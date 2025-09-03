España

Una colombiana que vive en España explica las cosas que eran un lujo en su país: “Pensaba que era de personas ricas y aquí lo hace cualquier persona”

Yaja comparte su experiencia a través de su perfil de TikTok @lavidadeyaja

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Guardar
La usuaria @lavidadeyaja en TikTok.
La usuaria @lavidadeyaja en TikTok.

Cuando una persona decide marcharse a vivir al extranjero, inevitablemente se topa con una serie de aspectos que le llaman la atención. Cada país tiene sus propias dinámicas sociales, tradiciones y costumbres, lo que provoca que, en ocasiones, se produzcan pequeños choques culturales al contrastar esas realidades con las que se conocían en el lugar de origen.

Algunos migrantes lo notan en el coste de vida; otros lo sienten en la gastronomía, al no encontrar los productos con los que crecieron; y no faltan quienes lo experimentan en gestos cotidianos que en una sociedad son percibidos como lujos, mientras que en otra forman parte de lo más común.

Ese es justamente el caso de Yaja, una joven colombiana que reside en España, quien ha relatado en TikTok cuáles son las cosas que en su país natal consideraba privilegios reservados para unos pocos, pero que en suelo español son prácticas normales y accesibles para la mayoría. La usuaria conocida en la aplicación como @lavidadeyaja ha publicado un video en el que comparte su experiencia en España y reflexiona sobre la manera en que han cambiado sus percepciones desde que vive en la península.

Uno de los ejemplos que más llamó su atención tiene que ver con la comida rápida. “En Colombia yo pensaba que pedir una pizza a domicilio era supercaro, que eso era de personas ricas, de personas adineradas y eso aquí lo hace cualquier persona”, ha detallado en el vídeo publicado este martes, resaltando que esto “es supertípico y supernormal” que “cualquier persona lo puede hacer aquí”, explicó.

Otro punto que la colombiana destacó fue el acceso al agua caliente. “También hay algo que me parece muy curioso de aquí, de España, que es que aquí puedes tener agua caliente todo el santo día, todos los días, todo el año. Es tan normal para ellos y es tan normal aquí que ni siquiera se habla o se comenta”, afirmó en su video.

Noticias del día 03 de septiembre del 2025

En otro vídeo, la colombiana aseguró que una de las cosas que más le ha sorprendido es la ausencia de “lavaderos”. “Algo que a mí me pareció supercurioso es que aquí no hay. Lo que nosotros los colombianos le conocemos como lavaderos, para lavar los tenis, los zapatos, aquí eso no existe, aquí solo hay lavadoras”, explicó. “Existen, pero se usaban hace un siglo”, ha respondido un usuario en TikTok.

“No le fían un euro a nadie”

Las diferencias culturales también se extienden a las prácticas comerciales. Lo que en Colombia es costumbre, en España prácticamente no existe. “Pedir fiado con total confianza. Los colombianos van a cualquier lado y dicen: ‘Ay, ve, sí me fía, yo le pago el viernes, yo le pago el miércoles, yo le pago mañana, yo le pago pasado mañana’. Eso aquí no, eso aquí no existe, aquí no le fían nada a nadie, aquí no le fían un euro a nadie, a menos de que lo conozcan o algo, pero aquí no le fían”, añadió.

Algo similar ocurre con el regateo. “Aparte de eso, regatear, como le decimos en Colombia, o sea, pedir como que le bajen el precio, como ‘ay, bájele’, como eso, no, aquí eso no, ellos aquí no hacen eso, eso aquí no”.

Temas Relacionados

TikTokTikTok EspañaRedes SocialesLatinos en EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El rey Juan Carlos reaparece sonriente en una cita médica en Abu Dabi: el motivo de su revisión y su viaje a Nueva York

El emérito ha acudido a uno de los mejores ortopedistas de la región para preparar su trayecto a Estados Unidos

El rey Juan Carlos reaparece

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre cómo calcular cuánto vale la pensión: “En un contrato de 30 días, a efectos de jubilación, te consideramos 30 días cotizados”

El informe de vida laboral recoge el historial de alta en empresas y regímenes especiales, pero muchas veces genera confusión sobre qué periodos realmente cuentan para la pensión

Alfonso Muñoz, funcionario de la

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 3 septiembre

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo

Licuado de cáscaras de plátano y vinagre: un fertilizante natural para cuidar del jardín

Un truco casero que se populariza por su versatilidad: nutre las plantas, mejora el suelo y hasta ayuda a mantener la casa libre de malos olores

Licuado de cáscaras de plátano

Santoral del día: conoce los santos que se celebran este 4 de septiembre

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser recordados

Santoral del día: conoce los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Al menos 15 muertos y

Al menos 15 muertos y 20 heridos tras el descarrilamiento de un tranvía funicular en Lisboa

El PP plantea abrir el curso en el Congreso con una votación para exigir a Sánchez que adelante las elecciones

La nueva señal de la DGT sobre ciclistas: incumplirla conlleva 200 euros y 4 puntos del carnet

La Policía Nacional sorprende de madrugada a un niño que transportaba droga, un arma y cartuchos: había aceptado el encargo a cambio de 20 euros

Esto es lo que pasa si aparcas con las ruedas del coche giradas, según un mecánico: “Va a cambiar la inclinación del coche”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre cómo calcular cuánto vale la pensión: “En un contrato de 30 días, a efectos de jubilación, te consideramos 30 días cotizados”

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 3 septiembre

Esto es lo que no debes hacer si estás de baja médica, según un abogado: “Muchas personas se están metiendo en graves problemas”

El jefe de una joyería estafa más de 200 millones de euros en diamantes pidiendo a sus empleados que se hicieran pasar por clientes

DEPORTES

Un piloto de Aston Martin

Un piloto de Aston Martin se burla de las palabras de Toto Wolff y sus 400 km/h en 2026: “Nosotros vamos a 500”

Nick Kyrgios, sobre su partido de exhibición ante Sabalenka: “Me hace gracia que ella piense que puede ganar”

Las protestas pro Palestina contra el equipo Israel-Premier Tech obligan a suspender la etapa en Bilbao de la Vuelta

El RCD Mallorca, contundente con la ‘rajada’ de Dani Rodríguez: suspendido de empleo y sueldo

Jorge de Frutos y la llamada de la selección española: el cuarto jugador del Rayo Vallecano y el segundo segoviano en vestir La Roja