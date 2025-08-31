La tenista Coco Gauff tiene 21 años y ya sigue un plan para la longevidad: entrenamientos “aburridos”, ensalada de frutas y otros secretos

Coco Gauff en su partido de segunda ronda del US Open (Mike Frey-Imagn Images)

La alimentación y la nutrición juegan un papel fundamental en la carrera de cualquier deportista de élite, no solo para optimizar el rendimiento durante entrenamientos y competiciones, sino también para mantener el cuerpo fuerte, resistente y libre de lesiones a largo plazo. Una dieta equilibrada y un plan de entrenamiento bien estructurado permiten que los atletas prolonguen su carrera y mantengan un alto nivel competitivo durante años, algo esencial en deportes exigentes como el tenis profesional. En este contexto, la tenista estadounidense Coco Gauff, con apenas 21 años, ya ha comenzado a planificar cuidadosamente su rutina diaria, combinando hábitos alimenticios, entrenamientos específicos y estrategias de recuperación con la vista puesta en la longevidad de su carrera.

En una entrevista con Business Insider, Gauff detalló cómo organiza sus días para equilibrar exigencia física y bienestar mental, explicando cómo incluso decisiones aparentemente pequeñas, como el tipo de desayuno o el orden de los ejercicios, influyen en su rendimiento y en su salud general. La joven tenista demuestra así que la sostenibilidad de su carrera pasa tanto por la disciplina dentro de la pista como por la inteligencia a la hora de cuidarse fuera de ella, un enfoque que le permite competir al más alto nivel sin comprometer su bienestar a largo plazo.

Coco Gauff con el trofeo de campeona de Roland Garros 2025 (Susan Mullane/Imagn Images)

Entrenamientos que no llaman la atención… pero funcionan

Para Gauff, levantarse temprano es una prioridad, aunque no sin antes activar el botón de posponer la alarma un par de veces: “Pongo la alarma a las 5 o 5:30 de la mañana, pero termino levantándome a las 6:30”, confiesa. Una vez en pie, comienza con una hora de calentamiento progresivo que sirve de transición entre descanso y actividad física.

Su entrenamiento físico prioriza agilidad, potencia y resistencia articular, con ejercicios simples y repetitivos: sentadillas con salto sobre caja, “monster walks” con bandas elásticas y elevaciones de talones. Aunque son ejercicios que muchos calificarían como “aburridos”, ella los valora por su papel preventivo frente a las lesiones. “El enfoque principal es evitar lesiones, lo cual es clave en el tenis”.

Comer sin complicarse, pero con inteligencia

En la cancha puede mostrar determinación, pero en la cocina prefiere la naturalidad. Su dieta no sigue reglas estrictas: suele “empujar” sus comidas o incluso entrenar con el estómago vacío, una práctica que ella misma reconoce y está intentando cambiar.

Uno de sus clásicos en competición es una sencilla ensalada de frutas (piña, uvas, melón o sandía) preparada por sus padres entre partidos. Esta opción le aporta energía rápida y facilita la recuperación muscular. Además, su nutrición diaria incluye batidos de proteínas, huevos (especialmente duros como snack rápido) y, cuando puede, desayunos con tostadas y huevos en calma. Si bien se da caprichos(como hamburguesas o brownies) mantiene una filosofía clara: “Mientras recibas lo que tu cuerpo necesita, está bien en moderación”.

Insólito: Coco Gauff salió a jugar en Roland Garros sin sus raquetas

El balance, su filosofía vital

Gauff encarna una mezcla intrigante entre la despreocupación típica de su generación (Gen Z) y el compromiso de una atleta consagrada. Sabe que cada entrenamiento es una inversión a largo plazo, y admite que disfrutar de su vida fuera de la pista es parte del equilibrio. “Lo mejor es cuando termino mi lista de tareas y puedo volver a ser como una persona de 20 cualquier”, relata. “Salir con amigos o simplemente quedarme en casa... eso también es salud mental.”