibles y económicos que logran eliminar la grasa sin dañar la superficie ni dejar residuos

Ni vinagre blanco ni bicarbonato:

España se enfrenta a decenas de incendios, avivados por el viento y el intenso calor: Castilla y León, con más de 3.000 desalojados, se lleva la peor parte

Los equipos de extinción trabajan sin descanso en diferentes puntos del país en medio de la ola de calor. Interior ha activado la fase de preemergencia

España se enfrenta a decenas

Cómo hacer la reanimación boca a boca, la técnica de primeros auxilios que puede salvar vidas

En la maniobra de la reanimación cardiopulmonar ya no es obligatoria esta maniobra

Cómo hacer la reanimación boca
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere el hombre que sufrió

Muere el hombre que sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo en el incendio de Tres Cantos

El coche que es igual de grande que un Volkswagen Tiguan pero que cuesta 15.000 euros menos

La Justicia ratifica el despido de una repartidora de pan que no quiso compartir sus itinerarios tras reiteradas peticiones de sus superiores

El incendio de Tres Cantos deja a un hombre en estado crítico con un 98% de quemaduras en el cuerpo

Más de dos mil evacuados en Zamora y León por incendios que arrasan miles de hectáreas

ECONOMÍA

Un jubilado, sobre las deportaciones

Un jubilado, sobre las deportaciones de migrantes que quiere Vox: “Hacen falta 24 millones de cotizantes y quieren echar a ocho”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 12 de agosto

Con 362.000 metros cuadrados y unas 260 tiendas: así será el centro comercial más grande de Madrid

Uno de cada cuatro jóvenes españoles está en paro y la tasa duplica la media de la UE pese a la bajada en el último año

Jeques árabes, estrellas del deporte y magnates de Silicon Valley: los megayates que llegan a España este agosto

DEPORTES

Lance Armstrong habla de su

Lance Armstrong habla de su caída a los infiernos: de perder 100 millones de dólares a las inversiones que cambiaron su vida

Balotelli confiesa cuál es su sueño por cumplir, a pesar de haber pasado por la cantera del FC Barcelona

Ana Peleteiro y las críticas sobre sus palabras sobre los atletas blancos: “Lo utilizan para manchar mi imagen y dejarme de racista”

Luces y sombras de Montse Tomé en la selección femenina: de los aplausos a Rubiales y su relación con Jenni Hermoso a conquistar la Nations League

Sonia Bermúdez, la sustituta de Montse Tomé en la selección femenina: de triunfar como jugadora del Barça a conquistar dos Eurocopas como entrenadora de la sub-19