España

El precio de la luz en España para este 1 de septiembre

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Por Rodrigo Gutiérrez González

El precio del servicio eléctrico
El precio del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo.

Por ello, estos las tarifas en España hoy lunes 1 de septiembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). También ubica los precios más bajos, así como los más caros, de luz.

Precio de la energía eléctrica

Día: 1 de septiembre

Precio medio: 30.63 euros por megavatio hora

Precio máximo: 100.01 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 0.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este lunes 1 de septiembre, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 35.79 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 18.07 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 22.34 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 17.64 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 15.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 25.21 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 33.23 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 53.18 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 64.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 35.79 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 55.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 80.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 100.01 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 92.8 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 80.0 euros por megavatio hora.

