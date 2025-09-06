España

Estas son las plantas de interior y de jardín que se benefician de los posos de café: un método fácil y bueno para el medioambiente

Los posos de café son ricos en nitrógeno y otros minerales esenciales, ayudando a mejorar la calidad de vida de las plantas

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Posos de café en las
Posos de café en las plantas. (VisualesIA)

¿Sabías que ese café que tomas por la mañana puede seguir siendo útil para tus plantas? Cada vez más personas descubren que los posos de café son un recurso ecológico y altamente nutritivo para su jardín o plantas de interior. Utilizarlos correctamente puede marcar una gran diferencia en el crecimiento y vitalidad de tus macetas favoritas.

Según los expertos en jardinería, los posos de café son ricos en nitrógeno y otros minerales esenciales para las plantas. Además, ayudan a mejorar la estructura del suelo y estimulan la presencia de microorganismos beneficiosos. Pero no se trata solo de echar café usado al tiesto sin más: hay que hacerlo con cabeza.

Cómo usar los posos de café con tus plantas

Antes que nada, es importante que seques los posos de café antes de usarlos. Esto evita la formación de moho. Puedes mezclarlos con compost o tierra para reducir la acidez o esparcirlos como una fina capa de mantillo. Y muy importante: no abuses, una cucharada por planta es más que suficiente.

Además, utiliza café sin azúcar, leche o aditivos. Si lo recoges de una cafetera de cápsulas o de cafeterías locales, asegúrate de que esté limpio. Lo natural siempre es mejor para tu jardín.

Plantas de interior que agradecen los posos de café

Planta potos. (Adobe Stock)
Planta potos. (Adobe Stock)

Muchas plantas de interior se benefician de este tipo de fertilización natural. Una de las más agradecidas es el potos, una planta resistente que mejora la calidad del aire y que responde muy bien al nitrógeno del café, lo que potencia su crecimiento y color verde vibrante.

Otra gran candidata es el filodendro, una planta tropical que prefiere suelos ligeramente ácidos. Aquí los posos ayudan a mantener el pH ideal. Lo mismo ocurre con los helechos, que aman la humedad: los posos ayudan a retenerla sin saturar el sustrato.

Y si tienes orquídeas, puedes añadir una mínima cantidad al sustrato para fortalecer la planta y fomentar una floración más sana. Eso sí, cuidado con el exceso.

Plantas de jardín que agradecen los posos de café

Hierbabuena, planta aromática. (VisualesIA)
Hierbabuena, planta aromática. (VisualesIA)

En exteriores, algunas plantas también reaccionan muy bien a este tipo de fertilizante. Por ejemplo, las rosas. Los posos les aportan nutrientes que fortalecen sus raíces y, además, ayudan a repeler ciertas plagas.

Otras que adoran este refuerzo natural son las plantas aromáticas, como albahaca, menta y romero. Además de aportar nutrientes, los posos mejoran la estructura del suelo y ayudan a mantener la humedad.

Y si cultivas tomates, estás de suerte. Este vegetal aprovecha al máximo los aminoácidos y minerales del café, que impulsan su crecimiento y su productividad. Solo asegúrate de integrarlos bien en la tierra para que los nutrientes se distribuyan de manera uniforme.

En resumen, el uso de posos de café en jardinería es una práctica sostenible y efectiva, pero requiere atención y moderación. Supervisa cómo responden tus plantas, y si ves signos de estrés, ajusta la cantidad o cambia de método. Aprovechar lo que normalmente tirarías es una forma sencilla de contribuir al cuidado del medioambiente y, al mismo tiempo, mejorar la salud de tus plantas.

Temas Relacionados

PlantasJardínJardineríaCaféBotánicaNaturalezaTierraEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los

Un trabajador de una distribuidora es despedido tras ser encontrado con una bolsa de fideuá y hamburguesas caducadas: es procedente porque debían destruirse

La compañía destacó que no existía autorización expresa ni costumbre tolerada para apropiarse de esos bienes

Un trabajador de una distribuidora

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo

Qué significan cada uno de estos 3 antojos, según un médico internista: “Son señales fisiológicas que te alertan de desequilibrios internos”

El doctor Alexander Olmos comparte alternativas a estos antojos para brindarle a tu organismo comidas saciantes y más beneficiosas

Qué significan cada uno de

García Ortiz se desmarca de los ataques de Sánchez a los jueces: “Mi condición hace que tenga que defender la independencia de los tribunales”

El fiscal general del estado admite que le gustaría exponer públicamente sus argumentos, pero reconoce que, por su estatus, debe ser prudente institucionalmente. Bolaños carga contra el plante de Feijóo y critica que el PP “se está convirtiendo en un partido antisistema”

García Ortiz se desmarca de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

García Ortiz se desmarca de

García Ortiz se desmarca de los ataques de Sánchez a los jueces: “Mi condición hace que tenga que defender la independencia de los tribunales”

Estos son los coches que más se devalúan, según un experto: “En los cinco primeros años pierden más de un 70% de su valor”

Un propietario intenta echar a su inquilina por tener perros que “ensucian y molestan”, pero la Justicia le deja quedarse: solo pide “esmero en la limpieza”

Renault se acerca a la industria de los drones: el Ministerio de Defensa francés le propone un proyecto de fabricación en Ucrania

Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y se lanza desde un tercer piso cuando encuentran el cadáver

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Un trabajador de una distribuidora es despedido tras ser encontrado con una bolsa de fideuá y hamburguesas caducadas: es procedente porque debían destruirse

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los alemanes que vuelven al trabajo después de jubilarse: la tendencia que se adelanta a los recortes en las pensiones y podría extenderse a España

Resultados del Super Once del Sorteo 1

DEPORTES

Alcaraz busca cambiar su historia

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026

El homenaje de Ferrari a Niki Lauda, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1: así será la decoración del monoplaza para el próximo Gran Premio

Conor McGregor y su pasado como futbolista antes de triunfar en la UFC: era el goleador del equipo