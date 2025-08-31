El precio de la luz en España para este 1 de septiembre

El precio del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo.

Por ello, estos las tarifas en España hoy lunes 1 de septiembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). También ubica los precios más bajos, así como los más caros, de luz.

Precio de la energía eléctrica

Día: 1 de septiembre

Precio medio: 30.63 euros por megavatio hora

Precio máximo: 100.01 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 0.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este lunes 1 de septiembre, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 35.79 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 18.07 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 22.34 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 17.64 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 15.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 25.21 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 33.23 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 53.18 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 64.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 35.79 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 55.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 80.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 100.01 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 92.8 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 80.0 euros por megavatio hora.