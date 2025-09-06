Estas son las plantas de interior y de jardín que se benefician de los posos de café: un método fácil y bueno para el medioambiente

Posos de café en las plantas. (VisualesIA)

¿Sabías que ese café que tomas por la mañana puede seguir siendo útil para tus plantas? Cada vez más personas descubren que los posos de café son un recurso ecológico y altamente nutritivo para su jardín o plantas de interior. Utilizarlos correctamente puede marcar una gran diferencia en el crecimiento y vitalidad de tus macetas favoritas.

Según los expertos en jardinería, los posos de café son ricos en nitrógeno y otros minerales esenciales para las plantas. Además, ayudan a mejorar la estructura del suelo y estimulan la presencia de microorganismos beneficiosos. Pero no se trata solo de echar café usado al tiesto sin más: hay que hacerlo con cabeza.

Cómo usar los posos de café con tus plantas

Antes que nada, es importante que seques los posos de café antes de usarlos. Esto evita la formación de moho. Puedes mezclarlos con compost o tierra para reducir la acidez o esparcirlos como una fina capa de mantillo. Y muy importante: no abuses, una cucharada por planta es más que suficiente.

Además, utiliza café sin azúcar, leche o aditivos. Si lo recoges de una cafetera de cápsulas o de cafeterías locales, asegúrate de que esté limpio. Lo natural siempre es mejor para tu jardín.

Plantas de interior que agradecen los posos de café

Muchas plantas de interior se benefician de este tipo de fertilización natural. Una de las más agradecidas es el potos, una planta resistente que mejora la calidad del aire y que responde muy bien al nitrógeno del café, lo que potencia su crecimiento y color verde vibrante.

Otra gran candidata es el filodendro, una planta tropical que prefiere suelos ligeramente ácidos. Aquí los posos ayudan a mantener el pH ideal. Lo mismo ocurre con los helechos, que aman la humedad: los posos ayudan a retenerla sin saturar el sustrato.

Y si tienes orquídeas, puedes añadir una mínima cantidad al sustrato para fortalecer la planta y fomentar una floración más sana. Eso sí, cuidado con el exceso.

Plantas de jardín que agradecen los posos de café

En exteriores, algunas plantas también reaccionan muy bien a este tipo de fertilizante. Por ejemplo, las rosas. Los posos les aportan nutrientes que fortalecen sus raíces y, además, ayudan a repeler ciertas plagas.

Otras que adoran este refuerzo natural son las plantas aromáticas, como albahaca, menta y romero. Además de aportar nutrientes, los posos mejoran la estructura del suelo y ayudan a mantener la humedad.

Y si cultivas tomates, estás de suerte. Este vegetal aprovecha al máximo los aminoácidos y minerales del café, que impulsan su crecimiento y su productividad. Solo asegúrate de integrarlos bien en la tierra para que los nutrientes se distribuyan de manera uniforme.

En resumen, el uso de posos de café en jardinería es una práctica sostenible y efectiva, pero requiere atención y moderación. Supervisa cómo responden tus plantas, y si ves signos de estrés, ajusta la cantidad o cambia de método. Aprovechar lo que normalmente tirarías es una forma sencilla de contribuir al cuidado del medioambiente y, al mismo tiempo, mejorar la salud de tus plantas.