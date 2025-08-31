No uses la fuerza: si se te bloquea la puerta de la lavadora, solo necesitas este objeto cotidiano

Imagen de recurso en la que sale una persona poniendo una lavadora. (Pexels)

La lavadora es uno de los electrodomésticos más importantes del hogar. Es esencial para poder limpiar la ropa en el menor tiempo posible y una avería de este aparato puede ser crítica, por eso siempre conviene estar preparado.

Uno de los fallos más comunes es que la puerta de la lavadora quede bloqueada. Si tienes la mala suerte de sufrir este inconveniente, mantén la calma. Existe un truco muy sencillo para poder lidiar con este problema.

Este consejo lo ha compartido un trabajador de la empresa Centro Hogar Único. Se trata de un experto en climatización, reparación y electrodomésticos, por lo que es un método fiable y eficaz.

En qué consiste

Este sencillo recurso ha permitido a cientos de personas arreglar la lavadora. El método consiste en aprovechar un cordón, similar al de unos zapatos. Con este puedes abrir la puerta sin causar daños en el electrodoméstico.

La técnica, pensada para casos excepcionales, no requiere herramientas especializadas y facilita que personas sin conocimientos técnicos desbloqueen la puerta de una lavadora atascada. Para ejecutarla correctamente, debes seguir una serie de pasos.

El primero es insertar el cordón por la parte superior de la puerta, deslizándolo hasta rodear toda la circunferencia. Una vez alcanzada la sección en la que se encuentra el cierre, solo queda tirar de ambos extremos hacia ti.

Este movimiento genera la fuerza suficiente como para que el sistema de bloqueo ceda y permita la apertura inmediata de la puerta. La maniobra resulta preferible frente a otros métodos improvisados, ya que evita daños en el tirador o en las partes plásticas del aparato.

El gesto recuerda a la acción de hacer palanca desde el exterior, pero utilizando un elemento flexible que protege la integridad del electrodoméstico. A pesar de la efectividad de este truco en casos puntuales, los especialistas advierten sobre los riesgos de aplicar la solución de manera sistemática. El bloqueo frecuente de la puerta se relaciona con diferentes problemas.

Si ocurre esto con frecuencia, lo que debes hacer es llamar a un especialista. Usar el cordón es algo puntual, por lo que no debes abusar del método. Por otra parte, tampoco es una solución mágica, sino que es algo temporal.

Cómo mantener tu lavadora

El mantenimiento preventivo es clave para preservar la funcionalidad de una lavadora y prolongar su vida útil. Los fabricantes recomiendan limpiar regularmente el filtro, ya que la acumulación de residuos puede provocar bloqueos y malos olores. La goma de la puerta también requiere atención, entre los que está retirar los restos de detergente y humedad. Esta acción ayuda a prevenir la formación de moho.

Utilizar la cantidad adecuada de detergente representa otra medida fundamental, pues los excesos afectan el funcionamiento del tambor y los conductos internos. El uso excesivo de productos puede dañar componentes esenciales de la máquina. Los especialistas sugieren revisar periódicamente las mangueras de entrada y salida de agua, sustituyéndolas si muestran signos de desgaste.

Realizar ciclos de lavado en vacío, con productos específicos para limpieza de lavadoras, contribuye a eliminar la suciedad incrustada. Tampoco es bueno sobrecargar la máquina con mucha ropa, pues puede afectar al correcto funcionamiento del sistema.