Rafa Nadal explica su rutina diaria como extenista, de su entrenamiento a su dieta: “Si lo dejo para última hora, siempre hay excusas”

El balear reflexiona sobre su nueva vida tras el tenis: entrenamientos, caprichos y metas personales que trascienden la pista

Por Daniel Lázaro

Rafael Nadal en su homenaje
Rafael Nadal en su homenaje en Roland Garros (REUTERS/Lisi Niesner)

Rafael Nadal es sin duda uno de los mejores deportistas de la historia, la leyenda del tenis que acumula 22 Grand Slam, afronta desde su retirada de las pistas en noviembre del año pasado una nueva etapa en su vida. A sus 39 años, el exnúmero uno ha comenzado a construir una rutina diferente, alejada del calendario competitivo, pero todavía repleta de disciplina personal y objetivos que lo motivan. En una reveladora entrevista para el podcast Con Mucho De… de NDL Pro-Health, Nadal habló sobre su día a día como extenista, el equilibrio entre familia y entrenamiento, y cómo mantiene la salud física y mental tras la retirada.

Levantarse con propósito

Para Nadal, la clave está en comenzar el día decidido: “Prefiero empezar sabiendo que ya he cumplido”, confesó. Aunque ya no tenga la presión de ganar partidos, mantiene una rutina de gimnasio tres veces por semana, combinando cardio, fuerza y rutinas básicas del tenis. Lejos de los entrenamientos intensos del pasado, ahora se orienta a proteger sus rodillas y hombros, zonas que tantos problemas le han dado durante su carrera.

Rafa Nadal en el podcast
Rafa Nadal en el podcast de NDL Pro Health (Europa Press)

La parte física se despliega siempre por las mañanas, poco después de levantarse, evitando que el día se esfume entre distracciones. “Si lo dejo para última hora, siempre hay excusas”, reconoció, una filosofía de responsabilidad que ha trasladado a su nueva vida.

Ahora, el despertador literal de Nadal es su hijo, quien lo despierta naturalmente a eso de las 7:00 h. Eso ha cambiado su familiaridad con los hábitos matutinos más rígidos que tenía durante su carrera profesional. En lugar del despertador, ahora prioriza estar presente con su familia y organiza sus compromisos, entrenamientos y trabajo para que queden resueltos antes de mediodía.

Caprichos habituales en la dieta

Lejos del rigor nutricional extremo que se les exige a los atletas, Nadal se permite disfrutar sin culpa: confiesa que el chocolate con leche es uno de sus placeres más frecuentes. “Casi diariamente”, dijo entre risas. Reconoce que no fue de los más estrictos con la dieta ni en el pasado, aunque fue mejorando con el tiempo, especialmente cuando empezó a trabajar con nutricionistas.

Sin embargo, además de los caprichos del chocolate, no renuncia a los suplementos de su propia marca, NDL Pro-Health, que consume regularmente para energía, recuperación y salud articular, manteniéndose fiel a su filosofía de bienestar integral.

El divertido momento en el que Rafa Nadal presenta a su hijo con Djokovic, Murray y Federer

Una familia que crece tras el retiro

Lejos de ser una vida aburrida o monótona tras su retirada, la nueva etapa de Rafa Nadal está llena de estímulos y responsabilidades que la hacen casi tan intensa como cuando competía en el circuito. Una de las razones principales es la llegada de su segundo hijo, Miquel, nacido el pasado 9 de agosto. El bebé lleva un nombre cargado de simbolismo: la pareja lo eligió en homenaje al padre de Xisca Perelló, fallecido en 2023, lo que convierte este nacimiento en un gesto de amor y recuerdo hacia la familia.

Con Miquel, la familia Nadal-Perelló se amplía y fortalece aún más. Para Nadal, que ya era padre de un niño nacido en 2022, la paternidad se ha convertido en una experiencia transformadora, que le aporta nuevas motivaciones diarias y un sentido de plenitud que va más allá del tenis. El extenista ha explicado en varias ocasiones que su hijo le han cambiado la manera de ver la vida, dándole nuevas metas y alegrías cotidianas. Ahora, con dos pequeños en casa y más tiempo para dedicarse a ellos, Nadal disfruta de una vida repleta de ocupaciones, ilusiones y momentos familiares que mantienen viva su necesidad de superación y de esfuerzo personal, aunque ya lejos de las pistas.

