Un profesor deja la docencia y denuncia la decadencia del sistema educativo: “Tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar”

Un profesor en un aula de instituto (Freepik)

Àlex Torío, conocido por muchos oyentes de Via lliure en RAC1 por su faceta como músico y colaborador, ha decidido dar un giro a su vida profesional y abandonar la docencia tras cerca de 30 años dedicado a la enseñanza de matemáticas. El anuncio lo ha realizado en declaraciones a la emisora catalana, donde ha compartido los motivos que le han llevado a tomar una de las decisiones más difíciles de su carrera.

Torío, que ha ejercido en un centro concertado del Eixample de Barcelona, ha explicado que se siente “decepcionado” con la evolución de la profesión y lamenta que, según él, la administración se centre más en maquillar los resultados que en afrontar los problemas de fondo. “El sistema solo arregla la estadística, no el problema”, ha afirmado de manera contundente.

“Después de 27 años he decidido dejar la enseñanza. Me sabe muy mal, porque amaba dar clase, pero estoy muy decepcionado”, ha confesado el ya exprofesor, que este curso 2025-2026 ha solicitado una excedencia.

“El nivel de los alumnos ha bajado drásticamente”

Uno de los ejes centrales de su crítica es el deterioro del nivel académico de los estudiantes. Torío asegura que lo ha vivido en primera persona a lo largo de su trayectoria en las aulas: “Ahora pongo exámenes mucho más fáciles que hace 20 años, porque si no me cuestionan por qué suspendo a demasiados alumnos”.

Unos alumnos de instituto en un aula (Freepik)

El profesor lamenta que los contenidos se hayan debilitado y que las pruebas oficiales también se hayan relajado. En concreto, señala las evaluaciones diagnósticas de 4º de ESO, que en su opinión son “mucho menos rigurosas que antes”.

“Me he encontrado con alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar”, ha explicado, y añade que incluso exalumnos suyos que ahora se dedican a impartir clases particulares coinciden en detectar esa bajada de nivel.

Críticas al Departament d’Educació y a los “lobbies psicopedagógicos”

Torío tampoco ha escatimado reproches hacia el Departament d’Educació y su relación con entidades externas, como la Fundació Bofill. Según sostiene, las decisiones se encuentran demasiado condicionadas por lo que él llama “lobbies psicopedagógicos”: “El sistema está en manos de psicopedagogos de despacho que nunca han pisado un aula. Los profesores somos los que sabemos, pero no se nos escucha”.

Para el docente, estas dinámicas han contribuido a desconectar la gestión educativa de la realidad diaria en los centros, donde los profesores, asegura, lidian con un alumnado cada vez más desmotivado y con una carga administrativa que no ayuda a mejorar la calidad de la enseñanza.

Noticias del día 02 de septiembre del 2025.

Una decisión dolorosa, pero necesaria

La renuncia a la docencia no ha sido fácil para Torío, que admite seguir soñando con las clases. “Me sabe muy mal haber llegado hasta aquí, pero no podía más”, ha reconocido en RAC1. Por eso ha decidido dar un paso al lado y cogerse una excedencia este curso.

Aun así, no descarta un posible regreso a las aulas en un futuro: “Ya veremos dentro de un año qué hago. Pero ahora mismo necesito respirar”, ha asegurado.