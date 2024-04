Las horas más bajas de Julián Contreras: dos ofertas rechazadas, un proyecto en caída y una enfermedad

Julián Contreras en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/j_contrerasjr)

La situación de Julián Contreras sigue siendo complicada. Casi cuatro meses después de conocerse que había sido desahuciado junto a su padre de la vivienda que compartían en Móstoles por el impago del alquiler, padre e hijo siguen en un punto similar. No solo siguen debiendo 30.000 euros a la que era su casera, sino que su futuro no parece que vaya a mejorar a corto plazo.

De momento, ambos están residiendo en un pequeño pueblo de Guadalajara desde el que el hijo pequeño de Carmina Ordóñez parece estar buscando soluciones para afrontar sus problemas. Lo más fácil para atajarlos sería encontrar un puesto de trabajo que le dé ingresos de manera habitual y le permita ir saldando la cantidad que se le reclama, pero de momento se le está resistiendo. Y no precisamente por falta de oportunidades.

El mes pasado la presentadora Sandra Barneda le brindó la primera oportunidad. La catalana, que está al frente de Así es la vida, de Telecinco, ha seguido muy de cerca todo lo sucedido y, consciente del potencial que tiene Julián ante las cámaras le mandó un mensaje en pleno directo: “Julián, llámanos. Llámanos, de verdad... Es que me da mucha pena”, lanzó.

La intención de la periodista es que el hermano de Francisco y Cayetano Rivera pueda formar parte del plantel de colaboradores de la sección rosa del programa y donde ya trabajan otros rostros como Makoke, Suso Álvarez, Antonio Montero, Alejandra Rubio o Carmen Alcayde, entre otros. Y aunque es una invitación generosa, de momento no hay rastro de Julián en el espacio vespertino de Telecinco. “Julián, quizá tu representante no te informó, que a veces puede pasar. Pero fue el representante el que dijo que no”, añadió al tiempo Barneda, sin dar más detalles.

A esta oferta laboral se ha sumado la de Emma García, pues en el pasado ya trabajó con el hermano de Francisco y Cayetano Rivera y parece tener buen recuerdo de esa etapa. Tal y como ha asegurado este pasado fin de semana la vasca, la productora encargada de Fiesta le ha ofrecido un puesto de colaborador. Pero también lo ha rechazado.

Según ha contado el periodista Eduardo Manzano, Julián “niega” que le haya llegado una propuesta de Así es la vida y “dice que solo le han ofrecido una oferta de esta productora y de este programa”. Pese a ello, “a él lo que le ofrecieron no le pareció”.

Su decisión ha sorprendido a muchos, pues el dinero que conllevaría un puesto de trabajo le ayudaría tanto a él como a su padre a poder empezar de nuevo.

De momento, el único plan laboral de Julián Contreras son su canal de Twitch y YouTube, además de su perfil de Instagram. Reconvertido en una suerte de entrevistador, de manera semanal (o más escasa) invita a un personaje de cierta relevancia a compartir una charla con él, casi siempre para hablar de un tema de actualidad. Además, Julián Conteras Jr. también tiene una versión de coach en la que comparte su punto de vista sobre la vida.

Entre los temas que ha tocado están, por ejemplo, ‘la fórmula del éxito’, ‘es mejor de lo que crees’ o ‘no os dejéis controlar. Y pese a que por los títulos parecen asuntos interesantes, Julián no está teniendo mucho éxito. Así lo desvelan las cifras desveladas por el portal especializado SocialBlade, que muestra que en los últimos días sus seguidores han bajado considerablemente.

En YouTube, por un lado, sus suscriptores han bajado un 93,3% en los últimos 30 días y, en Twitch, un 65%. Dos números que le deberían hacer replantearse el sistema para no seguir en caída.

Problemas de salud

Y si bien el dinero es el mayor de sus problemas, no es el único. Cabe recordar que el padre de Julián Contreras, de quien heredó su nombre, sufre una grave enfermedad. Hace varios años le diagnosticaron un glaucoma que se ha sumado a una degeneración macular que complican su día a día, pues tiene problemas de visión.

“Mi padre se está quedando ciego. Lo más lesionado que tiene es la visión periférica. Si tú le pones una mesa debajo de las rodillas, sabes que se va a golpear”, reconoció Contreras Jr. en una entrevista para La Razón en 2018. Sobre cómo está ahora, Manzano afirmó este fin de semana que la suya “es una enfermedad que no tiene cura, no es degenerativa, pero es crónica y va a peor, cada vez va a peor. Ahora mismo está estable, hace más de un mes que no va al médico, pero esto va a más y, cada día, Julián Contreras padre es más dependiente de su hijo”.

Y añadió que “no puede ir solo por ahí, ni conducir. Tenemos que vivir juntos, ya no solo por los problemas económicos, sino porque tiene muchas dificultades”