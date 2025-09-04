Beneficios de la Dracaena marginata: la planta de interior que purifica el aire y apenas necesita cuidados

Dracaena marginata. (Adobe Stock)

Si estás buscando una planta de interior que combine belleza, fácil mantenimiento y beneficios para la salud de tu hogar, la Dracaena marginata es una opción perfecta. Esta planta tropical, originaria de África, no solo destaca por su elegante diseño y capacidad decorativa, sino que también es muy resistente y se adapta con facilidad a las condiciones habituales de una casa.

La Dracaena marginata es reconocida por sus hojas largas y estrechas, de un verde intenso con bordes coloreados que le aportan un toque exótico. Su crecimiento es lento y su forma recuerda a una palmera pequeña, con un tronco fino y despejado que se va mostrando a medida que las hojas inferiores caen con el tiempo. Esta particularidad hace que sea muy apreciada como planta decorativa, porque además no ocupa demasiado espacio.

¿Por qué elegir una Dracaena marginata para tu hogar?

Más allá de su belleza, esta planta tiene una función práctica y saludable. Está incluida en el listado de plantas purificadoras de la NASA, lo que significa que ayuda a mejorar la calidad del aire interior al eliminar toxinas como el xileno, un compuesto nocivo que se encuentra en ambientes con humo de tabaco, pinturas, o gases derivados de la combustión. Esto la convierte en un aliado para quienes buscan un ambiente más limpio y saludable en casa.

Sin embargo, es importante señalar que la Dracaena marginata es tóxica para los animales domésticos como perros y gatos. Si tienes mascotas, conviene colocarla en un lugar fuera de su alcance para evitar cualquier problema.

Cuidados de la Dracaena marginata

Aunque la Dracaena marginata es una planta bastante resistente, para que se mantenga saludable y hermosa es necesario seguir algunos cuidados básicos. En primer lugar, la iluminación es fundamental. Esta planta necesita luz abundante, pero siempre indirecta, ya que el sol directo puede quemar sus hojas. Sin embargo, también tolera ambientes con poca luz, aunque su crecimiento será más lento y sus colores menos intensos. Esto la hace muy versátil para diferentes rincones del hogar.

Respecto a la temperatura, es importante mantenerla en un ambiente cálido y estable, con un rango ideal entre 22 y 26 grados centígrados. Al ser tropical, no tolera bien las temperaturas por debajo de los 14 grados, por lo que conviene alejarla de corrientes frías o ventanas abiertas en invierno.

El sustrato juega un papel importante en su desarrollo. Aunque no es una planta exigente, la Dracaena marginata necesita un suelo específico para plantas verdes, ligeramente ácido y bien drenado. Esto permitirá que las raíces se desarrollen correctamente y que la planta conserve el color intenso de sus hojas.

El riego debe ser moderado, evitando encharcamientos que podrían dañar sus raíces. Lo ideal es dejar que la tierra se seque entre un riego y otro. Además, a esta planta le gusta la humedad ambiental, por lo que si el aire está muy seco es recomendable pulverizar sus hojas regularmente o colocar la maceta sobre un plato con guijarros y agua, asegurándose de que la base de la maceta no toque el agua directamente.

En cuanto a la alimentación, aunque su crecimiento es lento, es importante abonarla de manera regular durante la primavera y el verano. Se recomienda utilizar un fertilizante líquido para plantas verdes cada quince días, lo que favorecerá su desarrollo y mantendrá sus hojas brillantes y saludables.

Por último, aunque la Dracaena marginata no requiere trasplantes frecuentes, es aconsejable cambiarla de maceta cada tres años aproximadamente, o cuando las raíces comiencen a asomar por los agujeros de drenaje. En ese momento, se debe elegir una maceta un poco más grande, preferiblemente de barro, que permita una mejor aireación del sustrato.

Prevención de plagas

La Dracaena marginata puede verse afectada ocasionalmente por plagas como la cochinilla o la araña roja, especialmente si el ambiente es muy seco. Para evitarlo, es fundamental mantener la humedad adecuada y limpiar o pulverizar las hojas de forma regular. Así, tu planta se mantendrá sana y libre de insectos molestos.