España

Una estudiante de 21 años da a luz y mete a su bebé en una bolsa de basura para ocultarlo en el armario

La joven, animadora de la Universidad de Kentucky, fue detenida en el propio campus universitario

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
Policía de Newark, Nueva Jersey
Policía de Newark, Nueva Jersey (Policía de Newark)

La detención de una estudiante de 21 años acusada de ocultar el cuerpo de su hijo recién nacido ha sacudido el campus de la Universidad de Kentucky (Estados Unidos). La joven, identificada como Laken Ashlee Snelling, fue arrestada el pasado domingo 31 de agosto y trasladada al centro de detención del condado de Fayette, en Lexington. Según las informaciones publicadas por la cadena NBC News, la mujer habría dado a luz en secreto y, posteriormente, habría escondido el cadáver del bebé en un armario de su vivienda universitaria.

El hallazgo en el campus

La alarma saltó cuando las autoridades recibieron un aviso que alertaba sobre la posible presencia de un recién nacido muerto en la residencia de la joven. Los agentes se desplazaron de inmediato hasta el lugar y, tras registrar el alojamiento, encontraron el cuerpo del bebé. El pequeño estaba envuelto en una toalla y metido dentro de una bolsa de basura negra. Los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento en la misma residencia.

De acuerdo con la investigación preliminar, Snelling habría intentado ocultar no solo el nacimiento del niño, sino también todos los rastros que pudieran evidenciar lo ocurrido. En su declaración ante la policía, la joven reconoció que había dado a luz en secreto y que había intentado eliminar cualquier prueba que la vinculase con el parto. Para ello, explicó que había introducido en la bolsa de basura todos los productos de limpieza utilizados, además del propio cuerpo del bebé.

Logo de la Policía del
Logo de la Policía del estado estadounidense de Kentucky en un vehículo (Europa Press/Contacto/Silas Walker)

Acusaciones graves contra la estudiante

Tras el hallazgo, la Fiscalía presentó varios cargos en su contra. Snelling está acusada de ocultar un nacimiento, de abuso de cadáver y de manipulación de pruebas. Estas imputaciones podrían derivar en una condena severa, aunque el proceso judicial apenas está comenzando.

La estudiante, que formaba parte del equipo de animadoras de la universidad, fue inmediatamente apartada de sus actividades y quedó a disposición de la justicia.

Un contexto marcado por la prohibición del aborto

El caso se produce en un escenario social y legal especialmente delicado. Kentucky es uno de los estados de Estados Unidos donde la interrupción voluntaria del embarazo está prohibida en casi todas sus formas. La legislación vigente solo contempla excepciones muy limitadas, lo que obliga a muchas mujeres a afrontar embarazos no deseados sin alternativas legales de interrupción.

La historia de Snelling ha puesto de relieve, una vez más, las dificultades y la presión a la que se ven sometidas las jóvenes que atraviesan un embarazo en este contexto. Aunque las autoridades no han detallado las circunstancias exactas que rodearon la gestación ni las posibles causas de la muerte del bebé, diversos sectores sociales ya han subrayado la importancia de analizar el trasfondo del caso más allá de los hechos criminales.

Por primera vez, el TC ha dictado una sentencia que obliga a la región de Murcia a indemnizar a una mujer que tuvo que ser trasladada a un centro privado de Madrid para interrumpir su embarazo

Por el momento, la investigación continúa abierta y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre la autopsia del recién nacido y sobre los pasos legales que afrontará la acusada. Snelling permanece bajo custodia en el centro de detención de Fayette, a la espera de comparecer ante un juez.

Temas Relacionados

MaternidadPartosAbortoUniversidadEstudiantesEstados UnidosNiños abandonadosPolicía EspañaSucesosSucesos EspañaCriminalidad y SucesosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Tarifa de la luz en España este jueves

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Tarifa de la luz en

AENA carga contra “el lloriqueo y la infumable extorsión” de Ryanair: “Si siguiéramos sus exigencias, los aeropuertos no funcionarían bien”

Ryanair ha anunciado esta mañana su retirada parcial de algunos aeropuertos españoles, y atribuye su decisión a lo que considera “tasas aeroportuarias excesivas y poco competitivas”

AENA carga contra “el lloriqueo

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 3 septiembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los resultados ganadores

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de

La infanta Elena y Juan Carlos I viajan a Nueva York: la importante cita a la que acudirán juntos

El rey emérito y su hija mayor se reencontrarán al otro lado del charco para asistir a un evento deportivo en Long Island

La infanta Elena y Juan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un empresario condenado por estafar

Un empresario condenado por estafar casi 90.000 euros a una mercantil con la compra de pescado y marisco durante las navidades de 2016

El verano deja 228 muertos en las carreteras: se reduce un 6% la cifra desde 2024

Una estudiante descubre en plena mudanza que el supuesto propietario había alquilado el apartamento en Airbnb

Un año de prisión y prohibición de entrar a un estadio de fútbol durante tres años al autor de los insultos racistas contra Iñaki Williams

Desarticulado un grupo criminal especializado en el método del vishing que estafó más de 100.000 euros a 42 víctimas

ECONOMÍA

Tarifa de la luz en

Tarifa de la luz en España este jueves

AENA carga contra “el lloriqueo y la infumable extorsión” de Ryanair: “Si siguiéramos sus exigencias, los aeropuertos no funcionarían bien”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 3 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

El SEPE publica miles de ofertas de trabajo para la vuelta al cole: puestos en colegios para los que no se necesita opositar

DEPORTES

El RCD Mallorca, contundente con

El RCD Mallorca, contundente con la ‘rajada’ de Dani Rodríguez: suspendido de empleo y sueldo

Jorge de Frutos y la llamada de la selección española: el cuarto jugador del Rayo Vallecano y el segundo segoviano en vestir La Roja

El ciclista español Juan Ayuso carga contra su equipo por anunciar su salida: “Quieren dañar mi imagen, es una dictadura”

El primer compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1, detenido en Brasil por presunta posesión ilegal de un coche de lujo

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes