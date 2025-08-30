España

“Incrementa el riesgo de contaminación bacteriana”: el aviso de dos expertas sobre volver a congelar pan y otros alimentos en casa

María Marín, periodista e influencer, explica qué no se debe hacer con el pan que se vende descongelado

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
“Incrementa el riesgo de contaminación
“Incrementa el riesgo de contaminación bacteriana”: el aviso de dos expertas sobre volver a congelar pan y otros alimentos en casa (Montaje Infobae)

“Más allá de sus ingredientes, creo que hay algo que no sabías de estos panes”, afirma María Marín, periodista e influencer a través de @cenasparapeques, su perfil en Instagram, sobre los típicos panes descongelados o preparados para hornear que se venden en multitud de supermercados. “Da la vuelta, coge la lupa y mira: es producto descongelado”, continúa, antes de mostrar otros productos similares: “Igual pasa con este pan cristal o este pan cien por cien integral, que me encanta, pero también es descongelado. Te cuento qué pasa si lo quieres volver a congelar en casa”, concluye su video.

El pan descongelado no se debe volver a congelar

Lo cuenta en la descripción de su publicación: “No pasa nada por el hecho de que el pan se haya congelado previamente”, aclara, “pero sí debes tener en cuenta algunas recomendaciones si luego al llegar a casa lo quieres volver a congelar”. Es habitual que, al comprar este tipo de pan, uno decida guardarlo en el congelador para poder hornearlos en días distintos. Pero parece ser que lo mejor, según la creadora de contenido, es no hacerlo.

Según explica María Marín, “no es aconsejable volver a congelar el pan una vez que ha sido descongelado, sobre todo si se ha dejado a temperatura ambiente durante varias horas”. No es una recomendación que se aplique exclusivamente al pan, además, sino que la influencer recomienda recordar “siempre esto: si un alimento se descongela y luego se vuelve a congelar, puede perder calidad, sabor y textura, además de aumentar el riesgo de contaminación bacteriana”.

Noticias del día 29 de agosto del 2025

Por qué no volver a congelar un alimento descongelado

En congelador es de los electrodomésticos más útiles, sobre todo para planificar comidas y no tener que tirar alimentos, sea por haber comprado demasiado de alguno, querer guardarlo para más adelante, o por haberlo cocinado para comer en otro momento. Independientemente del caso: nunca se debe volver a congelar un alimento que ya ha estado congelado anteriormente, eso de descongelar una bandeja de pollo para hacerse algunos filetes de pechuga y volver a congelar el resto. Mariana Zapién, ingeniera de alimentos, explica por qué esto es peligroso en una publicación de su perfil de Instagram, @ingdetusalimentos.

De acuerdo con la experta, “al hacer esto puedes dañar la estructura de los alimentos al hacer que pierdan agua al descongelarse y se creen cristales de hielo irregulares al volver a congelaros”. Además, esto “hace que pueda afectar a su sabor y su textura”, disminuyendo su calidad en general. Y además, lo de las bacterias: volver a congelar un alimento descongelado “incrementa el riesgo de crecimiento de microorganismos y, por consiguiente, de padecer enfermedades transmitidas por alimentos”. Debido a esto, la profesional alimenticia aconseja que, a la hora de congelar alimentos, lo más recomendable es separarlos en porciones para no tener que descongelarlos por completo cuando se quieran utilizar. Del mismo modo, sin embargo, si se quiere descongelar todo el alimento, se debe cocinar por completo y, una vez preparado, no debería haber problema alguno en volverlo a congelar.

Temas Relacionados

InstagramCongelarAlimentacionSeguridad AlimentariaRecomendacionesIngeniería De AlimentosRedes SocialesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estos son los beneficios de cultivar Cola de burro en tu jardín: una planta fácil de cuidar, que purifica el aire y aporta un toque decorativo único

Además de ser una de las plantas con más presencia ornamental, posee grandes beneficios para la salud

Estos son los beneficios de

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de

Nuevo hallazgo de los orígenes del cristianismo: una cruz cristiana encontrada en Abu Dabi demuestra que un enclave de 1.400 años era un monasterio

El hallazgo, coordinado por el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi (DCT), arroja nueva luz sobre la expansión inicial del cristianismo en la península arábiga y la huella de comunidades cristianas en zonas donde hoy predomina el islam

Nuevo hallazgo de los orígenes

Esta es la ayuda de la Comunidad de Madrid que permite el 100% de cotizaciones gratis para nuevos autónomos

Gracias a una nueva inversión de 5 millones en la Tarifa Cero, los madrileños que empiecen a trabajar por cuenta propia podrán ahorrar en cuotas sociales y facilitar el inicio de su negocio este 2025

Esta es la ayuda de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hazte Oír coloca una pancarta

Hazte Oír coloca una pancarta gigante en la puerta del hotel en el que se hospedan Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Andorra: “Corrupto”

El EKO, espacio sociocultural de Carabanchel, denuncia graves amenazas por parte del fondo inmobiliario Midtown Capital Partners

Cómo cambió la intención de voto el caso Santos Cerdán: el PSOE perdió al 45% de sus votantes, pero no se los llevó el PP

El Gobierno aprobará el próximo martes la quita de 85.000 millones de la deuda autonómica con la oposición de las comunidades del PP

La Guardia Civil presenta la oficina móvil de atención al cliente: así es cómo funciona

ECONOMÍA

Operación retorno: cómo calcular el

Operación retorno: cómo calcular el gasto de gasolina antes de emprender el viaje de vuelta de vacaciones

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Esta es la ayuda de la Comunidad de Madrid que permite el 100% de cotizaciones gratis para nuevos autónomos

Cuál es el precio de la luz en España para este 31 de agosto

DEPORTES

Cómo es Almaty, el nuevo

Cómo es Almaty, el nuevo rival en Champions que llevará al Real Madrid a Kazajistán: “Una de las mayores sorpresas de mi vida”

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal