España

La CNMV autoriza la OPA hostil de BBVA sobre Banco Sabadell

El supervisor bursátil valida la oferta mixta de títulos y efectivo sin exigir mejoras en el precio propuesto por la entidad presidida por Carlos Torres en su oferta sobre las acciones del banco catalán

Naroa Caro

Guardar
Declaraciones del presidente de BBVA, Carlos Torres, quien comunica la decisión de no desisir de su OPA sobre Sabadell tras analizar la condición que el Gobierno impuso la semana pasada a la operación (Fuente: EUROPAPRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha comunicado este viernes a través de la publicación de un hecho relevante su decisión de aprobar la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada el 9 de mayo de 2024 sobre las acciones del Banco Sabadell por BBVA. El supervisor del sistema bursátil español ha dado su visto bueno a la operación tras comprobar que los términos establecidos por la entidad bancaria no infringen la normativa actual y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo redactado para la OPA hostil.

En cuanto a los plazos, la CNMV detalla que el maárgen de tiempo para la aceptación de la OPA por parte de lso accionistas será de 30 días naturales (aunque la OPA deberá finalizar necesariamente en un día hábil en el mercado) y comenzará el día hábil bursátil posterior a la fecha de publicación del primer anuncio con los datos básicos de la operación.

El organismo presidido por Carlos San Basilio ha recordado también que se trata de una oferta de tipo mixto dirigida al 100% del capital de la entidad dirigida por Josep Oliu, que consiste en un acción de nueva emisión de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones del banco catalán. Así, la CNMV da ‘luz verde’ a la OPA sin exigir la mejora del precio ofertado por los de Carlos Torres el pasado 29 de agosto ni otras modificaciones más allá de los útlimos cambios registrados el pasado 3 de septiembre.

El presidente del BBVA, Carlos
El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila (d), y el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu (i), conversan tras la ceremonia de toma de posesión del nuevo gobernador del Banco de España. Alberto Ortega / Europa Press.

El beneplácito del regulador español se ha dado a conocer un día después de que su homólogo en Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), autorizase al banco vasco a rebajarla condición mínima de aceptación de la OPA hasta el 30%. Hasta ese momento, la institución pedía a BBVA lograr el ‘sí’ de al menos el 50% de todos los derechos de voto efectivos del Banco Sabadell. Este cambio aporta un mayor grado de flexibilidad a la entidad para sacar adelante la operación, ya que la normativa nacional exige el lanzamiento de una OPA obligatoria si se supera el 30%.

(Noticia en ampliación)

OpaOpa BBVABBVABancaBancosCNMVBanco SabadellEspaña-EconomiaEspaña Noticias

