La nueva vida de Julián Contreras un año después de salir de Madrid: su nuevo hogar, la enfermedad de su padre y su trabajo alejado de los focos

Julián Contreras Jr. (Imagen de archivo).

Hace un año, Julián Contreras Ordóñez (39) tomó una decisión drástica: dejar Madrid en busca de estabilidad. Su traslado a Cuenca y, posteriormente, a Córdoba estuvo marcado por conflictos legales y dificultades económicas, mientras lidiaba con la delicada salud de su padre. Hoy, su realidad es muy distinta.

Lejos del ruido mediático y las entrevistas en prime time, Julián ha encontrado tranquilidad en la capital cordobesa, donde su prioridad es el bienestar de su padre, cuya salud ha sido motivo de preocupación en los últimos años.

Y es que, desde hace décadas, su progenitor padece un glaucoma degenerativo que ha afectado gravemente su visión. En junio de 2024, fue sometido a una intervención quirúrgica que, si bien fue exitosa, ha requerido un postoperatorio complicado. “Mi padre está bien. La operación salió bien, pero el postoperatorio está siendo muy complicado. No ha habido complicaciones, pero está siendo complicado. Es una dedicación constante, al final no se puede defender debidamente por sí solo y hay que estar muy al quite", explicó en uno de sus directos en las plataformas Twitch y YouTube.

Según revela la revista Semana, padre e hijo comparten un apartamento en las afueras de Córdoba, en un complejo moderno con servicios que les proporcionan comodidad y estabilidad, a un coste mucho más accesible que en Madrid. Se trata de una urbanización que abrió sus puertas en 2023 y que cuenta con apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, con pisos que oscilan entre los 50 y los 110 metros cuadrados. Aunque el precio medio de sus viviendas es de 700 euros, una fuente ha asegurado al medio que ambos pagan a su casero un precio de 650 euros al mes con gastos incluidos.

Julián Contreras en una imagen de archivo. (Europa Press)

Superando una etapa difícil

En junio de 2023, Julián reveló en el programa Y ahora Sonsoles que atravesó una depresión severa. “Tuve una depresión que en su punto más álgido casi me lleva. Fueron años muy oscuros. Escribí 420 cartas de despedida. Eso es solo un gesto físico: yo vivía pensando en que no tenía que vivir”, confesó. Sin embargo, con apoyo profesional y el respaldo de su comunidad en redes, ha logrado salir adelante.

“Hace una vida muy normal, tiene un trabajo, cuida de su padre y sigue con sus vídeos de YouTube y Twitch", ha explicado una fuente cercana a El Español. Para sostenerse económicamente, Julián ha diversificado sus fuentes de ingresos. Además de su contenido en plataformas digitales, ha incursionado en el coaching y el asesoramiento personal, tal y como admitió a la revista Semana: “Vivo de mi trabajo, de las actividades que hago, que algunas son más públicas y otras no, de mis sesiones de coaching, que por suerte funcionan bien y algunas cosas más comerciales, que hago también".

Ante los rumores de que abandonó Madrid por deudas, en Y ahora Sonsoles fue tajante: “De todas las causas judiciales que yo tengo ahora mismo, y que son crecientes, yo soy denunciante en todas ellas, no tengo ninguna causa pendiente con la justicia. Y, sin embargo, tengo que leer que yo he huido de Madrid por mis deudas. En todas mis causas no estoy como denunciado sino como denunciante. Vivir con eso es un yunque”.