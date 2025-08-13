Una colombiana que vive en España dice que le encanta “cómo los españoles explican las cosas”: “Te ponen un espacio que dibujan en un tu mente”

Laura, la joven colombiana que reside en España (TikTok/@lau.vargas64)

Vivir en otro país supone descubrir costumbres, formas de comunicarse y pequeños matices culturales que, en ocasiones, sorprenden más que los grandes cambios. Así le ocurre a una joven colombiana residente en España (@lau.vargas64 en Tik Tok), que ha querido compartir en redes sociales uno de los aspectos que más le gusta de los españoles: su manera de explicar las cosas.

En un vídeo que ha publicado en TikTok, la mujer describe con entusiasmo cómo, ya sea en una clase, en una cita o en una simple charla informal, los españoles tienen una forma particular de transmitir información que mezcla entonación, ejemplos y expresiones únicas. “Te ponen un espacio que dibujan en tu mente perfectamente lo que ellos quieren explicar”, resume.

La manera de explicar las cosas

La joven explica que, cuando hace cualquier pregunta, los españoles no solo responden de forma directa, sino que acompañan su contestación con contexto y detalles históricos. “Si tú les preguntas por qué hay tantas flores de este tipo en una calle, te dicen: ‘pues digamos que es por tal, tal y tal’, y te empiezan a contar toda la historia. A esta gente le encanta la historia y te la saben contar. Ellos te saben contar perfectamente el cuento”, relata.

Además, destaca su habilidad para introducir pausas y frases introductorias que preparan el terreno de lo que van a decir. Expresiones como “vamos a ver” o “digamos que” se convierten en señales de que la explicación vendrá acompañada de matices y ejemplos que ayudan a comprender mejor la idea. “El ‘vamos a ver’ puede ser para bien o para mal, o cuando no les entiendes y vuelven a explicarte desde el principio”, añade.

Otro rasgo que le llama la atención es cómo comunican sus dudas. Según cuenta, cuando un español no está del todo convencido de algo, lo acompaña con gestos y frases características: “mmm no sé yo”, “ojo cuidado”… Una advertencia que no solo señala incertidumbre, sino que prepara a su interlocutor para la explicación que vendrá después.

Dos personas hablando. (Adobe Stock)

Ironía y seriedad al mismo tiempo

Uno de los aspectos que más le divierte es la capacidad de los españoles para usar la ironía sin perder la seriedad en el rostro. “Por eso yo me veo Aquí no hay quien viva y todas esas series, porque me muero de risa. ¿Cómo lo pueden hacer perfecto? ¿Cómo se pueden quedar tan serios al momento de contar una cosa tan chistosa?”, se pregunta entre risas.

Incluso en contextos formales, esta forma de comunicarse aparece. La joven recuerda una conversación con un funcionario en la que se quedó sorprendida de lo claro que se lo había dejado todo: “Ojo cuidado, tienes que traer esto así y así, porque si no te puede pasar tal cosa”, rememora entre risas. Esa mezcla de precisión, advertencia y toque de humor, asegura, hace que las explicaciones resulten claras.

Lo que el extranjero desconoce es que Ley Colombiana establece una serie de requisitos para realizar esta modificación a vehículos particulares - crédito @sxgarra / TikTok

La joven también subraya la musicalidad de las frases y la manera en que los españoles estructuran sus explicaciones, utilizando lo que considera “las palabras perfectas y la entonación perfecta”. Para ella, no se trata solo de transmitir información, sino de envolverla en una narración que atrapa la atención de quien escucha. En su opinión, este estilo comunicativo convierte las conversaciones cotidianas en algo más que simples intercambios de datos: son pequeños relatos llenos de contexto, matices e incluso bromas. Y, para quien viene de otro país, esa combinación de cercanía, expresividad y detalle es parte del encanto de vivir en España.