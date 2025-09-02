España

Un profesor deja la docencia y denuncia la decadencia del sistema educativo: “Tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar”

El docente critica que los exámenes son ahora “mucho más fáciles” y denuncia que el sistema está en manos de “psicopedagogos de despacho”

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
Un profesor en un aula
Un profesor en un aula de instituto (Freepik)

Àlex Torío, conocido por muchos oyentes de Via lliure en RAC1 por su faceta como músico y colaborador, ha decidido dar un giro a su vida profesional y abandonar la docencia tras cerca de 30 años dedicado a la enseñanza de matemáticas. El anuncio lo ha realizado en declaraciones a la emisora catalana, donde ha compartido los motivos que le han llevado a tomar una de las decisiones más difíciles de su carrera.

Torío, que ha ejercido en un centro concertado del Eixample de Barcelona, ha explicado que se siente “decepcionado” con la evolución de la profesión y lamenta que, según él, la administración se centre más en maquillar los resultados que en afrontar los problemas de fondo. “El sistema solo arregla la estadística, no el problema”, ha afirmado de manera contundente.

“Después de 27 años he decidido dejar la enseñanza. Me sabe muy mal, porque amaba dar clase, pero estoy muy decepcionado”, ha confesado el ya exprofesor, que este curso 2025-2026 ha solicitado una excedencia.

“El nivel de los alumnos ha bajado drásticamente”

Uno de los ejes centrales de su crítica es el deterioro del nivel académico de los estudiantes. Torío asegura que lo ha vivido en primera persona a lo largo de su trayectoria en las aulas: “Ahora pongo exámenes mucho más fáciles que hace 20 años, porque si no me cuestionan por qué suspendo a demasiados alumnos”.

Unos alumnos de instituto en
Unos alumnos de instituto en un aula (Freepik)

El profesor lamenta que los contenidos se hayan debilitado y que las pruebas oficiales también se hayan relajado. En concreto, señala las evaluaciones diagnósticas de 4º de ESO, que en su opinión son “mucho menos rigurosas que antes”.

“Me he encontrado con alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar”, ha explicado, y añade que incluso exalumnos suyos que ahora se dedican a impartir clases particulares coinciden en detectar esa bajada de nivel.

Críticas al Departament d’Educació y a los “lobbies psicopedagógicos”

Torío tampoco ha escatimado reproches hacia el Departament d’Educació y su relación con entidades externas, como la Fundació Bofill. Según sostiene, las decisiones se encuentran demasiado condicionadas por lo que él llama “lobbies psicopedagógicos”: “El sistema está en manos de psicopedagogos de despacho que nunca han pisado un aula. Los profesores somos los que sabemos, pero no se nos escucha”.

Para el docente, estas dinámicas han contribuido a desconectar la gestión educativa de la realidad diaria en los centros, donde los profesores, asegura, lidian con un alumnado cada vez más desmotivado y con una carga administrativa que no ayuda a mejorar la calidad de la enseñanza.

Noticias del día 02 de septiembre del 2025.

Una decisión dolorosa, pero necesaria

La renuncia a la docencia no ha sido fácil para Torío, que admite seguir soñando con las clases. “Me sabe muy mal haber llegado hasta aquí, pero no podía más”, ha reconocido en RAC1. Por eso ha decidido dar un paso al lado y cogerse una excedencia este curso.

Aun así, no descarta un posible regreso a las aulas en un futuro: “Ya veremos dentro de un año qué hago. Pero ahora mismo necesito respirar”, ha asegurado.

Temas Relacionados

EducaciónEducación EspañaEstudiar en EspañaMinisterio de Educación EspañaColegiosCataluñaDocenciaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las comunidades del PP rechazan en bloque la quita de deuda: “Es una operación política para que Sánchez aguante una semana más”

El dirigente andaluz, Juanma Moreno, deja claro que Andalucía, la comunidad que saldría más beneficiada, no se acogerá a este mecanismo porque “no tiene un problema de deuda”. Apunta que el problema es el modelo de financiación territorial

Las comunidades del PP rechazan

Números ganadores del Super Once del 2 septiembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Números ganadores del Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de

Un mecánico explica cuál es el principal fallo al que se enfrentan los motores diésel: “Se detecta por el sonido”

Juanjo Jiménez (@jcautomotortop) recomienda acudir al taller en cuanto se escuche este ruido

Un mecánico explica cuál es

Una pulsera de actividad, capturas y testimonios: las pruebas clave en el juicio contra Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit

El hijastro del príncipe Haakon se enfrenta a 32 cargos, entre ellos cuatro presuntas violaciones

Una pulsera de actividad, capturas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las comunidades del PP rechazan

Las comunidades del PP rechazan en bloque la quita de deuda: “Es una operación política para que Sánchez aguante una semana más”

Un mecánico explica cuál es el principal fallo al que se enfrentan los motores diésel: “Se detecta por el sonido”

Una parte de los barcos de la flotilla con ayuda para Gaza vuelve a regresar a Barcelona por el mal temporal

Así se gestó el contrato de “emergencia” de 100 millones de euros para las obras del puente de Sevilla por el que Santos Cerdán habría cobrado mordidas

El exjefe de ETA ‘Mikel Antza’ pide posponer su declaración judicial por el asesinato de Gregorio Ordóñez porque está de vacaciones en Mallorca

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 2 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Miguel Benito, abogado: “Si tienes una reducción de jornada eres prácticamente indespedible”

Yoigo desaparece tras dos décadas: ¿qué pasará con los clientes del operador?

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 3 de septiembre

DEPORTES

El primer compañero de Fernando

El primer compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1, detenido en Brasil por presunta posesión ilegal de un coche de lujo

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

Karolina Muchova se pone a llorar en pleno partido del US Open tras ver a su exnovio acosador en las gradas: “Me asusté”

El ex jefe de la Fórmula 1 carga contra Hamilton: “Es más probable que el safety-car gane una carrera a que sea campeón”

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, lo tiene claro: “La Fórmula 1 necesita a un imbécil, la gente necesita odiar a alguien”