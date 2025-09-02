España

El Gobierno declara Lugar de Memoria el Pazo de Meiras, el palacio que se apropió Franco y que la Justicia devolvió al Estado hace cinco años

El Ejecutivo también reconoce las islas de San Simón y de San Antonio, que fueron utilizadas por los sublevados como penal durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
El dictador Francisco Franco recorriendo
El dictador Francisco Franco recorriendo el el Razo de Meiras eel 5 de diciembre de 1938. (Biblioteca Nacional de España)

El Pazo de Meirás, residencia vacacional del dictador Francisco Franco y su familia en A Coruña, y las islas de San Simón y San Antón, por donde pasaron 5.600 presos de la dictadura, ya se incluyen en el catálogo de Lugares de Memoria Democrática del Gobierno. El ejecutivo ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la incoación del expediente para el nombramiento del palacio y el miércoles, se publicará la declaración de las islas de Pontevedra.

Ambos enclaves son declarados Lugares de Memoria Democrática conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Memoria Democrática, sobre los hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos.

El símbolo de la “rapiña” del dictador

El Pazo de Meirás, situado en el Concello de Sada y antigua propiedad de la escritora gallega Emilia Pardo Bazán, fue, fue entre 1938 y 1975 la sede veraniega de la Jefatura del Estado. Es el “símbolo referencial de la dictadura franquista, centro de poder y al mismo tiempo expresión de la rapiña de su nuevo propietario”, conforme señala el BOE. No fue hasta hace 5 años que su propiedad fue devuelta al Estado tras pasar por los jusgados. En septiembre de 2020, el Juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña estimó la demanda interpuesta por Abogacía del Estado para recuperar la propiedad, que fue regalada al dictador.

Dos meses después se cumplió la sentencia y, desde el 10 de diciembre de 2020, dejó de ser propiedad de la familia Franco y pasó a ser patrimonio del Estado. La sentencia fue corroborada por la Audiencia Provincial de A Coruña, el 12 de febrero de 2021, y por el Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid, que, el 7 de noviembre de 2024, otorgó a la Administración General del Estado la totalidad de los bienes reclamados.

Aparcamientos, pisos y una herencia millonaria: el incalculable patrimonio de la familia Franco.

El 5 de diciembre 1938, tras la creación la denominada Junta Pro-Pazo del Caudillo, integrada por el gobernador civil y varios alcaldes de la provincia, que pretendía comprar y entregar la propiedad al jefe del Estado, Francisco Franco, se le hizo entrega de la finca al dictador. El Boletín Oficial del Estado indica que durante el proceso de acondicionamiento del pazo se ampliaron los terrenos “mediante técnicas represivas y coactivas”, que desposeyeron a los legítimos propietarios de las fincas colindantes. Además, se efectuaron “apropiaciones de recursos públicos y privados, desde estatuas románicas a pilas bautismales, tapices, etc”.

Al ser utilizado por el dictador como residencia oficial estival, adquirió una función política, de explicación de la naturaleza del franquismo y de la represión; una función simbólica, de representación, y tuvo un gran impacto en la vida local, incluida la articulación de redes locales y provinciales del poder franquista.

Las islas de San Simón y San Antón

Las islas de San Simón y de San Antonio, situadas en la ría de Vigo, fueron un espacio utilizado por los sublevados contra la II Republica como penal durante la Guerra de España y los primeros años de la dictadura franquista. A partir de octubre de 1936, la isla de San Simón se convirtió en una colonia penitenciaria en la que los sublevados recluyeron a presos republicanos llegados en un primer momento de la provincia de Pontevedra y de toda Galicia, y, posteriormente, de otros lugares de la geografía española, especialmente desde Asturias.

El penal, donde se amontonaban los presos, estuvo abierto entre octubre de 1936 y el 15 de marzo de 1943. Por allí pasaron más de 5.600 personas recluidas. A finales de enero de 1943, apenas dos meses antes de que fuera clausurado, ingresó el recluso que hacía el número 5.616, aunque en ningún momento llegaron a coincidir al mismo tiempo más de 2.000 prisioneros.

“Desde febrero de 1939, y hasta que el penal fue desmantelado a principios de 1943, se vivió la etapa más funesta de este espacio, con la llegada masiva de presos de edades muy avanzadas procedentes de toda la geografía española. Entre sus muros se tienen contabilizadas más de 517 muertes, además de las que se produjeron por ‘paseos’ y fusilamientos”, apunta el comunicado.

Temas Relacionados

Memoria históricaMemoria democráticaFrancisco FrancoFrancoFranquismoGaliciaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La bomba de Santi Acosta para el estreno de ‘El precio de…’: la exmujer de Ábalos habla por primera vez en televisión

Carolina Perles será la primera protagonista del nuevo formato del presentador en Telecinco, que arranca el lunes 8 de septiembre

La bomba de Santi Acosta

Las tres piezas de carne que un chef recomienda por ser baratas y de buena calidad: “El método de cocción de estos cortes es más tolerante”

A pesar de ser cortes más baratos, piezas como la paleta o la aguja son ideales para cocinar guisos para toda la familia

Las tres piezas de carne

Quién es quién en ‘MasterChef Celebrity 10’: de Valeria Ros a Mala Rodríguez, la lista completa de los 16 concursantes

La cadena pública ha vuelto a apostar por el concurso culinario, que vuelve con su versión VIP

Quién es quién en ‘MasterChef

Un psicólogo explica 10 motivos por los que muchas personas son incapaces de terminar sus tareas: “No es perfeccionismo”

El temor al fracaso o la comparación constante provocan que no se finalice un proyecto hasta que no cumpla con unas altísimas expectativas autoimpuestas

Un psicólogo explica 10 motivos

De higos a peras: estas son las frutas de temporada en septiembre

La FEN recomienda consumir las frutas propias de cada tiempo por su sabor, su sostenibilidad y su precio

De higos a peras: estas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El sindicato JUPOL alerta del

El sindicato JUPOL alerta del “grave problema de salud mental” en la Policía Nacional tras el suicidio de tres agentes en un solo día

Condenada a un año y medio de cárcel una trabajadora de ayuda en hogar por quedarse el dinero que le pagaban las personas a las que atendía

Cómo solicitar el cambio de nombre y apellidos en el Registro Civil: estos son los requisitos necesarios

La advertencia de la Guardia Civil sobre sus pruebas de acceso: “No se puede acceder con el teléfono móvil”

Tres aseguradoras condenadas a indemnizar con 5,1 millones de euros a la armadora del Villa de Pitanxo por el naufragio del pesquero

ECONOMÍA

España perdió 199.300 empleos en

España perdió 199.300 empleos en agosto y el número de ocupados bajó a 21,6 millones

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de septiembre

Escándalo en Nestlé: destituyen a su consejero delegado Laurent Freixe por tener una relación romántica con una subordinada

Esta es la multa a la que te enfrentas si no contratas legalmente a un empleado del hogar

Las viviendas vacías, una posible solución a la falta de oferta en el tensionado mercado inmobiliario español

DEPORTES

El ex jefe de la

El ex jefe de la Fórmula 1 carga contra Hamilton: “Es más probable que el safety-car gane una carrera a que sea campeón”

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, lo tiene claro: “La Fórmula 1 necesita a un imbécil, la gente necesita odiar a alguien”

El peluquero de Carlos Alcaraz sobre su relación con el tenista: “Tengo que darle un poco de privilegio. Trabajamos a puerta cerrada y cuando no vaya nadie a la tienda”

Islam Makhachev quiere un combate contra Ilia Topuria: “Estoy interesado en hacer esa pelea”

El enfado de Fernando Alonso con Aston Martin durante el GP de Países Bajos: “Os habéis olvidado de mí”