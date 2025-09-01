España

Sanidad aprueba un nuevo fármaco contra una enfermedad rara y potencialmente mortal

La hemoglobinuria paroxística nocturna afecta a entre 1 y 9 personas por cada 100.000 habitantes

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
La hemoglobinuria paroxística nocturna afecta
La hemoglobinuria paroxística nocturna afecta a entre 1 y 9 personas por cada 100.000 habitantes (AdobeStock)

El Ministerio de Sanidad ha aprobado la financiación pública de PiaSky® (crovalimab), el primer tratamiento subcutáneo mensual disponible en Europa para personas con hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN), una enfermedad rara y potencialmente mortal de la sangre. La decisión llega un año después de su aprobación en la UE, y permitirá que el medicamento esté cubierto por el Sistema Nacional de Salud (SNS) para quienes no hayan recibido tratamiento previo o estén clínicamente estables tras el uso de otros inhibidores de C5.

La HPN es un trastorno en el que los glóbulos rojos son destruidos por el sistema del complemento, una parte del sistema inmunitario innato. Esta destrucción provoca síntomas como anemia, fatiga, coágulos sanguíneos y puede derivar en enfermedad renal. Se calcula que esta patología afecta a entre 1 y 9 personas por cada 100.000 habitantes, según datos recogidos por la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).

Así funciona crovalimab

La HPN destruye poco a
La HPN destruye poco a poco los glóbulos rojos. (Freepik)

Hasta ahora, los tratamientos disponibles requerían infusiones intravenosas regulares, lo que suponía una carga significativa para los pacientes y sus cuidadores. Crovalimab introduce una alternativa al permitir administrar el medicamento de forma autónoma en el propio domicilio. Con ello, se reducen los desplazamientos al hospital, mejorando la calidad de vida de las personas afectadas. El medicamento, creado por Chugai Pharmaceutical Co., Ltd y elaborado por la farmacéutica Roche, actúa inhibiendo la proteína C5, bloqueando el último paso de la cascada del complemento y proporcionando una inhibición rápida y sostenida.

El nuevo fármaco, además, incorpora una tecnología de reciclaje que permite que el medicamento se una e inhiba la proteína C5 varias veces, prolongando su acción en el organismo con un pequeño volumen de administración. Asimismo, se une a un sitio diferente de la proteína C5 respecto a otros tratamientos, lo que podría beneficiar a pacientes con ciertas mutaciones genéticas que no responden a las terapias actuales.

El fármaco está indicado para adultos y niños mayores de 12 años de un peso de al menos 40 kilos, que padezcan HPN y no hayan recibido tratamiento previo, o hayan sido tratados con otros inhibidores de C5 y estén clínicamente estables. El nuevo tratamiento comienza con una infusión intravenosa inicial y dosis de carga semanales subcutáneas durante el primer mes, tras lo cual se administra mensualmente por vía subcutánea. Los estudios de crovalimab han demostrado que, administrado en inyecciones de forma mensual, consigue controlar la enfermedad con una buena tolerancia del paciente, pero con efectos adversos similares a los tratamientos anteriores.

Para la doctora Mónica Ballesteros, hematóloga del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, este tratamiento “supone un avance muy significativo en el abordaje de la hemoglobinuria paroxística nocturna“, pues mejora la calidad de vida de los pacientes ”al ofrecer por primera vez un tratamiento de primera línea que puede administrarse en el domicilio, sin desplazamientos al hospital“.

Por su parte, María Luz Amador, directora médica de Roche Farma España, ha señalado que “la aprobación de crovalimab aporta una nueva opción al panorama del tratamiento de la HPN. Estamos muy satisfechos de poder aportar esta nueva opción en España, con la esperanza de que pueda reducir la carga de tratamiento que deben afrontar muchas de estas personas, disponiendo de más tiempo para ellos y de una mejor calidad de vida”.

Temas Relacionados

FármacosEnferemdades y MedicamentosEnfermeddes y medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La princesa Leonor, con uniforme de gala, se estrena en San Javier: entrará como alférez y saldrá como teniente en menos de doce meses

La heredera al trono ha ingresado este 1 de septiembre en la Academia del Aire y del Espacio, donde completará su formación militar

La princesa Leonor, con uniforme

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 1 septiembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la

Una maestra denuncia la desaeración tras la adjudicación de su destino en Cataluña: “¿Cómo quieres tener una plantilla estable si envías a los maestros a 200 kilómetros de casa?”

El curso escolar empieza con cientos de docentes obligados a invertir horas y horas en el desplazamiento hasta los centros que les han asignado

Una maestra denuncia la desaeración

Sebastián Gallego responde a los rumores sobre su amistad rota con Ana Milán: “Prefiero centrarme en lo bonito”

En los últimos días, la amistad entre los presentadores del pódcast ‘La vida y tal’ ha estado en el punto de mira tras dejar de seguirse en redes sociales

Sebastián Gallego responde a los

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Unos encapuchados asaltan a menores

Unos encapuchados asaltan a menores migrantes cerca del centro de acogida del distrito madrileño de Hortaleza

Indemnización de 20.000 euros para un paciente que sufrió daños neurológicos tras no ser tratado del déficit de vitamina B12 que le detectaron el hospital

Salvador Illa se reunirá con Puigdemont en Bruselas

La Policía de Indonesia apunta a un empleado del hotel en el que se alojaba como principal sospechoso de la muerte de Matilde Muñoz

Procedente el despido de un gerente de Mercadona que participó en un encierro estando de baja por artrosis en la cadera

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 1 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Un presunto ataque de interferencia rusa dejó sin GPS al avión donde viajaba Von der Leyen: tuvieron que utilizar mapas en papel para aterrizar

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 1 septiembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

El caso Dani Olmo vuelve

El caso Dani Olmo vuelve a escena: está inscrito gracias a la resolución del CSD, pero hoy podría quedarse fuera

Quién es Juan Lebrón, el deportista al que Vinicius le dedicó su gol ante el Mallorca

La nueva vida de la Villa Olímpica de París: reforman el edificio y lo convierten en una residencia de estudiantes

La mano derecha de Topuria se une a McGregor: “Me pidió si podíamos entrenar y le dije que me gustaría”

De San Sebastián a París: el viaje de dos jóvenes vascos de 810 kilómetros en patinete y un presupuesto de 100 euros